Rewrite this title: احصل على البحث والتواصل الاجتماعي في SES سان خوسيه

ستساعدك المقالة التالية: احصل على البحث والتواصل الاجتماعي في SES سان خوسيه

قد لا يكون هناك Google Dance خلال مؤتمر SES San Jose لهذا العام، ولكن هذا لا يعني أن موظفي Search & Social وSearch Engine Journal لن يحضروا المؤتمر ويساهموا فيه.

أولاً، أود أن أعلن ذلك شانون بول سوف ينضم إلى Search Engine Journal في تغطية SES San Jose. تشارك شانون في استضافة برنامج SEO Gossip، وهو برنامج جديد على راديو مشرفي المواقع، مع مدير عمليات البحث والتواصل الاجتماعي سكوت بولك.

عندما لا تكون على الهواء، ستقوم شانون بإجراء مقابلات مع المشاركين في مؤتمر SES San Jose في قاعة المعرض وأيضًا في مكان الحفلة. توقع رؤية مقابلات الفيديو الخاصة بشانون ومنشوراته هنا على SEJ طوال الأسبوع.

بيج ديف سنايدر

في اليوم الثاني في تمام الساعة 4 مساءً، سيجلس ديف سنايدر من Search & Social في ما قد يكون واحدًا من أكبر اللوحات هنا في سان خوسيه هذا الأسبوع، وسائل التواصل الاجتماعي: White Hat vs. Black Hat. سينضم ديف إلى Lee Odden وChris Bennett وBeth Harte لمناقشة تقنيات القبعة السوداء التي تتسلل إلى وسائل التواصل الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع التكتيكات المتعلقة بكيفية منع تصنيف حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي على هذا النحو من خلال العمل مع مستشاري وسائل التواصل الاجتماعي الأخلاقيين.

بمناسبة كلماتي، سيكون لا يمكن أن تفوت جلسة في SES سان خوسيه.

بقية طاقم S&S وSEJ الذين يمكنهم الوصول إلى هنا إلى سان خوسيه (!)؛ بما في ذلك عبقري الشركة المقيم جوردان كاستيلير وجانا بيكر وأنا؛ سنقوم بتغطية أبرز الجلسات (نحن لا نعيش في المدونة، بل نصل مباشرة إلى اللحوم والبطاطس الخاصة بالجلسات) وكذلك إجراء مقابلات مع الحاضرين في SES San Jose بالإضافة إلى تغطية الشركات التي تعرض وترعى.

إذا كنت تريد أن تظهر على SEJ، فتأكد من الاتصال بنا وسنبذل قصارى جهدنا لمقابلتك.