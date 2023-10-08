Rewrite this title: استراتيجيات Adwords: كيفية اختيار إعلان فائز

ستساعدك المقالة التالية: استراتيجيات Adwords: كيفية اختيار إعلان فائز

لقد دخلت مؤخرًا في جدال مع أحد الزملاء المحترمين حول كيفية اختيار إعلان فائز في Google Adwords. قد تعتقد أنه قرار سهل، نظرًا لأن لديك جميع البيانات التي قد تحتاجها تقريبًا. ومع ذلك، مازلنا قادرين على الدخول في جدل حول ما إذا كان معدل التحويل أكثر أهمية أم أقل من نسبة النقر إلى الظهور. وإليك كيف سقطت…

قلت: “مرحبًا، برينان، هذا الإعلان الذي قمت بإعداده والذي يحتوي على سعر الخدمة التي نبيعها به معدل نقرات منخفض حقًا”.

قال برينان (زميلي): “نعم، لكن معدل التحويل جيد جدًا”.

صرخت مرة أخرى: “من يهتم بمعدلات التحويل؟ ألا تدرك أن نسبة النقر إلى الظهور المرتفعة تساوي تكلفة نقرة منخفضة؟ هل قرأت أي شيء عن نقاط الجودة في السنوات العشر الماضية يا رجل؟

لقد كنت غارقًا بسعادة في فقاعة المعرفة المتفوقة الخاصة بي لبضع دقائق حتى أصابني رمح الفضول الفكري الواضح بما يكفي للانتباه إليه.

ماذا لو كان معدل التحويل مقياسًا أكثر أهمية؟ لقد تجاهلت ذلك دائمًا. جزئيًا لأنه كان في الأساس نتاجًا للصفحة المقصودة التي كانت دائمًا خارجة عن سيطرتي. بالتأكيد يمكنني تقديم طلب لتغيير سطر من النص أو نقل صورة من الجانب الأيسر من الصفحة إلى الجانب الأيمن من الصفحة، ولكن لا يبدو أن الفارق الذي سيحدثه بنسبة 001% يستحق اهتمامي حقًا الوقت الذي كان بإمكاني فيه تغيير نسخة الإعلان والانتقال من نسبة نقر إلى ظهور تبلغ 7% إلى نسبة نقر إلى ظهور تبلغ 15%. بالطبع، يعلم الجميع أنه كلما ارتفعت نسبة النقر إلى الظهور، انخفضت تكلفة النقرة (CPC)، فلماذا أنظر إلى معدل التحويل؟

وإليك السبب: كان الإعلان الذي أنشأه يحتوي على مؤهل. مثال:

مهلا، نحن نبيع الحاجيات

هذه الحاجيات رهيبة.

فقط 5 دولارات لكل القطعة! ← التصفيات!

widgetsrus.com

كان الإعلان الذي كان هناك سابقًا يبدو كالتالي:

مهلا، هل تحب الحاجيات؟

بالتأكيد، الأدوات رائعة.

لقد حصلنا على الكثير من الحاجيات الرخيصة!

widgetsrus.com

تبين أن مؤهل 5 دولارات لكل عنصر واجهة مستخدم كان يقوم بتصفية آلاف النقرات التي كنا سندفع لـ Google آلاف الدولارات مقابل نقرات من العملاء الذين لم يكونوا مستعدين حتى لإنفاق 5 دولارات مقابل عنصر واجهة المستخدم. عندما قمنا بتحليل الأرقام فعليًا، كان الإعلان الذي لا يحتوي على المؤهل يحقق نسبة نقر إلى ظهور أعلى، ولكن الإعلان الذي يحتوي على المؤهل كان لديه ما يقرب من أربعة أضعاف معدل التحويل. لقد كنا نوفر الكثير من المال عن طريق تشغيل الإعلان مع المؤهل فيه وتصفية غير المشترين، ولكن هل كانت قيمة التوفير أكبر من المبيعات المحتملة المفقودة بسبب انخفاض عدد الأشخاص الذين نقروا على إعلانك. أم أننا كنا نؤذي أنفسنا بالفعل من خلال دفع تكلفة أعلى لكل نقرة لإعلان بنصف نسبة النقر إلى الظهور؟

الارقام

وبعد قليل من الارتباك مع زميلي، أدركنا أن الإجابة كانت تحدق في وجهنا مباشرة. وهنا كيف تبدو الأرقام …

الإعلان الأصلي (بدون مؤهل)

النقرات: 25468

مرات الظهور: 72398

نسبة النقر إلى الظهور: 35.18%

التحويلات: 28

متوسط ​​تكلفة النقرة: 0.03 دولار

معدل التحويل: 0.11%

تكلفة التحويل: 3.39 دولارًا أمريكيًا

إعلان جديد (مؤهل)

النقرات: 4763

مرات الظهور: 33026

نسبة النقر إلى الظهور: 14.42%

التحويلات: 37

متوسط ​​تكلفة النقرة: 0.14 دولار

معدل التحويل: 0.78%

تكلفة التحويل: 1.62 دولار

الرقم الذي نحتاج إلى النظر إليه هو عدد مرات الظهور مقابل التحويل، لأنه يخبرنا أنه إذا كان الإعلان يحتوي على نسبة نقر إلى ظهور عالية، فإنه في الواقع أرخص لأن عددًا كافيًا من العملاء المحتملين الذين لا يقومون بالتحويل سيمتنعون عن النقر عليه. علاوة على ذلك، فإن تصفية هذه النقرات غير المفيدة تسمح لنا برفع عروض الأسعار التي من المحتمل أن تظهر الإعلان مرات أكثر وتدر لنا المزيد من المال بتكلفة أقل. خلاصة القول هي أن نسبة النقر إلى الظهور ليست الكأس المقدسة لـ PPC. ما هو؟ يعتمد ذلك على أهداف حملتك. إذا كنت ترغب في جذب أكبر عدد من الزيارات بأقل تكلفة، فيبدو أن عدد مرات الظهور للتحويلات هو أفضل مؤشر على فوز الإعلان.

خلاصة الصورة الكبيرة هي أن الاهتمام بمقياس واحد فقط يمكن أن يكون مفيدًا إذا كنت في منتصف موقف قتالي (إذا كنت أحد مسؤولي التسويق عبر محركات البحث (SEM) داخليًا تنقذ حملة من مقاتل/وكالة معادية ذات أداء ضعيف على سبيل المثال)، ولكن الاهتمام بهذا المقياس الواحد فقط يمكن أن يكون ضارًا جدًا على المدى الطويل. تحتوي قدرة الدفع لكل نقرة (PPC) على الكثير من القطع المتحركة، ويجب أن تكون قادرًا على التوفيق بينها جميعًا وفهم جميع البيانات، وإلا فأنت مجرد دكتاتور من العالم الثالث يختبئ في أنبوب صرف في انتظار مصيرك الحتمي، و نحن جميعا نعرف كيف ينتهي ذلك.