Rewrite this title: اختيار مشاريع البحث الحكيمة

ستساعدك المقالة التالية: اختيار مشاريع البحث الحكيمة

سواء كنت تعمل في المنزل أو تتعامل مع العديد من العملاء، ستكون هناك مشاريع تجعلك تشعر بالإحباط ومشاريع تشعرك بالارتياح للعمل مع أحدهم. يعتمد الكثير من هذا على مدير المشروع و/أو العميل.

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب الانتباه إليها عند تحديد ما إذا كان المشروع مناسبًا لك:

حماس. عندما يكون العميل متحمسًا لتوجيه حركة المرور إلى موقع الويب الخاص به وجميع الاحتمالات التي يمكن أن تحدث بسبب حركة المرور تلك، فهذا يعني بشكل عام أنهم حصلوا عليها. إنهم لا يفهمون سبب أهمية موقع الويب الخاص بهم فحسب، بل يفهمون أيضًا سبب أهمية التسويق عبر البحث لنجاح موقع الويب هذا. إنهم يدركون أن موقع الويب الخاص بهم يعد أداة تسويقية مهمة للغاية وأن موقع الويب الجيد يمكن أن يعني عملاً ناجحًا.

المرونة. إليك علامة حمراء ضخمة جدًا لك – “أريد زيادة تصنيف البحث العضوي الخاص بي، لكنني لا أريدك أن تلمس أي شيء على موقعي. إنها مثالية كما هي.” حسنًا، ما لم تكن أفضل منشئ روابط على الإطلاق وتحاول ترتيب عبارة رئيسية مكونة من 10 كلمات، فلن تحقق الكثير من النجاح. يتمتع الكثير من العملاء أو مديري المشاريع بحماية فائقة لموقعهم الحالي ولا يرغبون في التحلي بالمرونة بشأن التغييرات الضرورية للتسويق عبر البحث أو سهولة الاستخدام. إذا لم يكونوا على استعداد للتزحزح، فلن تتمكن من القيام بعملك بشكل صحيح ولن ينتهي ذلك بشكل جيد لأي شخص.

المشاركة. هذا يمكن أن يذهب بطريقتين. من ناحية، من الجيد دائمًا أن يجلس العميل ويثق بك لإكمال عملك في الوقت المناسب وبشكل جيد. ومع ذلك، أحب أن يشارك مدير المشروع في بعض تفاصيل المشروع.

على سبيل المثال، في موقع تجارة إلكترونية كبير يحتوي على منتجات موسمية، من المفيد معرفة متى تبدأ دورة المبيعات في التحول من منتج إلى آخر. بدون البيانات التاريخية، من غير المرجح أن يعرف مسوق البحث ذلك. من المهم أن يكون مدير المشروع متاحًا للإجابة على الأسئلة التي يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في حملة التسويق عبر البحث.

احترام. هل يحترمك العميل أو مدير المشروع باعتبارك الخبير في هذا المجال؟ إذا بدأوا في سحب بطاقة “أعرف شخصًا يمكنه القيام بذلك مجانًا/رخيصًا”، فربما لا يفهمون قيمة خبرتك ومعرفتك. أو إذا كانوا يسخرون من سعر الساعة الخاص بك عندما يتقاضون نفس المبلغ أو أكثر مقابل خدماتهم الخاصة. هذه الأنواع من العملاء هم الذين يختلقون الأعذار لعدم دفع كامل مبلغ فواتيرهم أو يصرون على أن العمل المنجز لم يلبي توقعاتهم. إذا لم تجد بعض الاحترام في وقت مبكر، فيمكنك أن تتوقع الوقوع في مشاكل في المستقبل.

وعي. هناك الكثير من العملاء ومديري المشاريع الذين لا يعرفون شيئًا عن التسويق عبر البحث، وبعضهم قرأ بعض منشورات المدونات ويعرف كل الكلمات الطنانة. في الحالة الأولى، قد تجد صعوبة في إقناع العميل بأهمية التسويق عبر البحث. غالبًا ما يكون هذا هو الحال بالنسبة للشركات الكبرى، وهي مشكلة واجهتها أثناء محاولتي تقديم تحسين محركات البحث (SEO) لعلامة تجارية دولية كبرى عندما كنت أعمل معهم داخليًا. لم يحصلوا عليها، ولم يرغبوا في التعلم، وبالتالي لم يتمكنوا من بيعها. يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى البيانات والرسوم البيانية ودراسات الحالة والكثير من التعليم حتى يقتنعوا. لذلك، ما لم يكن لديك الوقت الكافي للاستثمار في البيع لهذا النوع من العملاء، فقد ترغب في تجاوز العميل المحتمل التالي والانتقال إليه.

الشخص الآخر، الذي يعرف شيئًا أو اثنين، يمكن أن يكون بغيضًا برأيه “الخبير”. كما تعلم، التأكد من ملء جميع علامات الكلمات الرئيسية الوصفية. مهلا، ربما ينبغي لنا أن نضع مجموعة من الكلمات في التذييل ولكن نجعل لون النص هو نفس لون الخلفية. هذه الأنواع لا تأخذ الأمر جيدًا عندما ترفض نصيحتهم. نظرًا لأن الحفاظ على علاقة جيدة مع عميلك أمر مهم للغاية، فقد يؤدي ذلك إلى الكثير من الإحراج.

العميل الجيد أو مدير المشروع يدرك ذلك، لكنه يحترم خبرتك (هل تتذكر ذلك؟ لقد تحدثت عن ذلك للتو).

راحة. ستعرف مبكرًا ما إذا كنت مرتاحًا للعمل مع شخص ما. وهذا أمر مهم، خاصة بالنسبة للمشاريع الكبيرة حيث سيكون هناك الكثير من الاتصالات. إذا لم تكن مرتاحًا مع شخص ما، أو لم يكن مرتاحًا معك، فسوف يتعطل التواصل مما يؤدي إلى تأخير وتعقيدات في المشروع. وهذا أمر محبط لجميع المعنيين لذا من المهم أن تكون على دراية به.

في حين أن الشركات الصغيرة أو الشركات الجديدة قد لا تكون قادرة على أن تكون انتقائية بشكل مفرط في اختيار عملائها، فإن القرارات الصحيحة يمكن أن تؤدي إلى النجاح في حين أن القرارات الخاطئة غالبا ما تؤدي إلى الإحباط والفشل. عادةً ما يكون العملاء الجيدون بارعين في إحالة الخدمات الجيدة إلى أصدقائهم أو شبكتهم، مما يؤدي إلى المزيد من العملاء الجيدين والنمو المستمر. العملاء الخطأ يمكن أن يعني خسارة المال، والإصابة بالإحباط، وعدم الحصول على عملاء جدد دون إحالة جيدة.

ضع في اعتبارك هذه الأشياء في المرة القادمة التي تجتمع فيها مع عميل محتمل أو مدير مشروع. إن التأكد من أنهم مناسبون لك ولعملك يؤدي إلى النجاح للجميع.