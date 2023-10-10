Rewrite this title: اختبار “الأيقونات الدعائية” لخرائط Google يأتي إلى الولايات المتحدة

ستساعدك المقالة التالية: اختبار “الأيقونات الدعائية” لخرائط Google يأتي إلى الولايات المتحدة

جوجل في مراحل الاختبار التجريبي لما يسمونه “أيقونات الخرائط المدعومة” والتي ستظهر على خرائط جوجل. ستعرض هذه الرموز رموز علامات تجارية محددة على الخرائط بدلاً من الرموز العامة فقط، واعتبارًا من الآن، تبدأ هذه الميزة الجديدة مع HSBC وTarget وBank of America وPublic Storage.

بعد البدء في اختبار هذه الميزة مرة أخرى في شهر مارس على النسخة الأسترالية من خرائط جوجل (بحسب ما ذكر موقع محرك البحث لاند)، تأثر المعلنون الأمريكيون فقررت الشركة بدء الاختبار هنا في الولايات المتحدة وتأمل Google أن تساعد هذه الرموز الجديدة المستخدمين في تحديد العلامات التجارية التي يبحثون عنها بسهولة أكبر، مما يؤدي إلى التخلص من بعض متاعب التنقل عبر محرك البحث.

وعلى الرغم من أن الأيقونات المدعومة متاحة فقط للعلامات التجارية الأكثر شهرة، إلا أن جوجل تقول إن حجم الشركة ليس بالضرورة هو الذي يؤثر على قرار محرك البحث بعرضها. إن وعي المستهلكين بالعلامة التجارية وعامل الوصول إليها سيلعب أدوارًا رئيسية في عملية صنع القرار. سيتم فرض رسوم على الشركات التي لديها رمز دعائي وفقًا لنموذج التكلفة لكل ظهور ولن تدفع لشركة Google إلا إذا وعندما يشاهد المستخدمون الرمز الخاص بها. لن يكون للمعلنين أي تأثير على وقت ظهور شعارهم.

وتتوقع جوجل أن تظهر هذه الميزة الجديدة على إصدار تطبيق الخرائط على أجهزة iPhone، كما سيتم إطلاقها أيضًا على إصدار الهاتف المحمول، بما في ذلك Android.