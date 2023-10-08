Rewrite this title: احصل على أفضل ما في موقع Joomla الخاص بك – نصائح لتحسين محركات البحث في الموقع

ستساعدك المقالة التالية: احصل على أفضل ما في موقع Joomla الخاص بك – نصائح لتحسين محركات البحث في الموقع

كونه أحد أنظمة إدارة المحتوى الأكثر شهرة في العالم، يتم استخدام Joomla من قبل أكثر من 30 مليون مالك موقع ويب. ما يجعل Joomla مشهورًا جدًا هو ميزاته للمجتمعات. إذا كنت مالك موقع الويب هذا، فيجب أن تفكر في جعل موقع الويب الخاص بك أكثر جاذبية لمحركات البحث.

على الرغم من وجود العديد من الإضافات لتحسين محركات البحث، إلا أنني أريد فقط مشاركة أفضل الإضافات التي جربتها وبعض المعلومات المفيدة عنها. وبهذه الطريقة، آمل أن أوفر عليك بعض الوقت وأن أساعدك في العملية برمتها.

الأساسيات للغاية

حتى لو لم تكن لديك أدنى فكرة عن معنى SEO، فمن المحتمل أنك سمعت أو قرأت في مكان ما عن أساسياته. وهي تشتمل عادةً على محتوى نصي محسّن بشكل صحيح وعناوين الصفحات وأوصاف META.

في البداية، أود أن أذكر أنه لتجنب ازدحام الكلمات الرئيسية، لا تضع كلمتك الرئيسية في صفحة معينة أكثر من 15 مرة. يتضمن ذلك العناوين والعنوان والوصف ونص الصفحة.

الآن، حان الوقت لذكر الوحدة الأولى التي ستساعدك في هذه المهمة – SEO Generator. ستسمح لك هذه الوحدة البسيطة بإنشاء أوصاف لجميع الصفحات الموجودة على موقع الويب الخاص بك تلقائيًا بمجرد سحبها من المحتوى. أفضل شيء هو أن هذا البرنامج المساعد يقوم بتحليل كثافة الكلمات الرئيسية لصفحتك وبناءً على ذلك يقوم بإنشاء العلامات لهم جميعًا. لديك أيضًا 6 تخطيطات مختلفة لعناوين الصفحات، ويمكنك بسهولة اختيار التصميم الذي يعجبك أكثر. البرنامج المساعد متاح للتنزيل مجانا هنا.

إعادة توجيه صديقة لكبار المسئولين الاقتصاديين

اعتمادًا على الخادم الذي تستخدمه لاستضافة موقع Joomla الخاص بك، هناك طرق مختلفة لحل مشكلة SEO الأكثر شيوعًا – إعادة التوجيه من www إلى غير www أو العكس. إليك كيفية القيام بذلك اعتمادًا على ما إذا كنت تستخدم IIS أو Apache:

IIS 7+ إعادة التوجيه – لتنفيذ عملية إعادة التوجيه، ستحتاج إلى تثبيت وحدة إعادة كتابة عنوان URL واستخدام الكود التالي لتشغيلها:

<التكوين>

<نظام.ويب سيرفر>

<أعد الكتابة>

<القواعد>



<تطابق عنوان url=".*" />

<الشروط>

<إضافة إدخال=”{HTTP_HOST}” نمط=”^yourwebsite.com$” />



<نوع الإجراء = "إعادة التوجيه" url = "http://www. yourwebsite.com/{R:0}” redirectType=”دائم” />











يمكنك التحقق من المصدر هنا للتعرف على كيفية حل مشكلة تحديد المستوى الأساسي وتنفيذ عناوين URL صديقة لتحسين محركات البحث على خادم الويب الخاص بك.

أباتشي – بالنسبة لخوادم الويب Apache، فإن إجراء عمليات إعادة التوجيه المهمة هذه أسهل كثيرًا. ومع ذلك، قبل إجراء أي تغييرات في ملف htaccess الخاص بك، تأكد من حفظ الإصدار الأصلي أولاً.

إعادة كتابة المحرك قيد التشغيل

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com

قاعدة إعادة الكتابة (.*) http://www.example.com/$1 [R=301,L]

بعد تنفيذ عمليات إعادة التوجيه الأساسية هذه، يمكنك التثبيت البرنامج المساعد لإعادة توجيه المصدر. باستخدام هذا البرنامج الإضافي، ستتمكن من تنفيذ عمليات إعادة توجيه أكثر تعقيدًا في جميع أنحاء موقع الويب الخاص بك. بعض هذه الأمثلة هي من إصدارات سطح المكتب إلى إصدارات الهاتف المحمول أو تعرض إصدارات لغات مختلفة بناءً على موقع المستخدم. إذا لم يكن كل هذا كافيا لجعلك تختار هذه الوحدة، قم بمراجعة صفحتها على Joomla وتعرف المزيد عن ميزاتها الأخرى.

خريطة الموقع والعناوين وعناوين URL الملائمة لتحسين محركات البحث والمزيد

بعد إصلاح مشكلات تحسين محركات البحث الأساسية في الموقع على موقع الويب الخاص بك، ربما تكون حريصًا على البدء بالأشياء المتقدمة. لا أريد أن أجعلك تنتظر، لذا إليك الوحدة التالية التي أوصي باستخدامها – SH404SEF.

على الرغم من أن هذه الوحدة بدأت في البداية كوحدة مجانية، إلا أنه يمكنك اليوم الحصول عليها مقابل 35 دولارًا سنويًا. قد يبدو هذا مبلغًا كبيرًا، ولكن بمساعدته، ستتمكن من تحسين الغالبية العظمى من عوامل تحسين محركات البحث، والتي من المحتمل أن تؤثر على مراكزك على Google. بعض ميزات SH404SEF هي:

عناوين URL صديقة لكبار المسئولين الاقتصاديين

تمت إزالة عناوين URL المكررة

يقوم تلقائيًا بإنشاء عناوين URL للمحتوى الخاص بك

يسمح لك بالوصول إلى Google Analytics من الواجهة الخلفية الإدارية لـ Joomla

القدرة على إدراج علامات H1 في عناوين محتوى Joomla وعناوين عناوين المكونات

لا يزال بإمكانك تنزيل بعض الإصدارات القديمة من الوحدة مجانًا عبر الإنترنت، لذا إذا كنت لا تستخدم الإصدار الأحدث من Joomla فقد تتجنب دفع ثمنه. علاوة على ذلك، بالنسبة لـ Google Analytics، هناك الكثير من الوحدات الأخرى للاختيار من بينها مثل وحدة تتبع Google Analytics و جي! تحليلات.

يبدو الآن أن الشيء الوحيد المتبقي هو تنفيذ خريطة الموقع على موقع الويب الخاص بك. بهذه الطريقة ستضمن قيام Google بفهرسة موقع الويب الخاص بك بشكل صحيح. الوحدات التي أوصي بها هي XMap و خريطة الموقع JMلأنها تعمل مع جميع إصدارات Joomla. باستخدام كلتا الوحدتين، ستتمكن من استبعاد صفحات معينة من خريطة الموقع الخاصة بك، وهو أمر مهم لمواقع الويب التي تبيع البضائع أو تسمح بتسجيل المستخدمين.

اليوم، من المهم جدًا أيضًا إضافة علامات ALT إلى جميع الصور الموجودة على موقع الويب الخاص بك. نظرًا لأن محركات البحث غير قادرة على قراءة الصور، فمن الجيد تزويدها بأوصاف غنية بالكلمات الرئيسية. لتحقيق ذلك في جملة، يمكنك أن تجرب iJoomla كبار المسئولين الاقتصاديين. على الرغم من أنه يمكن استخدامه كبديل لمولد SEO، يمكنك إضافة علامات ALT تلقائيًا إلى جميع الصور الموجودة على موقع الويب الخاص بك ببضع نقرات فقط.

وأخيرًا، يجب عليك إنشاء ملف robot.txt ووضعه في المجلد الجذر. اعتمادا على ما تريد، يمكنك:

السماح بفهرسة كل شيء:

وكيل المستخدم: *

عدم السماح:

منع فهرسة مجلدات أو ملفات معينة:

وكيل المستخدم: بعض الروبوتات

عدم السماح: /مجلد/

السماح: /folder/file.htm

خاتمة

بعد تثبيت وتكوين جميع الوحدات التي ذكرتها في قائمتي، أنت الآن جاهز للتنافس مع جميع مواقع الويب الأخرى في مجال تخصصك. فيما يلي أكثر مشكلات تحسين محركات البحث شيوعًا التي تمت تغطيتها:

وصف META وعناوين الصفحات صديق لمحركات البحث SEO

الاستخدام الصحيح للكلمات الرئيسية في نص صفحاتك (بما في ذلك علامات H1 إذا كنت قد استخدمت SH404SEF أو قمت بإدخالها بنفسك)

يقوم موقع الويب الخاص بك بإعادة التوجيه من www إلى غير www أو العكس

لقد قمت بإزالة عناوين URL المكررة من موقع الويب الخاص بك

جميع عناوين URL لصفحات موقع الويب الخاص بك صديقة لمحركات البحث

لقد قمت بتكوين خريطة الموقع بشكل صحيح ولديك خريطة موقع فعالة

لديك ملف robots.txt يعمل

يمكنك تتبع حركة المرور على موقع الويب في Google Analytics

يعرض موقع الويب الخاص بك إصدارات لغات مختلفة بناءً على موقع المستخدم

يتم فصل إصدار الهاتف المحمول لموقع الويب الخاص بك بشكل صحيح عن إصدار سطح المكتب الخاص بك

نصيحتي الأخيرة هي تنظيم عملية تحسين محركات البحث (SEO) بأكملها. يمكنك إما استخدام وورانك للتحقق من عوامل تحسين محركات البحث في الموقع التي قمت بتغطيتها، أو تجربة إطار تحليل تحسين محركات البحث الأساسي هذا للتحقق من تنفيذ أفضل الممارسات بشكل صحيح.