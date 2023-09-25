Rewrite this title: استراتيجية تحسين محركات البحث لمحتوى السفر: كيفية بناء الروابط وحركة المرور والتحويلات

ستساعدك المقالة التالية: استراتيجية تحسين محركات البحث لمحتوى السفر: كيفية بناء الروابط وحركة المرور والتحويلات

أعطى ظهور الإنترنت لشركات السفر وسيلة جديدة تمامًا للتعرض.

حيث كان من الممكن أن تضطر في السابق إلى الاعتماد على كتيبات قديمة أو صور محببة أو (الأسوأ من ذلك كله) عرض شرائح العم غاري الممل حول رحلته إلى برمودا، الآن يمكن لأي شخص إنشاء الصور ومقاطع الفيديو والقصص وتنظيمها ومشاركتها من إجازته في ثوان.

وعلى الرغم من أن هذا يعد أمرًا رائعًا لتعريف الأشخاص بمعالم جذب أقل شهرة ووجهات يجب مشاهدتها، إلا أنه خلق أيضًا منافسة هائلة على حركة مرور الويب.

لا يمكنك نشر صورة أخرى لشخص يدعم برج بيزا المائل أو يعيد إنشاء غلاف طريق آبي ويتوقع جذب الزوار.

لتتميز في مجال مشبع للغاية، تحتاج إلى إيجاد طريقة لفصل المحتوى الخاص بك عن أي شخص آخر، وزيادة عدد الزيارات، وجذب انتباه أهدافك.

ولن تؤدي مشاركات المدونة المخصصة إلى قطعها. أنت بحاجة إلى استراتيجية المحتوى.

لست متأكدا ما هذا؟ ربما لديك فكرة غامضة ولكن ليس لديك أدنى فكرة من أين تبدأ عندما يتعلق الأمر بإنشائها؟

أو هل ترغب فقط في تحسين الأساسيات وصقل استراتيجية المحتوى الحالية لديك؟ أنت في المكان الصحيح.

في هذه المقالة، سنتعمق في تطوير خطة محتوى للهجوم على أعمال السفر الخاصة بك ونزودك بالمعرفة التي تحتاجها. هيا بنا نبدأ.

كيف تبدأ

إذا كانت هذه هي المرة الأولى لك في تطوير استراتيجية المحتوى، فقد تبدو المهمة صعبة، وقد لا تكون متأكدًا من أين تبدأ.

خذ نفس عميق؛ يعد إنشاء إستراتيجية رائعة لمحتوى السفر أسهل مما تعتقد.

أفضل مكان للبدء هو في البداية. وهذا يعني تقييم موقعك الحالي لاتخاذ القرارات الصحيحة بشأن ما يجب فعله بعد ذلك.

على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك موقعًا صغيرًا بدون روابط، فقد لا يكون بدء إنتاج المحتوى الخاص بك مع التركيز على المنشورات الطويلة التي تستهدف كلمات رئيسية ذات تنافسية عالية هو الأسلوب الأفضل.

وبالمثل، إذا كنت مؤسسًا جيدًا ولديك ملف تعريف رابط قوي، فقد لا يكون إنشاء محتوى مخصص لإنشاء الروابط هو أفضل استثمار لوقتك.

لكي تقرر أين تقضي أفضل وقتك، عليك أن تقرر أولوياتك.

هل تريد أن يجذب المحتوى الخاص بك روابط جديدة؟ أم أنك تريد التركيز على جذب الزيارات من خلال ترتيب العبارات في Google؟

إذا كان لديك موقع جديد تمامًا أو لديك ملف تعريف رابط صغير، فإنني أوصي بالتركيز على محتوى الروابط أولاً.

إذا كنت راسخًا ولديك بالفعل ملف تعريف رابط لائق، فمن المحتمل أن تتمكن من الانتقال مباشرة إلى إنشاء محتوى لحركة المرور.

إذن، كيف نتعامل مع هذين الأمرين؟

وضع استراتيجية للروابط

تقدر خوارزمية بحث Google جودة الروابط إلى موقعك.

ولكن ماذا لو كنت قد أطلقت موقع الويب الخاص بك للتو أو كنت تقوم بتشغيله لفترة من الوقت، ولكن ليس لديك الكثير من الروابط الواردة؟ الجواب واضح: أنت بحاجة إلى الحصول على بعض الروابط.

بمجرد إنشاء محتوى يحقق ذلك، يمكنك بعد ذلك تطوير نوع المحتوى الذي يولد حركة المرور.

سيمنحك هذان الأمران معًا فرصة أفضل بكثير للحصول على تصنيف جيد وجذب الزيارات، ولكن المزيد عن ذلك لاحقًا.

في هذه الأثناء، دعنا نلقي نظرة على بعض الأساليب المختلفة لإنشاء محتوى يجذب الروابط إلى موقعك.

اجعلهم يشيرون إليك

إذا كان هناك شيء واحد يحبه المدونون، فهو الإحصائيات.

يعد إنشاء صفحات على موقعك تغطي الإحصائيات الأساسية المتعلقة بصناعة السفر طريقة رائعة لالتقاط الروابط بمرور الوقت عندما يبحث الصحفيون أو المدونون عن مصادر للرجوع إليها.

قد تكون هذه قائمة بالإحصائيات الرئيسية المتعلقة بالسفر في اليونان، أو صفحة تعتمد على أرقام السفر العائلية، أو قائمة بالوجهات السياحية الأكثر شعبية في جنوب كاليفورنيا.

إذا كانت لديك الإحصائيات، فسيحتاجها شخص ما.

هذا ليس فوزًا سريعًا حيث سيوفر لك الكثير من الروابط بسرعة، ولكن إذا قمت بإنشاء ما يكفي منها، فيمكنهم إنشاء ملف تعريف ارتباط رائع بمرور الوقت.

لا تنسى دراستك

الطريقة الأكثر إلحاحًا للحصول على الروابط هي البحث وإنشاء دراسات تسلط الضوء على النتائج الجديدة.

هذه مسرحية علاقات عامة كلاسيكية تمنحك مواد جديدة لعرضها على الصحفيين والتي يمكنها أن توفر لك تغطية وروابط على مواقع عالية المستوى.

إذا شاهدها الأشخاص المناسبون المهتمون بنتائجك الجديدة، فيمكنك البدء في رؤية الروابط تظهر على الفور تقريبًا.

ويمكن القيام بذلك من خلال الشركات الصغيرة بميزانية محدودة من خلال الجمع بين مجموعات البيانات الحالية لإنشاء نتائج جديدة.

على سبيل المثال، تم عرض هذا المقال الذي أنشأناه لأحد العملاء في Lonely Planet وThe Independent والعديد من المنشورات الأخرى رفيعة المستوى.

كن موردا

هناك الكثير من صفحات الموارد عالية الجودة التي تسرد أفضل المقالات حول موضوع معين. للحصول على ميزات مميزة فيها، تحتاج إلى مورد يستحق الارتباط به.

لحسن الحظ، يمكنك إنشاء واحد ومن ثم عرضه!

لا توجد طريقة واحدة لتحقيق ذلك، على الرغم من أن استخدام جودة الأجزاء الموجودة بالفعل على الصفحة يجب أن يكون دليلاً جيدًا. يشرح هذا الدليل عملية واحدة لإنشاء واحدة.

في السفر، قد يكون ذلك بمثابة صفحات مرتبطة بأفضل الأدلة حول الوجهات.

يمكن أن تكمن الفرص أيضًا في مجالات أكثر تخصصًا مثل أدلة السفر التي يمكن الوصول إليها في موقع معين. إذا كانت مفيدة وقابلة للربط، فيمكن أن تكون بمثابة مورد، وهو ما يعني الروابط.

جرب يدك في البث الصوتي

يستغرق إنشاء بودكاست عالي الجودة وقتًا وجهدًا، ولكن من خلال القيام بذلك، فإنك تقوم بإنشاء أصل قابل للربط حقًا.

سيساعدك البودكاست عالي الجودة، خاصة في مجال فريد، على التميز.

ناهيك عن كمية المحتوى المتوفرة التي تسلط الضوء على “أفضل ملفات البودكاست لـ XYZ” التي توفر فرصة كبيرة لالتقاط الروابط الطبيعية.

تشمل المزايا الأخرى ما يلي:

ترسيخ نفسك كقائد فكري.

التواصل مع المؤثرين.

إقامة شراكات محتملة.

وأكثر من ذلك بكثير.

تقرير إخباري عما يحدث في السفر

من الأشياء القديمة التي يمكن أن تقدم قيمة كبيرة إذا تم تنفيذها بشكل صحيح هي النشرات، والمعروفة أيضًا باسم “ما يحدث في (فارغة)” المنشورات.

يتيح لك هذا التواصل مع الأشخاص الرئيسيين، وإذا اخترت بحكمة، فقد تجد أشخاصًا لتضمينهم في الصفحات الصحفية على مواقعهم الخاصة.

غالبًا ما تؤدي الإشارة إليها إلى روابط من الأشخاص الذين تم تمييزهم.

تتم مشاركة الكثير من محتوى السفر الجديد الرائع يوميًا، لذلك يجب ألا ينقصك الإلهام أبدًا بشأن ما يجب تضمينه.

بمجرد إنشاء منشورات كافية لبناء الروابط والحصول على بعض الزخم، فقد حان الوقت للانتقال إلى المحتوى الخاص بك لجذب الزيارات.

خطة لمزيد من حركة المرور

حسنًا، لدينا استراتيجية إنشاء الروابط مرتبة. لننتقل الآن إلى تطوير نوع المحتوى الذي سيجذب حركة المرور.

عندما تصل إلى هذه المرحلة، من المفترض أن يمنحك اتباع العملية الموضحة أدناه بنية جيدة لإنشاء محتوى ينجح في زيادة ظهورك في البحث.

شخصيات الجمهور هي مساعدة عظيمة

تحظى شخصيات الجمهور بسمعة سيئة، ولكن إذا أبقيت الأمر بسيطًا واستخدمته بشكل صحيح، فيمكنهم مساعدتك في وضع استراتيجية محتوى تصل إلى الأشخاص المناسبين.

إنها موجودة بشكل أساسي لإنشاء صورة واضحة عن الأشخاص الذين تستهدفهم من خلال التسويق الخاص بك.

هذا لا يعني بالضرورة كل أجراس وصفارات الأسماء والأوصاف الوظيفية وألوان الشعر. يمكن أن يكون ذلك مجرد تلميح لتحديد من يمكنه شراء منتجك أو أن يكون بمثابة مكبر للصوت لشركتك.

إذا توصلت إلى عدد قليل من الأشخاص بأوصاف فضفاضة، فيمكنك استخدام هذا لتوجيه المحتوى الذي يريدونه.

لقد وجدنا هذا مفيدًا بشكل خاص في تحديد اهتمامات عملائنا.

بمعنى آخر، مجرد قيامنا بالتسويق لشركات السفر لا يعني أن الجمهور مهتم بالسفر فقط.

فلماذا لا تنشئ محتوى يلبي هذه الاهتمامات أيضًا؟ يتيح لك ذلك الوقوف أمام الجمهور وإدخالهم في عنصر السفر.

البحث عن الكلمات الرئيسية يؤتي ثماره

لقد فكرت في هوية الجمهور، والآن يتعلق الأمر بتحديد الأشياء التي يبحثون عنها كثيرًا. حان الوقت للتعمق في البحث عن الكلمات الرئيسية.

اتبع عملية مثل هذه لتحديد العبارات ذات الحجم الأفضل، لكن لا تهمل الفرص الأوسع المتاحة.

لا يجب أن تفكر في أفضل خمس أو حتى 10 عبارات ترغب في تصنيفها.

وبدلاً من ذلك، يجب عليك أن تفكر في جميع العبارات ذات الصلة بك وبمنتجك أو خدمتك.

في مجال السفر، يعد هذا المسار ضخمًا نظرًا لوجود العديد من المجالات التي يبحث عنها الأشخاص قبل إجراء الحجز.

قد يكون هذا هو أفضل وقت لزيارة مكان ما، أو ما يجب فعله في موقع ما، أو ببساطة تفاصيل حول مناطق الجذب الفردية.

لا ينبغي عليك المضي قدمًا حتى تشعر بالرضا عن قيامك بتغطية كل ما يمكن أن يتضمنه تلك الرحلة.

اعرف ما لديك

بمجرد تحديد جميع العبارات ذات الصلة بك، فقد حان الوقت لمعرفة ما إذا كنت قد قمت بتغطيتها بالفعل.

قم بإجراء تدقيق للمحتوى وقم بمقارنة البحث عن الكلمات الرئيسية مع تصنيفاتك الحالية وحدد المحتوى الذي يحتاج إلى إنشائه أو تحسينه أو تحديثه.

تجميع الأشياء معًا

بمجرد أن تعرف المحتوى الذي لديك بالفعل وتحتاج إلى إنشائه، فقد حان الوقت للبدء في تحديد أولويات ما يجب العمل عليه أولاً.

يعد التركيز على مجموعات المواضيع طريقة رائعة للقيام بذلك لأنه سيساعدك على إنشاء أقسام من موقع الويب يتم تصنيفها بشكل جيد بسرعة أكبر.

يمكنك القيام بذلك عن طريق إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية وتصنيفها إلى مواضيع مختلفة.

في بعض الأحيان، يمكن استهداف كلمات رئيسية متعددة بمنشور واحد، بينما تكون الكلمات الرئيسية الأخرى حول نفس الموضوع ولكنها تتطلب مشاركة خاصة بها.

على سبيل المثال، قد يكون لديك منشور حول “أفضل وقت لزيارة جزر المالديف”، ولكن البحث عن الكلمات الرئيسية يسلط الضوء أيضًا على أن “جزر المالديف في نوفمبر” تستحق أيضًا صفحة في حد ذاتها.

بمجرد تقسيم ذلك إلى جميع العبارات ذات الصلة في بحث الكلمات الرئيسية، يجب عليك إنشاء جميع المنشورات في مجال موضوع واحد أولاً، بدلاً من اختيار المنشورات بشكل عشوائي عبر مواضيع مختلفة.

سيؤدي هذا إلى إنشاء مجموعة جيدة لك وجعل المحتوى بأكمله ملائمًا ومتسقًا ومدعومًا جيدًا. سنتعمق أكثر في عملية الكتابة بعد قليل.

يمكنك بعد ذلك طرح ذلك عبر مجالات مواضيع مختلفة حتى تغطي جميع مجالاتك الرئيسية.

قم ببناء هيكل محتوى متين

بمجرد أن تعرف الصفحات التي ستقوم بإنشائها، فقد حان الوقت للبدء في إنشائها.

أول شيء يجب مراعاته هو البنية والتأكد من استخدام أفضل عناوين URL وبنية المجلدات الممكنة.

لا ترغب في تغيير هذا لاحقًا، لذا فإن التأكد من تحسينه قدر الإمكان في المرة الأولى هو أمر أساسي.

نستخدم عادةً العبارة المستهدفة الرئيسية للصفحة كرابط URL.

بمجرد إنشاء جميع الصفحات ضمن مجموعة معينة، فأنت تريد أيضًا التأكد من ربطها معًا بشكل جيد. من الناحية المثالية، سيتم ذلك بطريقة منظمة بدلاً من القيام به بشكل مخصص في الروابط الموجودة داخل المحتوى.

يوضح الجدول الموجود في بداية أو نهاية المنشورات التي ترتبط بجميع الصفحات الأخرى ضمن هذه المجموعة بوضوح أن Google تنتمي جميعًا معًا.

راقب العوامل الموجودة على الصفحة

وأخيرا، حان الوقت للكتابة نفسها.

تأكد من استخدام البنية الصحيحة وأي كلمات رئيسية معينة تستهدفها في المقالة.

نقوم بتحليل ترتيب الصفحات في الصفحة الأولى من نتائج محرك البحث للكلمة الرئيسية المستهدفة ثم نجمع بنية رأس تلك الأجزاء معًا لدمجها في منشور نهائي واحد يغطي كل شيء.

قم بدمج عناصر مثل بنية الرأس الجيدة والروابط الخارجية وجدول المحتويات في البداية للمشاركات الأطول عند الضرورة.

إنشاء المحتوى الذي يحول

ينسى الكثير من الأشخاص عند إنشاء إستراتيجية محتوى أن الصفحات تقوم بالبيع بالفعل!

إذا كنت تقضي كل وقتك وجهدك في جذب المزيد من الأشخاص إلى موقعك باستخدام المحتوى ولكنك لا تقوم بتحديث النص الموجود على الصفحات الرئيسية للمساعدة في تحويل هؤلاء الزوار إلى عملاء، فإن كل جهودك ذهبت سدى.

أخبرهم من أنت

قد يقرر الأشخاص الذين يجدونك في مسار التسويق أنهم مهتمون بعرضك ويريدون معرفة المزيد.

الى اين يذهبون؟

صفحة “نبذة عنا” بالطبع.

تأكد من أنه عندما تبذل كل جهودك في كتابة المحتوى، فإنك تقضي بعض الوقت في صفحة “حول” الخاصة بك (بما في ذلك إنشاء واحدة إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل!).

تأكد من أنه ينقل جميع رسائلك الرئيسية إلى المنزل ويغذي الأشخاص على بعد خطوة واحدة من إجراء عملية شراء.

أنت تنافس العديد من العلامات التجارية الضخمة في مجال السفر، لذا يجب أن تجعل الناس يثقون بك على الفور.

تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في تضمين إشارات مثل المنشورات التي تمت التوصية بك فيها، وشهادات العملاء الحاليين، وروابط لمواقع المراجعة.

شيء لتذكرك به

بعض الأشخاص ليسوا مستعدين تمامًا للاستفسار أو الشراء في الوقت الحالي.

كيف يمكنك التأكد من أن هؤلاء الأشخاص يرونك مرة أخرى؟

مع المحتوى بالطبع!

قم بإنشاء أصول قابلة للتنزيل والتي سيهتم بها جمهورك واطلب عنوان بريدهم الإلكتروني مقابل المحتوى.

بمجرد حصولك على هذا البريد الإلكتروني، يمكنك تعزيز العلاقة من خلال أنشطة مثل تجديد النشاط التسويقي.

الخلق هو مجرد بداية

هناك جزء آخر مهم ولكنه غالبًا ما يُنسى من عملية إستراتيجية المحتوى وهو مراجعة واختبار ومراقبة كيفية أدائها.

من الممكن إنشاء شيء يحقق أداءً جيدًا بمجرد إخراجه من الصندوق باتباع العمليات المذكورة أعلاه، ولكن ستكون هناك دائمًا مجالات يمكنك تحسينها.

التعرف على هذه من خلال:

مراقبة مدى جودة تصنيف الصفحات المختلفة.

تحديثها لدفعها إلى الأمام أكثر.

وبالمثل، باستخدام محتوى التحويل، يمكنك اختبار أساليب مختلفة ومعرفة ما هو الأفضل في تحويل الزوار إلى الموقع.

ستصل إلى نقطة في عملية الإنتاج حيث قد يكون الرجوع إلى المحتوى القديم وتحديثه أكثر فعالية من مجرد طرح المزيد والمزيد من الصفحات الجديدة.

وينطبق هذا بشكل خاص على السفر، حيث تتغير الوجهات، وتتحرك الاتجاهات، وتكون المعلومات المحدثة أمرًا بالغ الأهمية.

الماخذ الرئيسية

كما يمكنك أن تقول على الأرجح، لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع لإنشاء استراتيجية المحتوى.

على الرغم من أن كلاهما في نفس الصناعة، فإن شركة سياحية متخصصة في نهج المحتوى في جنوب شرق آسيا ستكون مختلفة تمامًا عن شركة دليل الغطس في منطقة البحر الكاريبي أو حتى شركة سياحية أخرى ذات نهج أكثر عمومية، في هذا الشأن.

ستكون استراتيجية المحتوى الخاصة بك فريدة من نوعها مثل عملك.

أحد الأمور المشتركة بين جميع خطط المحتوى الناجحة، بغض النظر عن الصناعة، هو تركيزها على معالجة نقاط الضعف وتحديد الأولويات وفقًا لذلك.

كن صادقًا مع نفسك وابدأ العمل مقدمًا. لن يوفر هذا عليك الصداع فحسب، بل سيولد نوع النتائج التي تبحث عنها.

ولا تنس أبدًا: هدفك هو توليد حركة المرور ثم تحويلها.

ضع ذلك في الاعتبار، واتبع النصائح المذكورة هنا، وستكون متأكدًا من إعداد شركة السفر الخاصة بك لتحقيق النجاح الرقمي.

المزيد من الموارد: