Rewrite this title: استخدام البيانات للتنبؤ بسلوك المستهلك وتحسين نجاح التسويق

ستساعدك المقالة التالية: استخدام البيانات للتنبؤ بسلوك المستهلك وتحسين نجاح التسويق

يبدأ تسويق الأداء الفعال بجمع البيانات والقدرة على التنبؤ بسلوك المستهلك وتلبية تلك التفضيلات.

في مقابلة حديثة من Marketo’s قمة أمة التسويق، محادثات موراي نيولاندز مع يارون زكاي أور من SalesPredict حول كيفية استخدام المسوقين لبيانات سلوك المستهلك والتنبؤ بالنتائج للمساعدة في زيادة نجاح التسويق.

لمعرفة المزيد، شاهد المقابلة كاملة أدناه:

هذه هي الوجبات الرئيسية من الفيديو:

يمكن أن تساعد خدمات البيانات المسوقين على تحديد مستويات منفصلة من المستهلكين والتعامل مع تلك القطاعات الفردية باستراتيجيات التسويق المناسبة. في المقابلة، قسم يارون الأمر إلى ثلاثة مستويات – أ، ب، ج – موضحًا أن التكتيكات التي قد تنجح في إقناع عملاء المستوى أ بالشراء، ربما لن تكون فعالة مع عملاء المستوى ج. باستخدام نقاط بيانات مختلفة لتحديد تفضيلات العملاء وسلوكهم ومن ثم تقسيمهم، يمكن للمسوقين تطوير استراتيجيات من المرجح أن تؤدي إلى تحويلات، أو استمرار العملاء في التعامل مع عملائهم مع العلامة التجارية.

يمكن أن يساعد استخدام خدمات البيانات والتحليلات أيضًا المسوقين على إجراء تحسينات في تسويق المحتوى من خلال النظر في تفاعل العملاء ومقاييس التفاعل. يمكن أن يساعد ذلك في تحسين جهود التسويق بعد تفاعل المستهلكين مع المحتوى الأصلي والرسائل الخاصة بك.

يرجى زيارة SEJ YouTube صفحة للمزيد من مقابلات الفيديو.