Rewrite this title: احصل على المزيد من ترتيب النتائج رقم 1

ستساعدك المقالة التالية: احصل على المزيد من ترتيب النتائج رقم 1

يركز العديد من مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) كل جهودهم على الحصول على التصنيف الأول، وبعد تحقيق هذا المركز المرغوب، ينتقلون إلى كلمات رئيسية أخرى. لا يدركون أنهم يتركون حركة المرور المحتملة على الطاولة – حتى مع المرتبة الأعلى – إذا لم يقوموا بتحسين قائمتهم للحصول على نسبة نقر أعلى.

هناك تقنية أحب أن أسميها SEO القائم على الانبهار. الأمر كله يتعلق بكيفية تأثير بعض الرسائل على مشاعر الأشخاص ورغباتهم. كلما زادت قوة تأثير رسائلك على هذه المحفزات الرائعة، زادت احتمالية تصرف الأشخاص. المحفزات هي الشهوة والثقة والإنذار والغموض والرذيلة والهيبة والقوة.

كيف يتم استخدام المشغلات أو لا يتم استخدامها

شهوة – جاذبية الإشباع الحسي. تقوم المطاعم الرائعة بعمل رائع في إثارة الشهوة من خلال قائمتها. أنت لا ترى أبدًا “الدجاج” فقط. إنه دائمًا “دجاج مشوي طازج من المزرعة ومتبل بطبقة باربيكيو حلوة.”

فيما يلي مثال رائع على إضافة Toshiba الشهوة إلى قائمتها:

قد تظن أن مرحلة “أثار حواسك” هي محفز الشهوة، لكن انظر مرة أخرى إلى الوصف التعريفي: “أغمض عينيك وتخيل آلة أحلامك…”

تطلب منك شركة Toshiba أن تتخيل الإثارة والتحفيز عند رؤية الكمبيوتر الخيالي الخاص بك. ربما لا يفيدك هذا كثيرًا، ولكن إذا كنت من محبي الألعاب الذين يفكرون في بطاقات الفيديو واللوحات الأم، فسوف تنقر على هذا الرابط.

دعونا نرى كيف Apple الأسعار مع قائمة المنتجات الخاصة بهم….

Apple تصنع بعضًا من أكثر المنتجات المرغوبة في العالم، ومع ذلك فقد صدمتنا بـ “Apple – ماك”؟ بوضوح Appleلا يعتبر قسم التسويق في صفحة النتائج مهمة بما يكفي لإثارة رسالة تسويقية فعلية. عار عليهم.

يثق – التأكيد على الوفاء بالوعد. في أي وقت ترى فيه ضمان الرضا أو التحقق من طرف ثالث، مثل Better Business Bureau، فهذه هي الثقة في العمل.

دعونا نرى كيف يتم استخدام مشغل الثقة في الخدمات المصرفية.

بالطبع نتوقع من البنوك أن تركز على الثقة. ما يعجبني بشكل خاص في إدراج Skagit State Bank هو كلمة “آمن” في العنوان، بالإضافة إلى تعزيز “بأمان وأمان”. ولجعل الأمر أقوى، يجمعون بين الثقة و”السيطرة” من خلال التأكيد على “المعاملة المصرفية التي تناسبك…”. أضف إلى تلك “الحرية” مع “الوصول إلى حسابك الشخصي…”. عمل رائع، بنك ولاية سكاجيت.

كيف يرتقي Skagit State Bank إلى الريادة في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت؟

في حين أن Bank of America يحتل المرتبة الأولى في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فقد أضاع بعض الفرص الكبيرة لزيادة نسبة النقرات.

هناك عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء: “سجل اليوم”، ولكن ليس هناك ما يكفي من العواقب لإطلاق “الإنذار” (المزيد عن التنبيه بعد قليل). في الوصف، يذهبون إلى التحكم بالضغط من خلال “حرية إدارة حسابك من أي مكان”، وهو أمر جيد، لكن كان بإمكانهم تقديم رسالة أكثر إقناعًا لو أنهم جمعوا بين فكرة التحكم ومحفز الثقة.

نائب -الإثارة للقيام بشيء لن يوافق عليه الآخرون إذا اكتشفوا ذلك. والمثال الجوهري هو قصة جنة عدن. كانت حواء حرة في الأكل من أي شجرة في الجنة باستثناء شجرة واحدة، وكانت ترغب أكثر في أكل الفاكهة المحرمة.

دعونا ننظر إلى الرذيلة في العمل.

حسنًا، تحتوي علامة العنوان على بعض التحسينات المكثفة، لكن تجاهل ذلك للحظة وانظر إلى الوصف. “… الليالي الطويلة تفعل تلك الأشياء التي يجب عليك فعلها فقط في…” و”إذا انتهى الأمر بشخص ما في السجن، فلا تخبر زوجاته أو صديقاته”. إذا لم يكن هذا رذيلة، فأنا لست متأكدًا مما هو عليه.

وعلى الجانب الخاسر:

هل تصدق أن موقع Vegas.com لا يعرف كيفية استخدام الرذيلة في التسويق؟ الحق غريب؟

إنذار – عندما ينطلق المنبه، لن يكون لديك الوقت لطرح الأسئلة، كل ما عليك فعله هو التصرف. إنه يعمل لأن هناك عواقب عندما لا تستجيب بسرعة. في التسويق، نستخدم تواريخ انتهاء الصلاحية وحدود الكمية لتصنيع المنتجات الملحة.

تحقق من هذه القائمة:

يمكنني أن أضمن أن النساء المستهدفات اللاتي شاهدن هذه القائمة في 31 مارس كان لديهن بطاقة الائتمان الخاصة بهن قبل انتهاء تحميل الصفحة. ربما لا يهم ما هي الأحذية المعروضة للبيع. حقيقة أن هناك تخفيضات على الأحذية، وهي ليوم واحد فقط، حسنًا، هذا كل ما يحتاجون إلى معرفته.

هيبة – التفرد والشعور بالتفوق. اكتشف كيف تستخدم القوات الجوية الأمريكية هيبتها في النتائج لتعزيز التجنيد.

تقوم القوات الجوية بعمل رائع في شحذ الرغبة في أن تكون مميزًا ونخبويًا ومتفوقًا وأن تمتلك الأشياء التي يطمع فيها الآخرون، مثل القبعات. إنه يذكرني بشعار مشاة البحرية الأمريكية “القليل”. الفخور. قوات المارينز.” يا له من عمل عظيم في العمل على الزناد الهيبة.

ماذا عن الجيش الأمريكي؟

لن أتطرق حتى إلى “الجيش”. @Army.com.” إنه أمر مربك على عدة مستويات. على أية حال، نعم هناك قيمة في “التدريب الممتاز للوظائف المثيرة”، لكنه لا يثير استجابة عاطفية، مما يعني أنه ليس هناك الكثير من الرغبة في النقر. قد تكون القائمة الأفضل هي “الأقوى”. الأفضل. الجيش الأمريكي.” بالطبع تركت مساحة كبيرة للكلمات الرئيسية، لكن الفكرة هي جعل الناس يرغبون في الانضمام إلى الجيش لأن الآخرين سوف يفكرون بهم بشكل أفضل إذا فعلوا ذلك.

قوة – القدرة على السيطرة أو التأثير أو توزيع المكافأة أو العقاب.

هل هناك أي شيء يلفت انتباهك؟ أعتقد “كن رئيس نفسك!” قوي جدًا. يدور محفز القوة حول تمكين الزوار من التحكم في أنفسهم وبيئتهم.

الغموض – فضول قوي يطلب الإجابة.

انظر إلى كيفية قيام ديف نايلور بإبراز الغموض باستخدام علامة العنوان هذه:

تقرأ هذا السؤال في العنوان وتفكر، “لا، لا يمكن أن يكون هذا صحيحًا… أليس كذلك؟” ثم فجأة ستعرف ما إذا كان مات يتغاضى عن الروابط المدفوعة. سوف ينال منك الفضول في كل مرة. لماذا تعتقد أن قوائم العشرة الأوائل تعمل بشكل جيد؟

كيف يمكنك اختبار مُحسّنات محرّكات البحث المستندة إلى الانبهار؟

اعتقدت أنني سأختبر تحسين محركات البحث المستندة إلى الانبهار. لمعرفة المحفز الذي يجب أن أستخدمه لعنوان هذا المنشور، كتبت منشورًا سريعًا على مدونتي الشخصية أشرح فيه أنني كنت أجري اختبار A/B للعنوان الرئيسي. لقد كتبت عنوانين:

العنوان أ: “تثبت نتائج اختبار تحسين محركات البحث (SEO) أنه يمكنك بالفعل إجبار الأشخاص على النقر على قائمتك”

العنوان ب: “باعتباري أحد كبار المسئولين الاقتصاديين مع 9 سنوات من الخبرة – هذه هي خدعتي الأكثر فعالية لنسبة النقر إلى الظهور”

يستخدم العنوان أ مزيجًا من الثقة والقوة. القوة هي منح مسوقي البحث القدرة على إجبار الناس على التصرف. يتم التلميح إلى الثقة من خلال عبارة “إثبات نتائج الاختبار…”.

يستخدم العنوان B كلا من الثقة والرذيلة. يتم تعزيز الثقة عندما أتحدث عن “9 سنوات من الخبرة في تحسين محركات البحث” ويلعب الرذيلة دور “الحيلة” في النهاية.

الآن، كان بإمكاني أن أقول، نصيحة، لكن الخدعة بدت أكثر خداعًا، وأنا أعلم أننا نحن مسوقي البحث لدينا قبعة رمادية صغيرة فينا.

لقد كتبت تغريدتين باستخدام العناوين الرئيسية وأرسلتهما مرة أخرى إلى متابعي على تويتر. وباستخدام روابط bit.ly، قمت بتتبع أداء كليهما.

النتائج:

تمت إعادة تغريد العنوانين الرئيسيين 15 مرة. تلقى العنوان “أ” 30 نقرة (https://bitly.com/n5GC9Z+)، وتلقى العنوان “ب” 58 نقرة (https://bitly.com/ozL4HD+).

أعلم أن بيانات العينة صغيرة جدًا بحيث لا يمكن قبولها للبحث العلمي، ولكنني أشعر بثقة كبيرة في أنني إذا استخدمت العنوان “ب” في منشور المدونة هذا، فسوف تحصل على الكثير من الإجراءات أكثر من “أ”.

أنا واثق أيضًا من أن القائمة رقم 1 للعنوان “ب” ستؤدي إلى زيادة عدد الزيارات بشكل ملحوظ مقارنة بالقائمة رقم 1 للعنوان “أ”، وهذا حقًا ما نحاول القيام به – تحسين نسب النقر إلى الظهور للقوائم رقم 1 باستخدام مشغلات سحر.

أتمنى أن تستمتع بهذا المنشور.