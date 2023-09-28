Rewrite this title: استخدام المساعدين الظاهريين: الدليل الكامل لوكالات تحسين محركات البحث (SEO).

ستساعدك المقالة التالية: استخدام المساعدين الظاهريين: الدليل الكامل لوكالات تحسين محركات البحث (SEO).

لقد حاول معظم أصحاب الوكالات استخدام المساعدين الافتراضيين، أو VAs، مرة واحدة على الأقل، وكانت تجربة العديد منهم سيئة.

ربما هذا يصفك.

ربما حاولت ولكن لم تتمكن من العثور على الأشخاص المناسبين، أو لم تتمكن من جعلهم يقومون بالعمل بالطريقة التي تريدها، أو لم تتمكن من قياس أدائهم بشكل فعال.

اليوم، أريد إصلاح ذلك لك لأنني أعرف تمامًا مدى قوة المساعدين الافتراضيين.

وأعتقد أنه إذا تمكنت من إنجاز هذا الجزء بشكل صحيح، فيمكنك جعل وكالتك أكثر إنتاجية وربحية بشكل كبير.

ولكن قبل أن نخوض في ذلك، أريد تبديد بعض الخرافات.

الخرافة الأولى هي أن المساعدين الافتراضيين مفيدون فقط في المهام البسيطة والوضيعة.

والحقيقة هي أنه يمكنك العثور على مساعدين افتراضيين للقيام بأي مهمة تقريبًا طالما أنك تقوم بفحصهم بشكل صحيح، وتدريبهم إذا لزم الأمر.

سأتحدث أكثر قليلاً عن هذا في بعض الأقسام اللاحقة، لكن يمكنهم التعامل بانتظام مع المهام المعقدة مثل:

محاسبة.

الرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بخدمة العملاء.

تجميع وتحليل البيانات.

المفتاح هو العثور على الأشخاص المناسبين وتدريبهم.

هناك أسطورة أخرى مفادها أن المساعدين الافتراضيين لديهم مهارات تواصل ضعيفة.

في حين أنه من الصحيح أن الغالبية العظمى من المساعدين المساعدين يعيشون في البلدان النامية، فإن الكثير منهم يتمتعون بمهارات تواصل ممتازة.

في الواقع، البعض يتقن اللغة الإنجليزية بشكل أفضل من الكثير من الأشخاص الذين ولدوا هنا في أمريكا.

ومن الأساطير الخطيرة بشكل خاص أن جميع المساعدين الافتراضيين متماثلون.

أسمع هذا طوال الوقت… “روبرت، لقد جربت المساعدة الافتراضية من قبل وكانت الأمور تسير على نحو سيئ للغاية. إنهم لا يعملون من أجل ما أقوم به.

أنا على استعداد للاعتراف بأنك ربما استخدمت مساعدًا افتراضيًا من قبل، لكنني لست على استعداد للموافقة على أنه لا يعمل لمجرد أنك مررت بتجربة سيئة.

أو حتى عدة تجارب سيئة.

إليك طريقة أفضل للنظر إلى ذلك – يستطيع معظمنا المشي، أليس كذلك؟

بالطبع.

وذلك لأنه عندما كنت طفلاً صغيرًا تحاول معرفة كيفية المشي، لم تسقط على مؤخرتك، ثم ارفع يديك ببساطة وأعلن “حسنًا، لقد حاولت المشي، لكن ذلك لم ينجح بالنسبة لي! “

وظللت تحاول حتى اكتشفت ذلك.

وربما ساعدك والديك في تدريبك وإرشادك على طول الطريق أيضًا.

العمل مع المساعدين الافتراضيين هو نفسه.

أنت بحاجة إلى النهج الصحيح.

وهذا بالضبط ما سنغطيه في هذا المقال اليوم.

يمكنك استخدام الخطوات السبع التالية لاستخدام المساعد الافتراضي بشكل فعال في وكالتك حتى تتمكن من تحقيق إنتاجية وربحية أعلى.

هذا هو نفس إطار العمل الذي نستخدمه في وكالتي المساعدة الافتراضية التي تضم أكثر من 500 شخص – وهو شيء يمكنك تنفيذه في وكالة تحسين محركات البحث الخاصة بك.

1. تحديد احتياجاتك

ابدأ بمعرفة ما عليك القيام به على مستوى عالٍ.

ربما كنت تقوم فقط بالتدقيق.

ربما تقوم بتنفيذ حملة شاملة للمحتوى والروابط الخلفية.

أو ربما هو شيء بينهما.

بمجرد أن تعرف ما يجب القيام به على مستوى عالٍ، يمكنك بعد ذلك البدء في تقسيم المكونات الفردية الأصغر لهذا الهدف.

على سبيل المثال، إذا أردنا تنفيذ حملة لبناء الروابط، فقد نحتاج إلى ما يلي:

إجراء تدقيق للارتباط الخلفي لموقع عملائنا.

إجراء تدقيق للوصلة الخلفية لمنافسيهم.

إجراء بحث لتحديد فرص بناء الروابط الجديدة.

تطوير استراتيجيات للحصول على روابط جديدة.

تطوير نصوص التوعية.

مراجعة جميع البيانات الأولية مع العميل.

تنفيذ مجموعات الأدوات للتواصل والتتبع.

قم بإجراء التوعية والمتابعة للحصول على هذه الروابط.

تتبع وتحليل أداء جهودنا.

مراجعة بيانات الأداء مع العميل.

من المهم أن تتذكر عدم التعمق في الأعشاب الضارة هنا.

باعتباري متخصصًا في البيانات والعمليات، أعلم مدى سهولة النزول إلى حفرة الأرانب هذه، لكن الأمر غير مثمر في هذه المرحلة.

بمجرد أن نحدد احتياجاتنا على مستوى عالٍ، يمكننا البدء في تحديد نطاق مشروعنا، حيث نبدأ في الحصول على تفاصيل أكثر.

2. تحديد نطاق مشروعك

عند هذه النقطة، سنبدأ في تقسيم الأمور بمزيد من التفصيل وتحديد من يفعل ماذا.

يتطلب تحديد نطاق مشروعنا تحديد المهام الفردية.

على سبيل المثال: بدلاً من مجرد النظر إلى بناء الروابط كمفهوم واسع، سنبدأ في تقسيم ذلك إلى مهام فرعية ذات مستوى أعلى.

قد تتضمن بعض المهام الفرعية ما يلي:

تجميع قائمة بأصحاب مواقع الويب والمساهمين والصحفيين لعرض الفكرة.

إعداد وتكوين مجموعات الأدوات الخاصة بك للتواصل والمتابعة.

إعداد أدوات البيانات/التتبع، مثل SEMrush وGoogle Search Console وGoogle Tag Manager.

إعداد تنبيهات Google لالتقاط المراجع غير المرتبطة.

كتابة نصوص التوعية الخاصة بك.

إجراء التوعية.

قم بتعديل قائمة مالكي مواقع الويب والمساهمين والصحفيين مع تقدم حملتك.

بناء الاستشهادات المحلية

تجميع البيانات على الروابط المكتسبة.

تتبع التأثير (من منظور الترتيب و/أو حركة المرور) لجهود بناء الروابط الخاصة بك.

سنقوم أيضًا بتقييم المهام هنا التي يمكن تسليمها إلى مساعد افتراضي مقابل تلك التي تتطلب معرفة متخصصة لا يمكن نقلها في عملية موثقة ويجب التعامل معها بواسطتك أو بواسطة شخص آخر في فريقك الداخلي.

“قم بإعداد قائمة بمهام العميل المتكررة التي لا ترغب في القيام بها”، وفقًا لما ذكره دينيس يو، مؤسس BlitzMetrics، الذي كان منذ فترة طويلة مؤيدًا قويًا لاستخدام المساعدين المساعدين لتوسيع نطاق الوكالة. “اكتشف قيمة هذه المهام في الساعة وتطلع إلى الاستعانة بمصادر خارجية بثلث هذا السعر.”

هذه نقطة بداية رائعة، ولكن مع الفحص والهيكل المناسبين، يمكنك تسليم المزيد إلى فريق المساعدين الافتراضيين الخاص بك.

ضع في اعتبارك أنه في هذه المرحلة، يعتقد معظم أصحاب الوكالات خطأً أن معظم أو حتى جميع مهامهم معقدة للغاية أو متخصصة بحيث لا يمكن لأحد سواهم التعامل معها.

هم مخطئون. هذا النوع من التفكير يضر بنموهم. لا تكن مثلهم.

وفي الوقت نفسه، احرص على عدم المبالغة في الاتجاه الآخر من خلال منح المساعد الافتراضي الكثير في وقت واحد.

من المهم أن تبدأ صغيرًا وتسليم الأشياء إلى مساعديك الافتراضيين بشكل تدريجي بدلاً من إلقاء كل شيء في حضنهم مرة واحدة.

هذا هو المكان الذي تأتي فيه العملية الموثقة.

3. توثيق العملية الخاصة بك

إن وجود عملية موثقة بوضوح هو بلا شك الجزء الأكثر أهمية في العمل مع المساعدين الافتراضيين.

في الواقع، يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية لفريقك الداخلي أيضًا، لأنه يخرج العملية من رأسك ويضعها في مورد مركزي يمكن للجميع الوصول إليه ومتابعته.

وهذا يضمن نتائج متسقة لأن فريقك بأكمله قادر على اتباع نفس الخطوات في كل مرة، مما يزيل أي تخمين أو تفسير شخصي.

ولأنهم لا يضطرون إلى إضاعة الوقت في التفكير في ما يجب القيام به أو كيفية القيام به، فهم أكثر إنتاجية ويتم تحرير عقولهم للتركيز على الأفكار الإستراتيجية الأكثر أهمية.

هذه فائدة مهمة حقًا لأنه عندما لا تكون متورطًا في التفاصيل الدنيوية، فإنك تصبح أكثر فعالية في حل المشكلات.

من الناحية المثالية، يجب توثيق عمليتك في موقع يمكن لجميع أعضاء الفريق المناسبين، سواء المساعدين الداخليين أو الافتراضيين، الوصول إليه.

تعتبر الملفات السحابية مثالية لهذا لأنه لا داعي للقلق بشأن أي مشكلات تتعلق بالإصدار، وستنعكس جميع التحديثات على الفور لجميع أعضاء فريقك.

هناك مجموعة متنوعة من الطرق للقيام بذلك.

في نظام إدارة المشاريع، يمكنك إنشاء قوالب لأنواع معينة من المشاريع، مع وجود جميع المهام والتعليمات المرتبطة بها بالفعل وجاهزة للتعيين.

يمكنك ببساطة توثيق عمليتك في مستند Google أو Word.

أو يمكنك تطوير مخطط انسيابي مفصل باستخدام أداة مثل Diagram.net لتخطيط جميع المسارات المحتملة بوضوح من البداية إلى النهاية.

ستستخدم معظم الوكالات مزيجًا من هذه الأساليب، وربما أدوات أخرى أيضًا.

في نهاية المطاف، كل هذا يعود إلى سير العمل الخاص بك.

4. تحديد مصادر المساعدين الافتراضيين لديك

يعد هذا عنصرًا بالغ الأهمية لأنه حتى لو كنت قد قمت بتسوية كل شيء آخر، فإن ارتكاب الأخطاء هنا قد يؤدي إلى عرقلة جهودك.

سنقوم بتقسيم هذا إلى عنصرين – أين وكيف.

أين يمكن الحصول على المساعدين الافتراضيين؟

خطوتك الأولى هنا هي تحديد ما إذا كنت تريد مساعدين افتراضيين في الولايات المتحدة، أو أنك مرتاح للتعامل مع مساعدين افتراضيين في الخارج.

يمكن لأي منهما أن يكون بنفس القدر من الفعالية، ولكن هناك إيجابيات وسلبيات في كل حالة.

سيكون المساعدون الافتراضيون الموجودون في الولايات المتحدة في نفس المنطقة الزمنية (أو قريبة من نفس) أنت وعملائك، لذا سيكون التواصل أسهل بشكل عام، ولكنه سيكون أيضًا أكثر تكلفة.

من ناحية أخرى، نظرًا لأن المساعدين المساعدين في الخارج عادة ما يكونون إما متقدمين أو متأخرين بعدة ساعات، فإن الاتصال يكون في بعض الأحيان أكثر صعوبة.

قد يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى إبطاء المشاريع إذا كانت هناك حاجة إلى إرسال المعلومات الهامة ذهابًا وإيابًا لعدة ساعات أو أكثر بين الرسائل.

ولكن يمكنك تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف من خلال توظيف مساعدين افتراضيين من الخارج.

ستحتاج إلى تقييم حالتك وسير العمل بعناية لتحديد الخيار المناسب لك.

كيفية الحصول على مساعدين افتراضيين

هناك الكثير من الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على VAs الخاصة بك:

كل من لوحات الوظائف العامة والخاصة بـ VA.

مواقع الحفلة.

من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وجهات الاتصال الأخرى.

من خلال وكالات المساعدة الافتراضية.

كما هو الحال مع القسم السابق، هناك إيجابيات وسلبيات لكل نهج.

سأقوم عمومًا بتجميع لوحات الوظائف ومواقع الحفلات في نفس الإيجابيات والسلبيات العامة على الرغم من بعض الاختلافات الصغيرة.

تمنحك هذه المنصات إمكانية الوصول إلى الكثير من المساعدين الافتراضيين المحتملين في طلقة واحدة، ولكن الجانب السلبي هو أنه سيكون هناك الكثير من الملفات الشخصية/المتقدمين لفرزها.

لسوء الحظ، لا يوجد عمومًا فحص حقيقي لضمان حصولك على المتقدمين المؤهلين الذين يتمتعون بالمهارات والمؤهلات المناسبة.

لذلك يتبقى لك إجراء مقابلات معهم جميعًا بنفسك للعثور على المرشحين المناسبين.

يمكن أن يستغرق ذلك وقتًا طويلاً للغاية، وإذا كنا صادقين تمامًا، فهذا أمر محبط.

ولكن على الجانب الإيجابي، يمكنك العثور على عدد قليل من نجوم الروك وتوفير بعض المال في هذه العملية.

يتطلب ذلك عادةً القليل من الحظ والكثير من الوقت والجهد.

إذا كانت ميزانيتك محدودة، فقد يكون هذا خيارًا جيدًا بالنسبة لك.

يمكن أن يكون الحصول على مساعدين افتراضيين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وجهات الاتصال الأخرى فعالاً لأنه تم فحصهم مسبقًا من قبل أشخاص آخرين تعرفهم والذين عملوا معهم.

ومع ذلك، من غير المرجح بشكل عام أن يقوم الأشخاص بإحالة مساعد افتراضي رائع للآخرين لأنهم يريدون الاحتفاظ به كمورد لوكالتهم الخاصة.

أحد الاستثناءات لذلك هو عندما لا تحتاج الوكالة إلى الاحتفاظ بهذا المساعد الافتراضي أو تكون قادرة عليه.

ولأن هؤلاء المساعدين الافتراضيين يتمتعون بسجل حافل ويعملون حاليًا لدى وكالة واحدة أو أكثر بالفعل، فإن تكلفتهم بشكل عام ستكون أكثر.

والخيار الأخير هو العمل مع وكالة مساعدة افتراضية.

سيكون هذا دائمًا هو الخيار الأكثر تكلفة في الواجهة الأمامية، ولكنه يأتي أيضًا مع العديد من المزايا.

الأول هو أن كل جهاز افتراضي تم فحصه مسبقًا، حتى تعرف بالضبط نوع المهام التي سيتفوقون فيها ويمكنك وضعها وفقًا لذلك.

والسبب الآخر هو أنه نظرًا لأن لدينا مجموعة من الأشخاص المستعدين للذهاب، فيمكنك التوسع بشكل فوري تقريبًا.

عندما يتعلق الأمر بالحصول على مساعدين افتراضيين، يتعين عليك تقييم احتياجاتك (الحالية والمستقبلية)، والوقت، والميزانية، لاتخاذ القرار الصحيح.

5. التواصل طوال المشروع

الأعمال الحديثة معقدة وتتحرك بسرعة، لذا فإن التواصل الفعال ضروري لنجاح مشاريعك.

تحتاج إلى توصيل توقعاتك بوضوح مع مساعديك الافتراضيين في بداية المشروع.

يجب عليك أيضًا التأكد من أن الجميع على نفس الصفحة طوال المشروع لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية والكفاءة والأداء طوال المشروع.

وأخيرًا، يجب عليك التواصل مع الأشخاص الذين لم يتوافقوا مع الأداء والتوقعات، سواء أثناء المشروع أو عند اكتماله.

من المهم أن يتماشى الاتصال مع سير عملك.

أنت تعلم بالفعل أنه من السهل إرسال رسالة نصية أو رسالة مباشرة Skypeولكن كيف يمكننا تتبع هذا الاتصال أو متابعته بشكل فعال لاحقًا؟

(لا يمكنك!)

لذا، يتعين عليك التأكد من أن جميع الاتصالات تتم من خلال نظام يضمن عدم حدوث أي خطأ وأنك قادر على مراجعتها لاحقًا إذا كنت بحاجة إلى ذلك.

يمكن أن يكون نظام إدارة المشاريع مثل Teamwork أو Monday طريقة فعالة للقيام بذلك، جنبًا إلى جنب مع البريد الإلكتروني التقليدي.

بالنسبة للتواصل عبر البريد الإلكتروني، قد تجد أنه من المفيد إضافة أدوات تابعة لجهات خارجية مثل Boomerang والتي تساعدك على البقاء مطلعًا على رسائل البريد الإلكتروني دون انسداد صندوق الوارد الخاص بك.

يساعد التواصل المستمر طوال المشروع على إبقاء الجميع على المسار الصحيح وتجنب المفاجآت غير المرغوب فيها.

6. قياس الأداء

يعد تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية الفعالة، أو مؤشرات الأداء الرئيسية، جزءًا حيويًا من تعظيم الأداء.

مؤشرات الأداء الرئيسية هي ببساطة وسيلة لقياس نتائج العمل الذي تقوم به أنت وفريقك.

وحتى لو لم تسمع من قبل عن مؤشرات الأداء الرئيسية، فإنك تتعامل معها كل يوم من منظور تحسين محركات البحث (SEO).

على سبيل المثال، DA وPA هما مؤشرا أداء رئيسيين ربما تكون على دراية بهما.

وهما مقياسان أنشأتهما Moz لمحاكاة نظام تصنيف الصفحات في Google عن طريق قياس تأثير الروابط التي تشير إلى موقع الويب الخاص بك.

يعد عدد الزوار يوميًا مؤشر أداء رئيسيًا آخر ينظر إليه محترفو تحسين محركات البحث (SEO)، كما هو الحال مع موضع التصنيف.

ولكن ليست كل مؤشرات الأداء الرئيسية واضحة. وبعضها غير فعال في سياقات معينة.

يعد عدد الكلمات مثالاً على مؤشر أداء رئيسي سيئ عندما نتحدث عن قياس الأداء التسويقي.

بالتأكيد، نحتاج بشكل عام إلى تعيين عدد معين من الكلمات إذا أسندنا مهمة كتابة مقال، ولكن هل عدد الكلمات التي يكتبها شخص ما يحدد النجاح أو الفشل؟

أقول لا، كما يفعل معظم محترفي تحسين محركات البحث (SEO) ذوي الخبرة، لأن عدد الكلمات لا يساوي عدد الزيارات، أو الأهم من ذلك، العملاء.

ومع ذلك، في النهاية (حيث يتم كل العمل)، يتعين علينا غالبًا قياس الأشياء التي لا تحدد النجاح أو الفشل بشكل مباشر من منظور تسويقي ولكنها تحدد ذلك من منظور الإنتاجية.

ويمكن أن يكون عدد الكلمات مثالاً لمؤشر أداء رئيسي مفيد من هذا المنظور.

الجزء الصعب هو تحديد أفضل السبل لقياس العمل المنجز بواسطة مساعديك الافتراضيين حتى نتمكن من تحسين الجانب التشغيلي لأعمالنا دون دفع فريقنا إلى إضاعة وقتهم بطرق تلبي مؤشرات الأداء الرئيسية، ولكنها تفشل في تحريك الأمور لصالح عملائنا.

ما عليك القيام به هنا هو معرفة ما عليك القيام به بالضبط حتى ينجح عملاؤك، ثم إجراء هندسة عكسية لمجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية خلال العملية الخاصة بك والتي ستحقق هذه النتيجة.

7. التوسع

هذا هو أحد الأجزاء المفضلة لدي فيما نقوم به، لأنه بمجرد وصولنا إلى هنا، يكون الإطار جاهزًا ويمكننا البدء في رفع الأوجه.

من المهم جدًا، قبل أن تحاول التوسع، أن تتأكد أولاً من أن جميع العناصر السابقة التي أوضحتها موجودة بالفعل.

وإلا فسوف يكون لديك فشل ذريع.

بمجرد الانتهاء من كل شيء، يمكنك البدء في إضافة مساعدين افتراضيين جدد قبل العملاء الجدد بقليل.

وبهذه الطريقة، تكون لديك فرصة لدمجهم في سير العمل والعمليات لديك حتى لا يتمكنوا من البدء بسرعة قبل أن تصل إلى طاقتهم القصوى.

في هذه المرحلة، من المهم أن تكون أكثر اهتمامًا بكل من مؤشرات الأداء الرئيسية التي تقيس أدوات المساعدة الافتراضية الخاصة بك بها وأداء جهودك من منظور التسويق/الإيرادات.

وذلك لأنه أثناء التوسع، ستتعطل بعض عملياتك ويجب أن تكون جاهزًا لتكييف عمليتك مع بيئتك الجديدة.

ستحتاج أيضًا إلى إعادة تدريب أعضاء فريقك الداخلي والمساعدين الافتراضيين، الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت.

يساعد تحديد المشكلات والتكيف معها في وقت مبكر من العملية على تقليل تأثيرها السلبي.

من الأفضل أن ننظر إلى كل هذا على أنه كائن حي يتنفس لأن هذا هو بالضبط ما هو عليه.

عندما تقوم بتوسيع نطاق وكالتك، فإنك تحاول الحفاظ على التوازن بين:

العديد من العملاء.

منافسيهم.

أعضاء الفريق الداخلي.

المساعدين الظاهريين.

العمليات.

أدوات.

محركات البحث.

تكنولوجيا.

المنافسين الخاصة بك.

بمعنى آخر، أنت تمارس ألعاب الخفة كثيرًا، ولهذا السبب بالتحديد تحتاج إلى فريق يدعمك.

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