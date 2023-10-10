Rewrite this title: احصل على مساعدة بشأن البحث عن المنافسين والكلمات الرئيسية باستخدام مساعد أبحاث Raven Tools

ستساعدك المقالة التالية: احصل على مساعدة بشأن البحث عن المنافسين والكلمات الرئيسية باستخدام مساعد أبحاث Raven Tools

لقد ذكرت عدة مرات كيف أدوات الغراب مساعدتك في البحث عن الكلمات الرئيسية والبحث التنافسي من خلال أدوات خارجية متعددة مدمجة. أشارك هذا الأسبوع كيف يمكن تجميع كل أدوات وبيانات البحث عن الكلمات الرئيسية من خلال أدوات Raven مساعد باحث ميزة.

تنقسم ميزة مساعد البحث إلى ثلاثة أقسام:

أبحاث المجال

يعرض الاستعلام تفاصيل حول موقع ويب، بما في ذلك:

الكلمات الرئيسية العضوية

حركة المرور العضوية

التكاليف العضوية

الكلمات الرئيسية في AdWords

زيارات AdWords

تكلفة AdWords

المنافسون في البحث العضوي

المنافسون في البحث المدفوع

الكلمات الرئيسية المشتركة مع المنافسين

بيانات المنافس الإضافية

البحث عن الكلمه الرئيسيه

تبحث الأداة عن الكلمات الرئيسية وعناوين URL ذات الصلة التي يتم تصنيفها لهذه الكلمات الرئيسية. سيؤدي النقر فوق إحدى الكلمات الرئيسية إلى نقلك إلى عرض الكلمات الرئيسية الجديدة ذات الصلة. يتضمن كل عرض:

عدد النتائج

تكلفة النقرة

الحجم الحالي

متوسط ​​الحجم

محلل الصفحة

يستخدم محلل الصفحة التحليل الدلالي وتحليل الكلمات الرئيسية لتحديد الموضوعات الرئيسية ومدى ملاءمتها لمحتوى صفحة الويب. ومن هناك، يمكنك إجراء المزيد من البحث، مثل البحث عن الكلمات الرئيسية أو مواقع الويب ذات الصلة بنتائج التحليل.

ميزات إضافية

مباشرة من لوحة تحكم مساعد البحث، يمكنك أيضًا:

تعيين اللغة المستهدفة للكلمات الرئيسية والبحث التنافسي (مفيدة بشكل خاص للمستخدمين غير الأمريكيين)؛

عرض عمليات البحث “المحفوظة”:

ومن هناك، يمكنك أيضًا تنزيل وعرض تقرير PDF لأي بحث قمت بتشغيله وحفظه مسبقًا.