Rewrite this title: استخدم Google للعثور على الكتب الإلكترونية في مكتباتك المحلية

ستساعدك المقالة التالية: استخدم Google للعثور على الكتب الإلكترونية في مكتباتك المحلية

جوجل لديها قدَّم ميزة جديدة تتيح للمستخدمين العثور على الكتب الإلكترونية المتوفرة في مكتباتهم المحلية.

بعد البحث عن عنوان الكتاب وتحميل بطاقة الرسم البياني المعرفي، سيكون هناك خيار جديد ضمن علامة التبويب “الحصول على الكتاب”.

إذا كانت نسخة الكتاب الإلكتروني من العنوان الذي تبحث عنه متاحة للاستعارة من مكتبة محلية، فستراها معروضة أسفل “المكتبات القريبة منك”.

بعد النقر على اسم المكتبة التي تريد استعارة الكتاب فيها، يمكنك اختيار استعارته أو أخذ عينات منه أو إضافته إلى قائمة أمنياتك.

نداء لجميع المثقفين في الولايات المتحدة! يمكنك الآن إلقاء نظرة على الكتب الإلكترونية المتاحة للاستعارة في مكتبتك المحلية، مباشرة في البحث. 📚 pic.twitter.com/jxiripTUMh

— جوجل (@جوجل) 18 سبتمبر 2017

باعتبارها شركة مكرسة لربط المجتمعات المحلية، أصبحت Google الآن شخصًا مرتبطًا بخدمة محلية تأثرت بشعبية Google نفسها.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، من المثير للاهتمام أن نعتقد أن Google قد أنشأت الآن طريقة للأشخاص لاستخدام خدمات المكتبة دون الاضطرار إلى مغادرة محرك البحث الخاص بها.

ربما سيتمكن أولئك الذين حولوا قراءتهم إلى الوسائط الإلكترونية من إعادة اكتشاف ما تقدمه المكتبات، وذلك بفضل Google.

كما هو الحال مع معظم الميزات الجديدة مؤخرًا، يبدو أن هذا متاح فقط في بحث الهاتف المحمول.