Rewrite this title: استخدام مؤشرات Google لتحسين توقيت استراتيجية المحتوى الخاص بك [Podcast]

ستساعدك المقالة التالية: استخدام مؤشرات Google لتحسين توقيت استراتيجية المحتوى الخاص بك [Podcast]

هل تريد إنشاء محتوى وتريد معرفة ما هو الاتجاه السائد في البحث في الأسبوع أو الشهر أو العام الماضي؟ يمكن أن تساعدك مؤشرات Google في العثور على بيانات مفيدة وفي الوقت المناسب. لكن كيف تستخدمه بفعالية؟

إذا كنت ترغب في إنشاء محتوى يبقى في الطليعة، فإن مواكبة أحدث الاتجاهات أمر لا بد منه. ولدى ضيفنا بعض النصائح الداخلية لمساعدتك.

بعد أن شغلت سابقًا أدوار تحسين محركات البحث (SEO) في بعض أكبر المنشورات في العالم، تعرف لويزا فرام تحسين محركات البحث (SEO) للأخبار. وهي تعرف كيفية استخدام الاتجاهات لصالحها.

وهي الآن مسؤولة عن الاتجاهات في Google. وتنضم إلى لورين بيكر لمناقشة مؤشرات Google وكيف يمكنك استخدامها لتخطيط المحتوى الخاص بك.

ما يجعل مؤشرات Google مفيدة جدًا هو أنها تعرض بالضبط ما بحث عنه الأشخاص في الساعة الماضية أو أي إطار زمني. استخدمه للحصول على الأخبار الساخنة والتخطيط لاستراتيجيات التسويق الخاصة بك والمزيد. تعرف على كيفية دفع المحتوى الخاص بك إلى الأعلى باستخدام الميزات الفريدة لمؤشرات Google.

[00:01] – كيف حصلت لويزا على وظيفة في جوجل.

[08:25] – ما تفعله لويزا الآن في Google Trends.

[15:07] – ما هي وحدات الاختراق الخاصة بمؤشرات Google؟

[16:05] – كيف يمكن لمحترفي تحسين محركات البحث الإخبارية الاستفادة من مؤشرات Google.

[18:48] – هل يمكن استخدام مؤشرات Google للتنبؤ بالمحتوى المستقبلي؟

[20:32] – ما الفرق بين الاستعلامات المتزايدة وأهم الاستعلامات؟

[21:52] – كيفية استخدام مؤشرات جوجل للتأثير على تطوير المنتجات الجديدة.

[24:09] – مثال الانتفاخ .

[25:51] – ما هو الفرق بين 30 و 90 على مؤشرات جوجل.

[27:03] – طريقة جيدة لتجاوز الكلمات الرئيسية ذات المصطلحات الرئيسية والذيل الطويل.

[27:52] – اختراق للواجهة الأمامية.

[28:58] – هل هناك فرق بين البيانات الموجودة في مؤشرات Google مقابل مخطط الكلمات الرئيسية وأدوات البحث عن الكلمات الرئيسية؟

[30:32] – هل يمكنك ضبط التنبيهات وهل يمكن أن تكون خاصة بكل بلد؟

[32:44] – دراسة حالة سريعة عن حبوب الماء.

[35:46] – النظر في الاتجاهات التي تتضاءل.

[38:25] – تحدي القاموس الحضري: البحث الأكثر شيوعًا على مؤشرات Google الآن.

[40:45] – نصائح اللحظة الأخيرة حول استخدام مؤشرات Google لموسم العطلات.

[48:14] – ما هي الاستعلامات الجانبية؟

الموارد المذكورة:

https://trends.google.com/

https://trends.google.com/trends/subscriptions

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تواصل مع لويزا فرام:

على مدى السنوات السبع الماضية، أتقنت لويزا فرام فن تحسين محركات البحث، على مستوى الوكالة وداخل الشركة. أخبار المؤسسة SEO هي تخصصها. مدمن للثقافة الشعبية، وعشاق المرح، ومؤمن بعيش الحياة على أكمل وجه.

تواصل مع لويزا على LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/louisa-frahm-67710922/

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