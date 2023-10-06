Rewrite this title: استراتيجيات التسويق الرقمي المقتصدة لتحسين محرك البحث بشكل أكبر

ستساعدك المقالة التالية: استراتيجيات التسويق الرقمي المقتصدة لتحسين محرك البحث بشكل أكبر

أهلاً. اسمي جيسون وأنا في حالة عقلية قليلاً. تحب زوجتي أن ترسل لي روابط للمنتجات التي ترغب في شرائها، وبدلاً من النظر إلى العثماني الجديد، أستكشف مجموعة الروابط الخلفية لموقع الويب أو أمزق بنية URL الخاصة به. لا أستطيع احتواء نفسي في بعض الأحيان. كل ما أجده هو فرصة لصقل مهاراتي، ومنح عملائي ميزة طفيفة نحو تحقيق النتيجة المرجوة. يتلخص الوسواس القهري في تدقيق موقعي في طريقة منخفضة الميزانية لتعلم طرق جديدة للاستفادة من التكتيكات المتقدمة ودمجها في استراتيجياتي الرقمية، مع الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة لي. نظرًا لأن التسويق الرقمي يشمل العديد من الإجراءات المختلفة، فيمكن إعادة توجيه كل تجربة إلى استراتيجيات أو تقديم رؤى حول كيفية تحسين الإجراءات. يدرك المسوقون الرقميون الأكثر اقتصادًا هذا الأمر وسيستخدمون كل المعلومات المتوفرة لديهم.

إعادة استخدام البيانات الرقمية المدفوعة

في حياتي السابقة كنت مسوقًا رقميًا داخليًا؛ PPC و SEO طوال اليوم وكل يوم. لتحقيق أقصى استفادة من كل مهمة، تعلمت بسرعة كيفية الاستفادة من مهارة واحدة وتطبيقها في مكان آخر لأنها فتحت أمامني مجموعة كبيرة من الأساليب الرائعة التي حسنت فهمي وحققت أقصى استفادة من جميع التحليلات المتاحة لي. نظرًا لأن جمهور الدفع لكل نقرة يبحث دائمًا عن كل المكاسب الأخيرة التي يمكنهم الحصول عليها من الحملة، يتم إنشاء علاقة تآزرية مع تحسين محركات البحث لأنه يمكنك بسرعة:

استخدم نسخة الإعلان لتحسين علامات العنوان والبيانات التعريفية لنسب النقر إلى الظهور

استخدم بيانات الكلمات الرئيسية السلبية والكلمات الرئيسية التي لا يتم تحويلها لمعرفة عبارات الكلمات الرئيسية التي لا تسمح بالنجاح أو الحصول على أفكار جديدة للمحتوى

قم بتحويل إعلانات البانر أو مواضع الشبكة الإعلانية التي يتم تحويلها إلى فرص جديدة لبناء الروابط

تعرف على الصفحات المقصودة التي يتم تحويلها ولماذا، والتي يمكن تطبيقها بعد ذلك على مناطق أخرى من موقع الويب حتى إذا لم يتم استخدام تحسين معدل التحويل

هذه المعلومات ليست مفيدة لتحسين محرك البحث فحسب، بل يمكن أن تكون مفيدة عند صياغة الحملات والرسائل لوسائل التواصل الاجتماعي. لقد رأيت بعض المعلومات المثيرة للاهتمام التي تم الحصول عليها من المساحة الإعلانية المدفوعة والتي فتحت شرائح صغيرة كنت قد شطبتها سابقًا أو لم أفكر فيها. المكاسب السهلة يمكن أن تجعلك تبدو جيدًا، لذا أحب استراتيجيات الدفع لكل نقرة والأشخاص الذين يستخدمونها!

لا قدرة شرائية؟ البحث عن مرات الظهور العالية

ليس في قدرة شرائية؟ لا داعي للقلق، فشركة Google تقدم معلومات قابلة للتنفيذ بشأن تحسين محركات البحث في أدوات مشرفي المواقع مع مرات الظهور وتفاصيل نسبة النقر إلى الظهور المرتبطة بعبارات الكلمات الرئيسية. تُعد مرات الظهور مؤشرًا أوليًا جيدًا على أن تحسين موقع الويب يتحسن، لكن المسوقين الذين يسعون باستمرار لتحقيق مكاسب أكبر يعرفون أن مرات الظهور المرتفعة مع نسبة نقر إلى ظهور منخفضة تعني فرصة ضائعة. إن تجربة واختبار وتحسين علامات العنوان والأوصاف التعريفية بغرض زيادة نسبة النقر إلى الظهور ستعطي محركات البحث إشارات أقوى عندما يكون المحتوى الموجود على الصفحة: رائعًا، ويبقي المستخدمين في الموقع، ويزور صفحات متعددة ولا يرتد.

من المحير بعض الشيء أن تقوم Google بالإبلاغ عن هذه المعلومات لأن تحسين علامات العنوان والأوصاف التعريفية لزيادة معدلات النقر إلى الظهور العضوية يسرق الجبن من الدفع لكل نقرة، مما يقلل من النتيجة النهائية لـ Google. سوف يقوم المسوقون الرقميون المقتصدون والأذكياء بسرقة جبنة Google بينما يستطيعون ذلك، وسيستمتعون بالمكافآت الرائعة!

تكتيكات البريد الإلكتروني للتسويق الرقمي الرخيص

على الرغم من أنني أكره البريد الوارد الخاص بي، إلا أن البريد الإلكتروني يخلق بعض الفرص المثيرة للاهتمام وغالبًا ما يكون جزءًا غير مستغل من ملكية التسويق الرقمي الخاصة بك. نظرًا لأن العديد من الموظفين يرسلون المئات، إن لم يكن الآلاف (القشعريرة) يوميًا، فإن وضع استراتيجية لتوقيعات البريد الإلكتروني يمثل فرصة ضئيلة للترويج الدقيق لأي شيء تقريبًا باستخدام معرفات الثقة. لدى وكالتنا عميل يعمل كمنسق حفلات زفاف ويستضيف أيضًا وينتج برنامجًا إذاعيًا أسبوعيًا مشتركًا وهو متاح كبودكاست على iTunes. قمنا في توقيع بريده الإلكتروني بتضمين شعارات لكل من خدماته وأيقونات وسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة. يؤدي القيام بذلك ببطء إلى بناء المستمعين والمتابعين بشكل طبيعي، ولكنه يوفر أيضًا للعملاء المحتملين الفرصة لمعرفة المزيد عنه وعن خدماته وخبرته. إنه لا يقوم فقط بتدوير الآحاد والثنائيات في عطلات نهاية الأسبوع؛ إنه يعمل باستمرار على تحسين حرفته يومًا بعد يوم. إن تسليط الضوء على ذلك في توقيع البريد الإلكتروني يوفر واحدة من عروض المبيعات الأقل عدوانية أثناء قيادة العملاء المحتملين إلى خصائص رقمية أخرى.

أرسل الحب بالطريقة الرقمية

أثناء حديثنا عن موضوع البريد الإلكتروني، لا تتغاضى عن نماذج التأكيد والردود التلقائية. صفحات التأكيد ورسائل البريد الإلكتروني للمتابعة، مثل تلك التي تشكر العميل على إجراء عملية شراء أو تنبهه إلى أن طلبه قد تم شحنه، ولها معدلات فتح أعلى وتوفر وسيلة لتوسيع صوت علامتك التجارية. يتم إنجاز العمل الشاق المتمثل في كسب البيع أو الاشتراك، لكن المسوق الاقتصادي يركز على الحفاظ على تفاعل هذا العميل. مع احتواء أغلبية هذه الرسائل والصفحات المقصودة على نسخة نمطية باهتة، فإن القليل منها الذي ينضح بشكل رائع يرتفع بسرعة إلى الأعلى مما يبقي العملاء مهتمين برسالتك وعلامتك التجارية مع احتمال إبقائهم منخرطين في موقع الويب لفترة أطول.

أصبحت وظيفة البحث في البريد الوارد جيدة جدًا، وسرعان ما تمكنت من الوصول إلى مليار رسالة بريد إلكتروني تستخدم بطريقة أو بأخرى 5٪ فقط من حد البيانات الخاص بي. على الرغم من أنني قد أكذب، إلا أن جعل النسخة في رسائلك الرقمية مفيدة للعميل سيوفر قيمة، مما يمنحه خيار الرجوع إليها كلما أراد ذلك بدلاً من إرسالها إلى سلة المهملات الرقمية. إن تضمين أهم خمسة أسئلة متكررة أو حتى تقديم تعليمات العناية لن يؤدي إلا إلى تعزيز رسالتك والاحتفاظ بها في وحدة التخزين الرقمية.

مقتصد ليس التسويق الرقمي Chintzy

هذه التكتيكات لا تخدش سوى سطح ما يمكن تحقيقه من خلال الاستفادة من جميع البيانات المتاحة والبحث عن طرق جديدة للاستفادة منها. لقد وجدت أن أسهل طريقة للكشف عن الفرص الذهبية هي أن أسأل نفسي: “كيف يمكن استخدام هذا؟” يؤدي تقليل الهدر وتعظيم ما لديك تحت تصرفك إلى تحسين الكفاءة وزيادة دولارات التسويق الرقمي.

كيف يمكنك دمج مصادر البيانات غير التقليدية في استراتيجياتك الرقمية؟