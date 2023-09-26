Rewrite this title: استخدام النطاق الفرعي (أو الدليل الفرعي): هل هو عامل تصنيف في Google؟

ستساعدك المقالة التالية: استخدام النطاق الفرعي (أو الدليل الفرعي): هل هو عامل تصنيف في Google؟

تتيح لك النطاقات الفرعية والأدلة الفرعية تنظيم أنواع معينة من المحتوى على موقع الويب الخاص بك.

ولكن هل يمكن أن يؤثر استخدام النطاقات الفرعية أو الدلائل الفرعية على تصنيفات البحث العضوية الخاصة بك؟

تابع القراءة لمعرفة ما إذا كان هناك أي اتصال بين النطاقات الفرعية والأدلة الفرعية وتصنيفات Google المحسنة.

المطالبة: النطاقات الفرعية والأدلة الفرعية هي عوامل التصنيف

ما هي النطاقات الفرعية والدلائل الفرعية؟

النطاقات الفرعية هي أقسام من موقع الويب الخاص بك.

تتضمن أمثلة النطاقات الفرعية الأجزاء الغامقة من عناوين URL التالية:

https://شركة كبرى.example.com/

https:// محل .example.com/

.example.com/ https://مدونة.example.com/

الدلائل الفرعية، من ناحية أخرى، هي مجلدات في المجالات الخاصة بك. يمكن أن يكون لديك أدلة فرعية في المجال الرئيسي وكذلك في الدلائل الفرعية الخاصة بك.

تتضمن أمثلة الدلائل الفرعية الأجزاء الغامقة من عناوين URL التالية:

https://example.com/ محل /

/ https://example.com/ مدونة /

/ https://blog.example.com/فئة/

الأدلة على النطاقات الفرعية والدلائل الفرعية كعوامل الترتيب

في 2007، كتب مات كاتس، الرئيس السابق لفريق البريد العشوائي على الويب في Google، تدوينة حول النطاقات الفرعية والدلائل الفرعية.

وذكر فيه،

“يمكن أن يكون النطاق الفرعي مفيدًا لفصل المحتوى المختلف تمامًا.”

في 2011استجابةً لتحديث Panda من Google، نقلت HubPages المحتوى الخاص بها الذي أنشأه المستخدمون إلى النطاقات الفرعية.

وفقًا لما أوردته وول ستريت جورنال وSearch Engine Watch، HubPages:

“… لقد عادوا إلى ما قبل الباندا [traffic] المستويات في الأسابيع الثلاثة الأولى منذ أن قام بتنشيط النطاقات الفرعية لنفسه وللعديد من المؤلفين الآخرين. وشهد المؤلفون الآخرون انتعاشًا كبيرًا، إن لم يكن كاملاً، لحركة مرور الويب.

الأدلة ضد النطاقات الفرعية والدلائل الفرعية كعوامل الترتيب

أكدت Google كيفية تعاملها مع النطاقات الفرعية والأدلة الفرعية في مناسبات قليلة.

في وثائق دعم Google Search Central، ستجد ما يلي:

“هل من الأفضل استخدام المجلدات الفرعية أو النطاقات الفرعية؟

يجب عليك اختيار ما هو أسهل بالنسبة لك لتنظيمه وإدارته. ومن منظور الفهرسة والتصنيف، ليس لدى Google أي تفضيل.”

في عام 2013، أجاب كاتس على نفس السؤال حول كيفية عرض Google للنطاقات الفرعية والأدلة الفرعية:

“إنهم متساوون تقريبًا. سأختار بشكل أساسي ما هو أسهل بالنسبة لك من حيث التكوين، أي أنظمة إدارة المحتوى (CMS) الخاصة بك [content management systems]… كل هذا النوع من الأشياء.

أعطى كاتس مثالاً على ذلك، باستخدام شركة ترغب في استخدام نظام إدارة محتوى مختلف (مثل WordPress VIP أو Tumblr) لتشغيل مدونتها.

ومضى يقول إنه تاريخيًا، كانت جوجل تعرض نتيجتين لكل مضيف. سمح هذا لمشرفي المواقع بإساءة استخدام النطاقات الفرعية، مما أدى إلى الاستيلاء على نتائج البحث.

قامت Google بتحديث خوارزميتها لعرض نتيجة واحدة أو اثنتين فقط لكل نطاق، مما يجعل من الصعب على النطاقات الفرعية أن تأخذ المزيد من المواقع في نتائج البحث.

في 2018، كان جون مولر، محامي بحث Google، واضحًا في رده بشأن ما هو الأفضل لتحسين محركات البحث – النطاقات الفرعية أو الدلائل الفرعية:

“إن بحث الويب من Google جيد في استخدام النطاقات الفرعية أو الدلائل الفرعية.”

وتابع لمناقشة الفرق في المعالجة بين النطاقات الفرعية والأدلة الفرعية:

“تسهل بعض الخوادم إعداد أجزاء مختلفة من موقع الويب كأدلة فرعية. وهذا يساعدنا في الزحف لأننا ندرك أن كل شيء موجود على نفس الخادم ويمكننا الزحف إليه بطريقة مماثلة.

وفيما يتعلق بالدلائل الفرعية، قال مولر:

“ستحتاج إلى التحقق من النطاقات الفرعية بشكل منفصل في Search Console، وإجراء أي تغييرات على الإعدادات، وتتبع الأداء العام لكل نطاق فرعي. علينا أن نتعلم كيفية الزحف إليها بشكل منفصل، ولكن في الغالب يكون هذا مجرد إجراء شكلي في الأيام القليلة الأولى.

النطاقات الفرعية والدلائل الفرعية كعوامل تصنيف: حكمنا

نظرًا لأنه يتعين عليك التحقق من النطاقات الفرعية بشكل منفصل في Search Console، ولكن ليس في الدلائل الفرعية، فمن الآمن افتراض أن Google تتعامل مع النطاقات الفرعية كمواقع ويب منفصلة.

هذا لا يعني أن استخدام النطاقات الفرعية أو الدلائل الفرعية يعد أحد عوامل التصنيف في Google.