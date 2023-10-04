Rewrite this title: استخدام الذكاء الاصطناعي لحل #SEO

ستساعدك المقالة التالية: استخدام الذكاء الاصطناعي لحل #SEO

لقد كتبت مؤخرًا عن كيفية وضع نموذج إحصائي لأي مجموعة معينة من نتائج البحث، والذي آمل أن يمنح محترفي التسويق لمحة عن مدى سرعة تغير صناعة تحسين محركات البحث (SEO) حاليًا في عام 2015. في تلك المقالة، ذكرت أن نموذج محرك البحث يجب أن يكون قادرًا على إلى “المعايرة الذاتية”، أو أخذ خوارزمياتها وأوزان تلك الخوارزميات، وربط البيانات النموذجية ببيانات العالم الحقيقي من محركات البحث العامة، للعثور على نمذجة محرك بحث دقيقة لأي بيئة.

لكن أخذ الآلاف من المعلمات ومحاولة العثور على أفضل مزيج من تلك التي يمكن أن تناسب نتائج محرك البحث هو ما نسميه في علوم الكمبيوتر NP-صعب مشكلة. إنها مكلفة فلكيًا من حيث المعالجة الحسابية. إنه أمر صعب حقًا.

إذًا كيف يمكننا إنجاز مهمة المعايرة الذاتية لنموذج محرك البحث؟ حسنًا، اتضح أننا سنلجأ إلى الطيور – نعم الطيور – لحل هذه المشكلة الصعبة للغاية.

الإفصاح الكامل: أنا مدير التكنولوجيا التنفيذي في MarketBrew، وهي شركة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير واستضافة نموذج محرك بحث تجاري قائم على SaaS.

تحسين سرب الجسيمات

لقد كنت دائمًا من محبي المشاكل الكبيرة. وهذا لا يختلف، ويحدث أن المشاكل الكبيرة تأتي مع حلول رائعة. أوجه انتباهكم إلى أحد هذه الحلول: تحسين سرب الجسيمات (PSO)، وهي تقنية ذكاء اصطناعي (AI) تم نشرها لأول مرة في عام 1995 كنموذج للسلوك الاجتماعي. تم تصميم هذه التقنية في الواقع على غرار مفهوم قطيع الطيور.

مثال على مشهد الأداء لتحسين سرب الجسيمات أثناء العمل

التحسين رائع حقًا. في الواقع، لا تزال جميع خوارزمياتنا القائمة على القواعد والتي اخترعناها حتى الآن غير قابلة للاستخدام لإيجاد حلول تقريبية لمشاكل التعظيم والتقليل الرقمية الصعبة للغاية أو المستحيلة. ومع ذلك، فإن استخدام نموذج بسيط لكيفية أسراب الطيور يمكن أن يوفر لك إجابة خلال فترة زمنية قصيرة. لقد سمعنا أخبار الكآبة والعذاب حول كيفية القيام بذلك قد يسيطر الذكاء الاصطناعي على العالم يومًا مالكن في هذه الحالة، يساعدنا الذكاء الاصطناعي في حل مشكلة مذهلة للغاية.

لقد شاركت بالفعل مع عدد من سرب الاستخبارات المشاريع طوال مسيرتي المهنية. في فبراير 1998، عملت كمهندس اتصالات في مشروع ميليبوت، المعروف سابقًا باسم مشروع الكشافة الإلكترونية، وهو مشروع تستخدمه مشاة البحرية الأمريكية. كان Cyperscout في الأساس مجموعة من الروبوتات الصغيرة جدًا التي يمكن توزيعها في المبنى وتوفير تغطية فورية في جميع أنحاء هذا المبنى. إن قدرة الروبوتات على التواصل ونقل المعلومات بين بعضها البعض، سمحت لـ “سرب” الروبوتات بالعمل كواحد، مما أدى فعليًا إلى تحويل مهمة شاقة للغاية تتمثل في تفتيش مبنى بأكمله إلى نزهة ممتعة في أحد الممرات (معظم هذه الروبوتات الصغيرة) كان على كل منهم أن يسافر لمسافة بضعة ياردات فقط).

لماذا يعمل؟

الشيء الرائع حقًا في PSO هو أنها لا تقدم أي افتراضات حول المشكلة التي تحلها. إنها تقاطع بين خوارزمية قائمة على القواعد تحاول التقارب حول حل، وشبكة عصبية تشبه الذكاء الاصطناعي تحاول استكشاف مساحة المشكلة. لذا، فإن الخوارزمية عبارة عن مقايضة بين السلوك الاستكشافي والسلوك الاستغلالي.

وبدون الطبيعة الاستكشافية لنهج التحسين هذا، فمن المؤكد أن الخوارزمية ستتقارب مع ما يحب الإحصائيون تسميته “”الحد الأقصى المحلي“(الحل الذي يبدو الأمثل، لكنه ليس الأمثل).

أولاً، عليك أن تبدأ بعدد من “القطعان” أو التخمينات. في نموذج محرك البحث، قد يكون هذا هو الأوزان المختلفة لخوارزميات التسجيل. على سبيل المثال، مع 7 مدخلات مختلفة، ستبدأ بما لا يقل عن 7 تخمينات لهذه الأوزان. سيكون التخمين المحدد ببساطة عبارة عن مجموعة من 7 أوزان مختلفة.

مجموعة أمثلة لعوامل إدخال نموذج محرك البحث

الفكرة وراء PSO هي أن كل من هذه التخمينات يجب أن تكون متباعدة بحيث لا يكون أي منها قريبًا من بعضها البعض. دون الدخول في حسابات 7 الأبعاد، يمكنك ذلك استخدام عدد من التقنيات للتأكد من أن نقاط البداية الخاصة بك هي الأمثل.

وبعد ذلك، تبدأ في “تطوير” التخمينات. تحاول العملية التطورية تقليد ما قد يفعله سرب من الطيور عندما يُعرض عليه مخبأ من الطعام في مكان قريب. سيكون أحد التخمينات العشوائية (القطعان) أقرب من التخمينات الأخرى، وستقوم التخمينات الأخرى بتعديل تخمينها التالي بناءً على هذه المعلومات العالمية.

لقد قمت بتضمين تصور رائع لما تبدو عليه هذه العملية (أدناه).

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=8Vp57FDIHiI&w=560&h=315]

تصور لكيفية عمل تحسين سرب الجسيمات

تطبيق

ولحسن الحظ، هناك عدد من التطبيقات المتاحة بلغات البرمجة المختلفة. إن الشيء العظيم في PSO هو أنه سهل التنفيذ للغاية! هناك عدد قليل جدًا من معلمات الضبط (علامة جيدة على وجود خوارزمية قوية)، وعدد قليل جدًا من العيوب.

اعتمادًا على مشكلتك، قد يعلق تنفيذك في الحد الأدنى المحلي (الحل غير الأمثل). يمكنك إصلاح ذلك بسهولة عن طريق تقديم طوبولوجيا الجوار، والتي تقصر بشكل فعال حلقة ردود الفعل على أفضل التخمينات القريبة بدلاً من أفضل التخمين العالمي حتى الآن.

سيكون الجزء الأكبر من عملك هو تصميم “وظيفة اللياقة البدنية”، أو خوارزمية التسجيل التي ستستخدمها لتحديد مدى قربك من الارتباط المستهدف. في حالتنا، مع تحسين محركات البحث (SEO)، نريد الارتباط بكيان معروف، مثل نتائج Google في الولايات المتحدة. يمكنك بسهولة استبدال ذلك بأي إصدار من أي محرك بحث.

استخدام تحسين سرب الجسيمات لربط نموذج محرك البحث

بمجرد الانتهاء من وضع نظام التسجيل الخاص بك، ستحاول خوارزمية PSO الخاصة بك زيادة هذه النتيجة إلى الحد الأقصى عبر تريليونات المجموعات المحتملة. يمكن أن يكون نظام التسجيل بسيطًا مثل إجراء ارتباط بيرسون بين نموذج محرك البحث الخاص بك ونتائج البحث العامة، أو يمكن أن يصبح معقدًا مثل أخذ تلك الارتباطات بالإضافة إلى تعيين نقاط لسيناريوهات محددة (على سبيل المثال، 10 نقاط للمطابقة رقم 1، 5) نقاط للمطابقة رقم 2، الخ…).

مشكلة الارتباط بالصندوق الأسود

في الآونة الأخيرة، كان هناك العديد من مُحسنات محركات البحث (SEO) التي تحاول الارتباط بـ “الصندوق الأسود” الخاص بـ Google. إنني أشيد بهذا الجهد، لكنه مضلل بشدة. اسمحوا لي أن أشرح.

أولاً، الارتباط لا يعني دائما السببية. خاصة إذا كانت المدخلات إلى الصندوق الأسود الخاص بك ليست قريبة من المخرجات. دعونا نعرض بعض الأمثلة. أولاً، مثال حيث تكون المدخلات قريبة جدًا من مخرجاتها: مشروع تجاري لشاحنات الآيس كريم. عندما تكون درجات الحرارة أكثر دفئا، يشتري الناس المزيد من الآيس كريم. من السهل أن نرى أن أحد المدخلات (درجة الحرارة) يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمخرجات (الآيس كريم).

لسوء الحظ، لا يتمتع معظم مُحسنات محركات البحث (SEO) بأي تقارب إحصائي بين تحسيناتهم (المدخلات) ونتائج محرك البحث الخاصة بهم (المخرجات).

إن مدخلاتهم، أو تحسيناتهم، موجودة حتى قبل مكونات الزحف في محرك البحث. في الواقع، يجب أن تمر التحسينات النموذجية عبر أربع طبقات: الزحف، والفهرسة، والتسجيل، وأخيرًا طبقة الاستعلام في الوقت الفعلي. محاولة الارتباط بهذه الطريقة هو الذهب الحمقى.

في الواقع، جوجل تقدم في الواقع عامل ضوضاء كبير، على غرار ما فعلته حكومة الولايات المتحدة أدخلت الضوضاء إلى كوكبة GPS الخاصة بها، لذلك لن يتمكن المدنيون من الحصول على دقة عسكرية. يطلق عليها طبقة الاستعلام في الوقت الحقيقي. تعمل طبقة الاستعلام حاليًا كرادع رئيسي لتكتيكات ارتباط تحسين محركات البحث (SEO).

طبقة الاستعلام المزعجة لمحرك البحث

التشبيه الذي أستخدمه دائمًا هو خرطوم الحديقة. في طبقة التسجيل لمحرك البحث، لديك رؤية العلامة التجارية لما يجري. الماء الخارج من الخرطوم منظم ويمكن التنبؤ به، أي أنه يمكنك تغيير الأشياء والتنبؤ بدقة بالتغير الناتج في تدفق الماء (نتائج البحث).

في تشبيهنا، تقوم طبقة الاستعلام بتوزيع هذه المياه (نتائج البحث) إلى ملايين القطرات (أشكال مختلفة من نتائج البحث)، اعتمادًا على المستخدم. تحدث معظم تغييرات الخوارزمية اليوم على طبقة الاستعلام، من أجل إنتاج المزيد من الأشكال المختلفة لنتائج البحث لنفس العدد من المستخدمين. خوارزمية الطائر الطنان من جوجل هو مثال على واحد من هؤلاء. تسمح التحولات في طبقة الاستعلام لمحركات البحث بإنشاء المزيد من الأسواق لإعلانات الدفع لكل نقرة.

العثور على السببية من خلال الارتباط يمكن أن يكون بمثابة كذبة ذهبية

طبقة الاستعلام هي وجهة نظر المستخدم لما يحدث، وليس وجهة نظر العلامة التجارية. لذلك، نادرًا ما تعني الارتباطات التي يتم العثور عليها بهذه الطريقة وجود علاقة سببية. وهذا على افتراض أنك تستخدم أداة واحدة لمصدر بياناتك ونمذجتها. عادة، سيستخدم مُحسنو محركات البحث عددًا من مدخلات البيانات لنمذجةهم، مما يزيد من هذا الضجيج ويقلل من فرص العثور على السببية.

كيفية البحث عن السببية في تحسين محركات البحث

إن الحيلة للحصول على ارتباط للعمل مع نموذج محرك البحث هي تشديد المدخلات والمخرجات بشكل كبير. يجب أن تكون المدخلات أو المتغيرات موجودة عند طبقة التسجيل أو أعلى منها في نموذج محرك البحث. كيف نفعل ذلك؟ يتعين علينا تقسيم الصندوق الأسود لمحرك البحث إلى مكوناته الأساسية. علينا أن نبني نموذج محرك البحث من الألف إلى الياء.

من الصعب تحسين المخرجات: لقد ناقشنا بالفعل سبب وجود قدر هائل من الضوضاء في محركات البحث العامة بسبب طبقة الاستعلام في الوقت الفعلي التي تخلق ملايين الاختلافات بسبب المستخدم. على الأقل، سنحتاج إلى جعل نتائج نموذج محرك البحث الخاص بنا تسبق الاختلافات النموذجية لطبقة الاستعلام. سيضمن هذا أن جانبًا واحدًا على الأقل من المقارنة مستقر.

إذا قمنا ببناء نموذج محرك البحث من الألف إلى الياء، فسنكون قادرين بعد ذلك على عرض نتائج البحث التي تخرج مباشرة من طبقة التسجيل بدلاً من طبقة الاستعلام، مما يمنحنا علاقة أكثر استقرارًا ودقة بين هذه المدخلات والمخرجات التي نحن نحاول الارتباط. الآن، مع هذه العلاقات الوثيقة والهامة بين المدخلات والمخرجات، فإن الارتباط يعني السببية. عندما نعزز أهمية أحد المدخلات، فإنه يمنحنا اتصالاً مباشرًا بالنتائج التي نراها. يمكننا بعد ذلك إجراء تحليل SEO النموذجي لتحديد التحسينات التي قد تكون مفيدة في نموذج محرك البحث المصور.

ملخص

باعتباري من محبي الذكاء الاصطناعي، فأنا دائمًا متحمس جدًا عندما يؤدي شيء بسيط جدًا في الطبيعة إلى اكتشافات علمية أو اختراقات تكنولوجية. إن وجود نموذج محرك بحث يسمح لنا بربط مدخلات التسجيل بشفافية مع نتائج البحث غير المخصصة يمنحنا القدرة على ربط الارتباط بالسببية.

أضف ميزة Particle Swarm Optimization وستحصل على إنجاز تقني: نموذج محرك البحث ذاتي المعايرة.