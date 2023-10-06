Rewrite this title: اختصار من 3 خطوات لكسب مشاركة Mindshare في وقت قياسي

ستساعدك المقالة التالية: اختصار من 3 خطوات لكسب مشاركة Mindshare في وقت قياسي

نعلم جميعًا أن العملاء يرغبون في رؤية نتائج سريعة وقابلة للقياس، وأنهم من المحتمل أن يسقطوك إذا لم يروا شيئًا ما خلال نصف عام أو نحو ذلك. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعلنا نود التأكيد على أهمية حركة الإحالة وانطباعات العلامة التجارية، بالإضافة إلى القنوات الفورية مثل PPC، من أجل بناء ثقة العميل.

ومع ذلك، إذا لم تتمكن من إشراك عملائك في تحسين محركات البحث في فترة زمنية قصيرة، فقد ينتهي بهم الأمر إلى التفكير في خيارات أخرى، حتى مع حركة الإحالة. لحسن الحظ، وجدنا أنه من الممكن الحصول على نتائج من خلال تحسين محركات البحث (SEO) في فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، دون اللجوء إلى سلوكيات وتكتيكات بناء الروابط المحفوفة بالمخاطر التي يمكن أن تسبب أضرارًا طويلة المدى.

إليك الطريقة.

1. انشر أداة بسيطة ومجانية وعالمية المستوى

لقد تحدثنا عن قوة الأدوات مؤخرًا، و تطرقت إلى هذا الأمر في Venturebeat. كما قلنا من قبل، إذا ألقيت نظرة على أعلى المواقع تصنيفا على شبكة الإنترنت، يمكن اعتبارها جميعًا تقريبًا أدوات، وليست منافذ محتوى. تلتقط الأدوات المجانية الروابط والتغطية الصحفية بسهولة شديدة لدرجة أننا نتساءل أحيانًا عن سبب قيامنا بأي شيء آخر.

لنأخذ أداة جديدة تسمى Dillinger.io كمثال. إنها ليست أداة معقدة استغرق تطويرها نصف عقد من الإبداع. إنها مجرد أداة بسيطة تحل مشكلة بسيطة. اكتب النص ونسقه في النافذة اليسرى، واحصل على نسخة ترميز HTML في النافذة اليمنى. طريقة سهلة للحصول على HTML منسق لأي سبب من الأسباب العديدة التي قد تحتاج إليها.

كما أستطيع أن أقول من Way Back Machine، فإن Dillinger.io لم يكن موجودًا إلا منذ شهر نوفمبر من عام 2012، وربما لم يكن يعمل بكامل طاقته في ذلك الوقت. وبعد مرور سبعة أشهر، لم يعد هناك تدوين ولا تسويق بالمحتوى، وتم إنشاء سلطة نطاق مكونة من 45 نطاقًا. وهذا ليس كذلك Facebook مستوى النمو، بأي وسيلة، ولكنه أكثر قليلا من المجال الخاص بنا تمكنت من التقاط، حتى بعد مشاركات الضيوف على Moz، وVenturebeat، وCopyblogger، وProblogger، التغطية الصحفية في فوربسوالمشاركات المنتظمة هنا في مجلة محرك البحث، وفرص الربط الأخرى من الدرجة الأولى.

تم ذكر الأداة في PC Advisor، وإذا ألقيت نظرة عليها قسم تطبيقات الويب سترى أن قصة Dillinger.io ليست شائعة على الإطلاق.

تعد الأدوات مصدرًا قويًا للروابط الطبيعية التي لا تحتاج إلى القيام بأي ترويج على الإطلاق. لذلك، عند إعداد بيان صحفي، والاتصال ببعض الأشخاص المؤثرين، والقيام ببعض التوعية، تصبح النتائج فلكية تمامًا.

يجعل عملك أ كثير أسهل عندما يكون لديك أداة مجانية للحديث عنها. ثق بي في هذا.

2. اتصل بكل خبير في مجال تخصصك وأنشئ قائمة بالاقتباسات المكونة من سطر واحد

في حين أن الأداة تفعل الكثير لسلطة المجال الخاص بك، ويمكنها بالتأكيد بناء بعض المصداقية، إلا أنها لا تثبتك تمامًا كقائد فكري بالطريقة التي يمكن بها المحتوى. وبطبيعة الحال، المحتوى وحده لا يحقق شيئا. يمكن لأي شخص إنتاج المحتوى. كيف يمكنك أن تكون موثوق حوله؟

سهل. استعارة سلطة جميع الخبراء الآخرين في مجال تخصصك.

العملية بسيطة. قم بالبحث عن الكلمات الرئيسية في مجال عملك، واعثر على المدونين الأكثر موثوقية وغيرهم من المؤثرين. أنشئ قائمة بالأشخاص الذين يحبون الإجابة على الأسئلة. فكر الآن في سؤال مثير للاهتمام ومفتوح يمكن الإجابة عليه بأي عدد من الطرق بجملة واحدة.

الآن فقط أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى جميع هؤلاء المؤثرين مع سؤالك.

اجمع الاقتباسات، وقم بتجميعها في قائمة، ثم انشرها كمقالة على مدونة، وأخبر المؤثرين أنك نقلت عنها في منشورك الضخم المليء بالمعرفة المتخصصة في الصناعة.

إن الشيء العظيم في هذا النهج هو أنه يتيح لك استعارة سلطة الخبراء، وتأسيس المصداقية، وبناء علاقات مؤثرة، وإنتاج جزء مذهل من طعم الارتباط، كل ذلك في نفس الوقت. نظرًا لأنك لا تطلب الكثير من المؤثرين، فقط جملة أو اثنتين، فإن معدل الاستجابة مرتفع بشكل مدهش، خاصة أنك تتعامل بالفعل مع أشخاص يحبون الإجابة على أسئلة جمهورهم.

جيانلوكا فيوريلي رائع في هذا. ألق نظرة على منشور Moz الخاص به، الطريق إلى موزكون: حالة البحث في عام 2012. في ذلك، أجرى مقابلات مع بعض أكبر الأسماء في صناعة تحسين محركات البحث (SEO) وقام بتجميع مقالة ضخمة عن حالة الصناعة في ذلك الوقت. تعتبر منشورات مثل هذه جذابة لأنها تلخص معرفة بعض أكبر الأسماء في الصناعة في مجموعة واحدة منظمة. هذه المجموعات لها صدى لدى القراء. وفي الوقت نفسه، لدى المؤثرين دافع للترويج لهذا المنشور، لأنه يتم ذكرهم فيه.

ليس من الضروري أن تتكون هذه الأنواع من المنشورات بالكامل من إجابات خاصة حصلت عليها من خبراء الصناعة. إذا كان بعض أو كل الأشخاص المؤثرين الذين تتواصل معهم مشغولين جدًا بحيث لا يمكنهم الإجابة، فيمكنك دائمًا البحث عن أي شيء قالوه حول هذا الموضوع واقتباس محتواهم السابق.

آرون وول من SEObook رائع في هذا. على الرغم من أننا لا نتفق دائمًا مع أسلوب آرون في تحسين محركات البحث، إلا أننا يجب أن نعجب بمدى قدرته على إنجازه بمجرد فهرسة المحادثات. تأمل في إحدى مشاركاته الأخيرة، الواردة، الصادرة، الخارجية. يقوم فيه بفهرسة اقتباسات من جون هنشو، وراندي ميلانوفيتش، وجون أندروز، وأندرو جودمان، وغيرهم الكثير. إنه يستخدم الاقتباسات ليس فقط للإبلاغ، بل لرواية قصة، ولتأسيس نفسه كجزء من تلك القصة.

3. انشر 10 منشورات مدونة على الكلمات الرئيسية التي تهيمن عليها إجابات Yahoo

إذا اتبعت الخطوتين 1 و2 بشكل صحيح، فمن المفترض أن يكون لديك الآن سلطة نطاق في مكان ما في العشرينيات أو الثلاثينيات دون الكثير من المتاعب. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تحتاجين إلى الشطف والتكرار قليلًا قبل المضي قدمًا، على الرغم من أن هذا ليس ضروريًا تمامًا.

من هنا، يتعلق الأمر كله بالبحث عن الكلمات الرئيسية القوية متبوعًا بمحتوى مدروس وممتع ومثير للدهشة. يجب أن تعرف التدريبات الآن عندما يتعلق الأمر بالبحث عن الكلمات الرئيسية. توجه إلى أداة الكلمات الرئيسية من Google.

ابحث عن عبارات الكلمات الرئيسية التي تحتوي على حوالي 2000 عملية بحث دقيقة أو أكثر والتي تهيمن مواقع مثل Yahoo Answers أو WikiHow أو المنتديات أو مواقع المحتوى الأخرى التي ينشئها المستخدمون على SERPS. هذه أهداف سهلة إلى حد ما عندما تكون سلطة المجال الخاص بك بهذا المستوى العالي.

لقد وجدنا أنه على الرغم من أن مواقع مثل Yahoo Answers هيمنت علينا من حيث سلطة النطاق، فإن Google تميل إلى تفضيل المحتوى الخاص بنا، على الأرجح بسبب وجود المزيد من النصوص للعمل بها، وربما بسبب نسبة النقر إلى الظهور وسلوك المستخدم الملتصق.

لا تهتم ببناء روابط مباشرة لهذه الصفحات. لا ينبغي أن تحتاج إلى ذلك. عادةً ما يظهر المحتوى في الصفحة الأولى ويزحف إلى الأعلى بالقرب من النقطة الأولى خلال شهر أو شهرين.

عادةً ما تبدأ هذه الأنواع من المنشورات في جلب حوالي 500 زائر شهريًا لكل منها خلال فترة زمنية قصيرة إلى حد ما. عشر من هذه المنشورات ستكسبك ما بين 3 إلى 5 آلاف زائر سلبي كل شهر دون أي جهود ترويجية إضافية من جانبك.

بمجرد أن تبدأ في رؤية مستويات حركة المرور بهذا الارتفاع، إذا كان المحتوى جيدًا بما فيه الكفاية، فستبدأ أيضًا في رؤية بعض الروابط الطبيعية تظهر في أدوات مشرفي المواقع. من المؤكد أنك لن تشعر بالإرهاق منها بعد، لكنها بدايات شيء جميل.

ومن هذه النقطة فصاعداً، تبدأ الأمور في التصاعد. أصبح من الأسهل تصنيف المحتوى مقارنة بالمواقع الأكثر تنافسية، وتبدأ مستويات حركة المرور الخاصة بك في النمو بشكل أسرع مع كل مشاركة جديدة. ستحتاج إلى تجاوز حدودك قليلاً مع كل مشاركة جديدة حتى تتمكن من معرفة مكان المحتوى الخاص بك في نظر Google.

خاتمة

نشعر أن هذه الإستراتيجية هي إحدى أفضل الطرق لتحقيق التوازن بين النتائج السريعة والاتساق والقيمة طويلة المدى. مما يمكننا قوله، أن معظم الشركات التي تحاول الدخول في تسويق المحتوى والدخول دون القيام بالكثير من بناء الروابط اليدوية تكافح لسنوات قبل أن تصل إلى 1000 زائر شهريًا. هذا ليس مربحًا، لذا فلا عجب أن يكون هناك الكثير من مرسلي الروابط غير المرغوب فيها الذين يقومون بحذف وحرق الروابط.

المفتاح هو مزج التكتيكات التي تجعل بناء الروابط وكسب الروابط أمرًا سهلاً، مثل الأدوات والمشاريع التعاونية، مع المحتوى المستهدف. أعتقد أن الكثير من مُحسنات محركات البحث والمسوقين الداخليين إما يركزون كثيرًا على الانتشار أو يركزون كثيرًا على الاستهداف. إنها الوسيلة السعيدة بين الاثنين التي تصنع العجائب.