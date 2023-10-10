Rewrite this title: استخدام المواقع المرجعية للاختصارات والعامية واللغة العامية على الإنترنت للإلهام

ستساعدك المقالة التالية: استخدام المواقع المرجعية للاختصارات والعامية واللغة العامية على الإنترنت للإلهام

مع ظهور الأشكال الفورية الحديثة للاتصال الجماهيري، تتطور اللغات التي نستخدمها في حياتنا اليومية بوتيرة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية. غالبًا ما يكون لدى الأشخاص الذين يعيشون في نفس البلد، والذين تفصلهم بضعة أجيال فقط، طرق مختلفة تمامًا للتواصل مع بعضهم البعض. الكلمات والعبارات وحتى الميمات تولد وتموت بينما يتحرك العالم إلى الأمام.

بفضل قوة الإنترنت، يتم التقاط هذه الغمغمات الغريبة والمشوهة إلى الأبد في أعماق قلب الفضاء الإلكتروني. متاحة لأي شخص شجاع أو مجنون بما يكفي للتعمق في الأمر، ويمكن أن تكون مصدرًا رائعًا للإلهام عندما يتعلق الأمر بالتفكير في علامة تجارية و/أو اسم نطاق جذاب، أو شعار جديد أو حتى عند التفكير في نوع جديد من المنتجات. . والآن بعد أن تمت إضافة المصطلحات العامية ومصطلحات الإنترنت إلى القواميس التقليدية، لم يعد بإمكان أحد أن يتجاهلها بعد الآن.

إذا وجدت نفسك دون أي أفكار، فاقرأ بعض الأفكار سنيجليتس (كلمات غير موجودة) أو التحقق من الجزء العلوي 100 كلمة لم تكن موجودة في الواقع، يمكن أن تفعل المعجزات للخيال. ثلاثة من مواقعي المفضلة للعثور على الكلمات المفقودة والمنسية وغير المرغوب فيها هي:

قاموس مزدوج اللسان: قاعدة بيانات اللغات العامية والمصطلحات

القاموس ذو اللسانين هو موقع يديره جرانت باريت، وهو معجمي محترف، والذي يقوم مع فريقه بمراقبة الكلمات الجديدة واللغة العامية والتعابير التي بدأت تشهد استخدامًا شائعًا داخل اللغة الإنجليزية.

يمكن للمستخدمين البحث باستخدام وظيفة شريط البحث التقليدية، أو يمكنهم ببساطة تصفح بوابة الصفحة الأولى، والنظر في قوائم الكلمات والعبارات التي تم تجميعها مؤخرًا. يتم عرض الإدخالات بطريقة القاموس الحقيقية، مع استكمال الوصف الكامل لما هو المقصود بالعبارة المعنية، بالإضافة إلى أول استخدام منسوب لها.

يمكن للأشخاص أيضًا ترك تعليقات أو إرسال إدخالاتهم الخاصة إلى القاموس، ولكن كل شيء يحتاج إلى موافقة فريق الإشراف قبل ظهوره على الموقع.

القاموس الزائف: موطن الكلمات المكونة

في حين أن معايير الدخول القاموس الزائف ليست عالية كما هي الحال في قاموس Double Tongued، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يكون مصدرًا مفيدًا حقًا للعثور على معنى الكلمات العامية على الإنترنت، بالإضافة إلى أنه في بعض الأحيان يكون من المضحك قراءته.

على غرار Double Tongued، يطلب Pseudo Dictionary رابط اقتباس حتى يتمكن الأشخاص من رؤية الكلمات الجديدة المستخدمة في العمل، ولكن نظرًا لأن هذه الروابط عبارة عن متابعة (ولا يتم الإشراف على الإدخالات قبل وضعها على الإنترنت)، فغالبًا ما يقوم الأشخاص فقط استخدمها كوسيلة لإنشاء روابط خلفية ولإغراء الأشخاص بزيارة مواقعهم.

القاموس الحضري: أفضل مورد للغة العامية والمختصرات على الإنترنت على الويب

القاموس الحضري هو موقع آخر يتعامل مع الكلمات الجديدة والمصطلحات العامية الإنجليزية المستندة إلى الإنترنت. إنه من إنشاء المستخدم فقط، على الرغم من أنه يحتوي على فريق إشراف يبذل قصارى جهده لمنع الموقع من الفيضان بالكثير من القمامة عديمة الفائدة. إذا كنت بحاجة إلى الحصول على فكرة عما تعنيه بعض العبارات الغريبة التي لم تسمع بها من قبل، فإن Urban Dictionary عادةً ما يكون منفذًا جيدًا للاتصال.