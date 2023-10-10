Rewrite this title: احذر من السقف الزجاجي للبحث المحلي

ستساعدك المقالة التالية: احذر من السقف الزجاجي للبحث المحلي

عندما أقود السيارة، أفكر. ومن ثم أقوم عادةً بتسجيل ما أفكر فيه بطريقة يمكن للآخرين الاستفادة منها. لذلك قمت بإنشاء مقطع فيديو لك – سأتحدث عنه خلال دقيقة.

كنت أقود سيارتي منذ بضعة أسابيع، وأفكر

كم عدد الأشخاص الذين اتصلوا بي بخصوص عرض تحسين محركات البحث والدفع مقابل كل نقرة للشركات المحلية بحوالي 500 دولار شهريًا… (أربعة)

كيف قام أحد كبار رجال التسويق المباشر (مثل فرانك كيرن، ولكن ليس فرانك كيرن) بإرسال بريد إلكتروني إلى جميع أصدقائه حول 64,793 شخصًا حول دورة تعلم أي شخص كيفية بدء عمل تجاري يزود الشركات المحلية بتحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC).

النتيجة؟

نحن على وشك التعرض لموجة تسونامي من مندوبي مبيعات SEO وPPC المحليين.

وهذا ليس بالضرورة أمرا سيئا. لا تزال الكثير من مواقع الويب التجارية بحاجة إلى تحسين محركات البحث الأساسية. وهناك حالات يمكن أن توفر فيها خدمة الدفع بالنقرة (PPC) عائدًا هائلاً على الاستثمار على الفور.

ولكن حيث يمكن أن يحدث “غير الأخلاقي”، حيث شعرت أنني بحاجة إلى إطلاق قوقعة التحذير السحرية:

ماذا يحدث في الشهر رقم 3 أو الشهر رقم 6 من عقدك؟

هل تم إجراء ما يكفي من تحسين محركات البحث بحلول ذلك الوقت؟

هل تم فعل أي شيء لحسابات PPC الخاصة بك على الإطلاق بعد الإعداد؟

هل هناك المزيد من تحسين محركات البحث (SEO) التي يمكن القيام بها من أجلك دون توسيع نطاق تركيز موقعك وعدد صفحات الويب بشكل كبير؟

أو هل قمت بالفعل بتصنيف جميع الكلمات الرئيسية التي يمكنك توقع تصنيفها؟

ستحدد الإجابات على هذه الأسئلة ما إذا كان لديك موفر خدمة SEO/PPC عالي الجودة، أو مجرد مندوب مبيعات آخر في Yellow Pages.

السقف الزجاجي (نقطة تناقص العوائد)

أعتقد أن هناك سقفًا زجاجيًا في تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) المحليين – وهي النقطة التي ستحصل بعدها على عوائد متناقصة أو معدومة. لكن بعض مقدمي الخدمة سيحاولون الاستمرار في جني الأموال منك.

شاهد هذا الفيديو الذي قمت بإنشائه لتفهم المزيد:

السقف الزجاجي لتسويق البحث المحلي

في الأسبوع الماضي، عُرض عليّ اقتراح لتحسين محركات البحث/الدفع لكل نقرة (PPC) جاء من إحدى الصحف المحلية. نعم، ترغب إحدى الصحف المحلية في ولاية كارولينا الجنوبية في تقديم خدمات تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC).

ونعم، إنهم يستعينون بمصادر خارجية لذلك.

الأشخاص الذين أخبروني عن هذا لم يتمكنوا من الحصول على إجابات لأسئلتهم من قبل مندوبي مبيعات الصحف، لأنهم لم يعرفوا ما الذي كانوا يتحدثون عنه.

هذا ما اعنيه…. هنا يأتي مندوبي المبيعات.

أسئلة لفحص مندوبي مبيعات SEO/PPC

من يؤدي خدماتك؟ هل يتم الاستعانة بمصادر خارجية؟

ماذا تفعل من أجل تحسين محركات البحث؟

ما SEO الذي تفعله في الشهر الثالث؟ شهر 6؟

كيف يمكنني تتبع تقدم SEO الخاص بي؟ الكلمات الدالة؟ التصنيف العالمي؟ مرور؟

ماذا تفعل بحسابات PPC الخاصة بي؟

كم مرة تختبر إعلانات PPC الجديدة؟

كيف سأعرف ما هو عائد استثمار الدفع بالنقرة (PPC) الخاص بي؟

كيف أعرف أن أداء PPC الخاص بي يتحسن؟

يجب أن تجعلهم هذه الأسئلة يرتبكون قليلاً وتساعدك في العثور على مقدم الخدمة الذي يناسب اهتماماتك الفضلى.

لا تفهموني خطأ – إذا كنت ستدفع 500 دولار شهريًا فقط مقابل تحسين محركات البحث، فليس هناك الكثير مما يمكنهم فعله. لكنني أريد التأكد من أنك لن ينتهي بك الأمر مع الشركة التي تبيع كيسًا كبيرًا من لا شيء – أو الشركة التي ستقوم ببعض الأعمال في أول شهرين ولكن بعد ذلك تستمر في تحصيل الإيرادات منك مقابل عدم القيام بأي شيء على الإطلاق.

هؤلاء هم الأشرار.