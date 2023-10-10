Rewrite this title: اختبار المياه باستخدام طعم الارتباط

ستساعدك المقالة التالية: اختبار المياه باستخدام طعم الارتباط

في عالم التسويق عبر محركات البحث، يعد “اصطياد الارتباط” تكتيكًا شائعًا مصممًا لجذب جمهور كبير على أمل أن يصبح جزء معين من المحتوى “سريع الانتشار” وبالتالي يكتسب قدرًا كبيرًا من الروابط. لقد كان طعم الارتباط موجودًا منذ سنوات، وعلى الرغم من تغير التكتيكات والأشكال، إلا أن المفهوم الأساسي ظل كما هو.

كان أحد الأمثلة الأحدث والمبتكرة لحملة طُعم الارتباط الفعالة هو الفتاة التي تركت وظيفتها على لوح المسح الجاف واستدعت رئيسها لأنه لعب الكثير من لعبة Farmville. نظرًا لروعتها العامة، انتشرت المقالة كالنار في الهشيم على مدار عدة أيام، ووفقًا لموقع Yahoo Site Explorer، فقد تم إنشاء أكثر من 30000 رابط وارد. وكما اكتشف الكثير منا بعد وقوع الحادثة، فقد اتضح أن الأمر برمته كان مجرد أ خدعة تم سحبه بذكاء بواسطة TheChive.com.

كما يعلم الكثيرون، يمكن أن يكون الحصول على الارتباط عملية طويلة وشاقة. قد يكون الوصول إلى المواقع ذات الصلة واحدًا تلو الآخر وطلب الروابط أمرًا شاقًا. قد يؤدي شراء الروابط إلى الإضرار بتصنيفاتك إذا لم تكن حذرًا. لذا فإن قضاء الوقت في تنفيذ حملة اصطياد روابط مدروسة جيدًا يمكن أن يكون أحد أكثر الأساليب فعالية التي يجب استخدامها عند البحث عن المزيد من الروابط. على الرغم من أن الأمر قد يتطلب بعض العمل المسبق، إلا أن هذا أسلوب قابل للتطوير وسيؤدي إلى نتائج أفضل بسرعة أكبر من التطوير اليدوي للروابط.

يأتي طعم الارتباط بجميع الأشكال:

أفضل عشرة قوائم : ربما الشكل الأكثر شيوعا. يمكن لأي شخص إنشاء قائمة العشرة الأوائل من الأنواع وجعلها ذات صلة بكل ما يحاولون دفعه.

: ربما الشكل الأكثر شيوعا. يمكن لأي شخص إنشاء قائمة العشرة الأوائل من الأنواع وجعلها ذات صلة بكل ما يحاولون دفعه. كيف : تكون المقالة أو الفيديو الإرشادي الرائع مفيدًا دائمًا.

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: هافينغتون بوست يحب عرض شرائح جيد. لا يعد هذا التنسيق رائعًا لطعم الارتباطات الخادعة فحسب، بل يعد طريقة رائعة للناشرين لزيادة مشاهدات الصفحة. الإختبارات: أحد الأشكال السابقة لطعم الارتباط، الذي أصبح شائعًا بواسطة دقيق الشوفان. من خلال اختبارات مثل “كم عدد جاستن بيبر الذي يمكنك أن تخوضه في قتال” من الصعب عدم المشاركة ومشاركتها مع أصدقائك.

العناصر المشتركة لطعم الارتباط الناجح:

مضحك

جذابة

تفاعلية

غنيا بالمعلومات

سريعة وسهلة القراءة

متناقض

جدلي

مهما كان النهج الذي تتبعه، فإن الشيء المهم الذي يجب أن تتذكره هو الاستمرار في المحاولة. لن يحظى كل ما تجربه بشعبية كبيرة مثل Dry Erase Board Girl، لكنك لا تعرف أبدًا ما قد يكون الشيء الكبير التالي. إن الفكرة الفريدة في شكل ممتع سوف تقطع شوطا طويلا.