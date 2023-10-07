Rewrite this title: اختراق الهواتف الذكية: مستخدمو اليابان يقودون الطريق عند التكيف مع تقنيات الهاتف المحمول [INFOGRAPHIC]

ستساعدك المقالة التالية: اختراق الهواتف الذكية: مستخدمو اليابان يقودون الطريق عند التكيف مع تقنيات الهاتف المحمول [INFOGRAPHIC]

بينما ال smartphones وصل معدل انتشار السوق في اليابان إلى 6% فقط مقارنة بـ 31% في الولايات المتحدة و30% في المملكة المتحدة، حيث يكون المستخدمون أكثر تفاعلاً مع الأجهزة التي يمتلكونها.

يوضح الرسم البياني الموضح أدناه التأثير الحقيقي smartphones كان لها على المستهلكين اليابانيين. من بين الأنشطة المفضلة في البلاد هو تصفح الويب (78% من المستخدمين) وفي جميع أنحاء العالم

يقود 59% من المستخدمين الذين يشاركون مقاطع الفيديو عبر هواتفهم. يقضي المستخدمون في اليابان أيضًا وقتًا أطول في “الجلسات اليومية عبر الإنترنت، وتكرار استخدام الهواتف الذكية للوصول إلى الويب، والبحث عن المعلومات العامة”.

المعلومات، واستخدام هواتفهم للتحقق من بريدهم الإلكتروني، واستخدام محركات البحث وحتى عدد التطبيقات التي قاموا بتثبيتها على هواتفهم.

في الواقع، من بين أفضل 18 فئة لمستخدمي الهاتف، احتل المستخدمون اليابانيون المرتبة الأولى في 10 مراكز.

من بين أفضل الخيارات في أنظمة التشغيل في الدول هو نظام التشغيل Google Android الذي يشغل 5.8 مليون جهاز مقارنة بـ Appleحصة 3.8 مليون

مع مثل هذا كبير smartphones من أجل الحصول على حصة من أجل الاستيلاء، من المرجح أن نشهد المزيد من التطورات والدفعات من شركات تصنيع الهواتف المحمولة العاملة في المنطقة أثناء محاولتها الاستحواذ على شريحة من الهواتف المحمولة اليابانية

سوق. IG أدناه جاء من infographiclabs.com.

