Rewrite this title: استرخاء الاستعلام وتحديد النطاق كجزء من البحث الدلالي

ستساعدك المقالة التالية: استرخاء الاستعلام وتحديد النطاق كجزء من البحث الدلالي

إن استعلام البحث الصحيح هو جهد بأسلوب المعتدل: ليس محددًا جدًا بحيث لا تحصل على أي نتائج، وليس واسعًا جدًا بحيث تحصل على الكثير من النتائج.

وفي الوقت نفسه، يدور البحث الدلالي حول فهم ما يطرحه الباحثون في مربع البحث.

بمعنى آخر، من خلال البحث الدلالي، نلتقي بالباحثين أينما كانوا بدلاً من أن نطلب منهم مقابلتنا حيث نحن.

أدخل تخفيف الاستعلام ونطاق الاستعلام.

تعمل محركات البحث على توصيل الباحثين إلى المحتوى المناسب على الفور من خلال تقنيات مثل المرادفات وإزالة كلمات الاستعلام وتحديد نطاق الاستعلام.

نحن نتجنب فقدان المعلومات ذات الصلة التي قد لا تظهر بطريقة أخرى، ونتجاهل المعلومات غير ذات الصلة.

يرتبط استرخاء الاستعلام وتحديد نطاقه ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الدقة والاستدعاء.

تقيس الدقة ما إذا كانت النتائج التي تم إرجاعها ذات صلة أم لا، والتذكير هو ما إذا كانت النتائج ذات الصلة قد تم إرجاعها.

إحدى الطرق لزيادة الاستدعاء على وجه التحديد هي من خلال توسيع الاستعلام.

توسيع الاستعلام

يدور توسيع الاستعلام حول توسيع ما سيطابقه الاستعلام على أمل الحصول على نتائج أفضل.

يرجع السبب الرئيسي وراء قيام محرك البحث بتطبيق توسيع الاستعلام إلى بعض الإشارات إلى أن نتائج البحث “الأساسية” بدون توسيع الاستعلام لن تكون مرضية للباحث.

في هذه السلسلة، رأينا بالفعل بعض الطرق لتوسيع الاستعلامات.

يعتبر التسامح مع الأخطاء المطبعية، وتجاهل الجمع، والحذف والحذف، كلها طرقًا لزيادة استدعاء عمليات البحث.

لقد رأينا بالفعل طرق توسيع الاستعلام هذه ضمن أسس البحث، ولكن طرق توسيع الاستعلام الأخرى تعتبر أيضًا أساسية بنفس القدر.

تتناول مقالة في مجلة محرك البحث من عام 2008 كيفية قيام Google بتوسيع طلب البحث!

لا تتناول هذه المقالة فقط الاشتقاق والتسامح مع الأخطاء المطبعية، بل تتناول أيضًا الترجمات وإزالة الكلمات والمرادفات.

المرادفات والبدائل

هناك سبب وراء تقديم جورج أورويل لغة جديدة في روايته 1984، ولماذا تردد صداها في قصة عن الحياة التي يتم التحكم فيها تمامًا إلى حد اللطافة.

إن الثراء اللغوي مدفوع بالقدرة على قول نفس الشيء، أو نفس الشيء تقريبًا، بكلمات وعبارات مختلفة. “عظيم” يمكن أن يكون “رائعًا”، و”منخفض التكلفة” قريب جدًا من “رخيص”.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن تساعدنا هذه الكلمات المختلفة في الإشارة بشكل أكثر دقة إلى العناصر المتشابهة في جميع النواحي باستثناء أصغرها.

تكون هذه الاختلافات في بعض الأحيان صغيرة جدًا لدرجة أن هذه الدقة تولد الارتباك وتقل احتمالية العثور على ما نريد.

قد لا يعرف العميل الذي يريد كرسيًا هزازًا ما إذا كان يجب البحث عن “كراسي هزازة” أو “كراسي هزازة” أو ببساطة “كراسي”.

هذا هو المكان الذي توفر فيه المرادفات والبدائل القيمة.

فهي تساعدنا على توسيع نطاق الاستدعاء في نتائج البحث.

المرادفات والبدائل متشابهة، لكنها ليست هي نفسها.

(يمكنك القول أنهما ليسا مرادفين).

تشير المرادفات إلى كلمتين أو عبارات تعني نفس الشيء.

تشير البدائل بدلاً من ذلك إلى كلمات أو عبارات متشابهة ولكن بها بعض درجات الاختلاف.

المرادفات

في كثير من الأحيان، تجد المرادفات طريقها إلى محرك البحث من خلال قوائم المرادفات.

يمكن أن تأتي هذه القوائم من قوائم محددة مسبقًا، مثل المصطلحات العامة للتجارة الإلكترونية.

المشكلة في القوائم المحددة مسبقًا هي أن المرادفات لمحرك البحث الخاص بشركة ما لن تعمل بالضرورة مع محرك بحث آخر.

سريع: ما هي وحدة التحكم؟ قد تفكر على الفور في ألعاب الفيديو، ولكن قد يفكر شخص آخر في سيارة أو موسيقى.

ولهذا السبب، يتم إنشاء العديد من قوائم المرادفات داخليًا.

في بداية عملية تنفيذ البحث، يفكر الخبراء الداخليون في الموضوع في جميع الكلمات التي يمكن أن تكون مرادفات لكلمات أخرى ويضيفونها إلى تكوين محرك البحث.

(وهذا، في الواقع، غالبًا ما يكون وجهة نظر مثالية لما يحدث. وفي كثير من الأحيان، لا يكون الشخص الذي يقوم بإنشاء قائمة المرادفات خبيرًا في الموضوع، ولكن بدلاً من ذلك، هو الشخص الذي ينفذ محرك البحث.)

بشكل عام، ستوفر هذه القائمة الأولية نقطة انطلاق جيدة، ولكن من المؤكد أن هناك مرادفات مفقودة.

الطريقة الحقيقية الوحيدة لاكتشاف المصطلحات التي سيستخدمها الباحثون لديك هي السماح لهم بالبحث.

استخدام التحليلات لاكتشاف المرادفات

ستلاحظ بسرعة كبيرة في استعلامات التحليلات التي قد تستخدم مرادفات جديدة.

لا تُرجع هذه الاستعلامات أي نتائج وهي علامة على أن الباحثين يبحثون عن شيء لا يمكنهم العثور عليه.

الآن، لن تمنحك كل هذه الاستعلامات مرادفًا جديدًا.

في بعض الأحيان، يبحث الباحثون عن العناصر التي لا تملكها.

ومع ذلك، سترى استفسارات حيث تفكر على الفور، “أوه، لدينا هذا السؤال”، و”لم أكن أعلم أن الناس يطلبونه بهذه الطريقة”.

ستكون هناك أيضًا أوقات يُرجع فيها الاستعلام النتائج ولكن ليس ما يريده الباحث.

يمكن أن تمنحك هذه الاستعلامات أيضًا أفكارًا للمرادفات إذا قمت بتتبع “تحسينات البحث”.

تمثل تحسينات البحث الوقت الذي يقوم فيه الباحثون بالبحث ثم البحث مرة أخرى.

وهذا يعني أن الباحثين لم يجدوا ما يريدون في المرة الأولى وحاولوا مرة أخرى العثور على شيء أفضل.

من يبحث عن “كمبيوتر محمول من Dell” ويتبعه بـ “كمبيوتر محمول من Dell” يقول إن “كمبيوتر محمول” و”كمبيوتر محمول” مرتبطان، لكن نتائج البحث عن “كمبيوتر محمول” لم تكن كافية.

على الرغم من أنه لا حرج في البحث عن تلك الاتجاهات في تحليلاتك يدويًا (يمكن أن يكون نشاطًا جيدًا للتخفيف ببطء في أسبوع العمل)، إلا أنك ستكون أكثر إنتاجية بكثير إذا كان لديك نظام يقوم بمصادرها بشكل استباقي لك.

قد تقوم بعض الأنظمة بتطبيق المرادفات نيابةً عنك، ولكن هذا ليس مفيدًا دائمًا.

يمكن للإنسان اكتشاف التحسينات التي لا تظهر مرادفات صالحة أو قد يرى أن النظام يقترح نوعًا غير صحيح من المرادفات.

أنواع المرادفات

هذا صحيح: هناك أنواع مختلفة من المرادفات.

قد يبدو هذا المفهوم غريبًا في البداية، لكنه على الأرجح ليس بعيدًا عن الطريقة التي يفكر بها معظم الناس.

“اتجاهين” هو النوع الأول من المرادفات. هذه المرادفات هي بدائل مباشرة لبعضها البعض.

“صغير” و”ميني” مرادفان لبعضهما البعض.

ليس من الضروري أن تكون الكلمات بديلة مثالية، ولكن يمكن أن تكون قريبة بدرجة كافية حتى يتمكن الأشخاص من استخدام إحدى الكلمات بدلاً من الأخرى.

على سبيل المثال، “حبل” و”خيط” لا يصفان نفس الشيء، لكنهما قريبان بدرجة كافية ليكونا مترادفين جديرين بالاتجاهين.

قد يكون من المفيد التفكير في الاستعلام الذي تم إنشاؤه من خلال استخدام المرادفات.

إذا أخذنا استعلامًا عن “بيتزا الجبن الصغيرة” وقمنا بتوسيع ذلك، فيمكنك التفكير في الاستعلام الآن على أنه “(بيتزا صغيرة بالجبن” أو ميني) و جبنه و بيتزا.”

“في اتجاه واحد” هو النوع التالي من المرادفات.

يُستخدم هذا النوع غالبًا للكلمات التي تشير إلى كائن ينتمي إلى فئة أكبر.

“PlayStation” هو نوع من “وحدة التحكم” لألعاب الفيديو، لكن “وحدة التحكم” ليست نوعًا من “PlayStation”.

إذا قمت بإضافة مرادف أحادي الاتجاه إلى تكوين البحث، فيمكنك جعل أجهزة PlayStation تظهر عندما يبحث شخص ما عن “وحدة التحكم”.

لماذا لا يوجد مرادف ذو اتجاهين بين هذين المصطلحين؟

لأن المرادفات ذات الاتجاهين متعدية.

إذا كان الحد الأول والحد الثاني مترادفين في الاتجاهين، وكان الحدان الثاني والثالث مترادفين في الاتجاهين، فإن الحدين الأول والثالث هما في الاتجاهين.

في مثال أكثر مباشرة، “PlayStation” و”console” و”Xbox” و”console” كمجموعتين من المرادفات ذات الاتجاهين، قد يعني أن “PlayStation” و”Xbox” مترادفان، وسيرى الباحثون Playstations عند البحث عن أجهزة إكس بوكس، والعكس بالعكس.

“التصحيحات البديلة” هي النوع النهائي.

يتم استخدامها عندما لا تكون الكلمات بدائل دقيقة لبعضها البعض، وتريد أن تظهر المطابقة التامة أعلى من البديل.

على سبيل المثال، قد تقول إن كلمة “سراويل” هي بديل لكلمة “شورت”، ولكن عندما يبحث أحد الأشخاص عن كلمة “شورت”، فيجب أن تظهر جميع السراويل القصيرة أعلى من السراويل بشكل عام.

جميع أنواع المرادفات، بطبيعتها، توسع عملية التذكر.

ومع ذلك، يجب أن يكون التأثير على الدقة في حده الأدنى لأن هذه المرادفات هي “مؤشرات” لمفاهيم مماثلة.

تتوقع تجربة بحث أفضل للمستخدم النهائي.

إزالة كلمة الاستعلام

في بعض الأحيان، يستخدم الباحثون استعلامًا لا يُرجع أي شيء لأن الاستعلام كان محددًا جدًا أو استخدم كلمة غير موجودة في أي من السجلات.

قم بإزالة كلمة واحدة أو كلمتين من الاستعلام، وستعود النتائج اللائقة تمامًا.

يعد هذا وقتًا رائعًا لاستخدام إزالة كلمات الاستعلام.

كلمات التوقف

ربما تكون خطوة إزالة كلمات الاستعلام الأكثر شيوعًا هي إزالة “كلمات التوقف”.

كلمات التوقف هي كلمات شائعة جدًا توفر معنى للتواصل ولكنها لا تساعد في استرجاعها. يمكن لكلمات مثل “the” أو “an” إزالة التطابقات الجيدة.

وهذا أكثر شيوعًا في الاستعلامات الموجهة نحو اللغة الطبيعية، مثل استعلامات البحث الصوتي.

مثال على ذلك هو البحث عن “قميص برتقالي” في محرك بحث المنتج.

إذا كان محرك البحث يبحث عن العنوان واللون والفئة، فقد يكون هناك الكثير من السجلات التي تحتوي على “قميص” كفئة و”برتقالي” كلون، ولكن لا شيء يتضمن كلمة “an”.

والآن، هل تقدم كلمة “an” أي معلومات مفيدة هنا؟

لا، لا يحدث ذلك، ويمكن لمحرك البحث إزالته بأمان دون فقدان الدقة.

على عكس المرادفات، فإنك لا ترغب عمومًا في إنشاء قوائم كلمات التوقف الخاصة بك، ومعظم محركات البحث تحتوي عليها مدمجة لكل لغة.

ومع ذلك، هناك أوقات قد ترغب فيها في التوسع في القائمة المضمنة، كما هو الحال إذا كان لديك مصطلح صناعي شائع جدًا لدرجة أنه لا يوفر أي قيمة للاستعلام.

إزالة الكلمات إذا لم تكن هناك نتائج

ثم هناك استعلامات حيث كل الكلمات تجلب قيمة ولكن البحث عنها معًا، لا يؤدي إلى أي نتائج.

غالبًا ما يكون الباحثون سعداء بنتائج أقل دقة مقابل زيادة التذكر. في هذه المواقف، نريد إزالة الكلمات لوضع النتائج أمام المستخدم.

هناك طريقتان رئيسيتان للقيام بذلك: جعل جميع كلمات الاستعلام اختيارية أو إزالة الكلمات من الاستعلام.

إذا جعلت جميع كلمات الاستعلام اختيارية عند عدم وجود نتائج، فإنك تفترض أن السجلات التي تطابق المزيد من الكلمات تكون أكثر صلة، وكل الأشياء الأخرى متساوية.

البديل هو إزالة كلمات الاستعلام واحدة تلو الأخرى حتى تجد السجلات المطابقة أو لا توجد كلمات أخرى متبقية في الاستعلام.

يمكنك البدء بإزالة الكلمات الأولى أو الكلمات الأخيرة. تميل إزالة الكلمة الأخيرة إلى أن تكون أكثر شيوعًا.

يعد جعل جميع كلمات الاستعلام اختيارية ثم الفرز حسب عدد الكلمات المطابقة هو الأسلوب الأفضل بشكل عام، خاصة عند إقرانها بإزالة كلمات التوقف.

ومع ذلك، يعد هذا أسلوبًا أقل مثالية عندما تكون الدقة مهمة، وتريد إظهار أنه لم تكن هناك بالفعل نتائج تطابق جميع كلمات الاستعلام.

قد يكون أحد الأشخاص موافقًا على رؤية سترات Uniqlo ذات الرقبة على شكل حرف V للاستعلام عن “سترات Gucci ذات الرقبة على شكل حرف V”، بينما يرى آخر أن هذه النتائج غير ذات صلة على الإطلاق.

بالطبع، هناك سيناريو آخر يتمثل في معرفة الكلمات التي توفر فعليًا أكبر قيمة للاستعلام ووضع علامة عليها على أنها اختيارية.

لا يظهر هذا بشكل عام في محركات البحث المعتمدة على الكلمات الرئيسية، ولكن كانت هناك بعض محركات البحث التي ستتبع أسلوبًا مشابهًا بالنسبة للكلمات المتوقفة.

على سبيل المثال، قامت بعض محركات البحث بتجربة خصم الكلمات الشائعة تلقائيًا دون قوائم الكلمات المتوقفة، وذلك باستخدام تكرار المستند العكسي.

كما هو الحال مع المرادفات، ستؤدي إزالة كلمات الاستعلام إلى توسيع نطاق الاستدعاء، وعادةً ما يكون ذلك بدون دقة. نظرًا لأن كلمات التوقف لا تقدم قيمة كبيرة للنتيجة، فلن تخسر النتائج الجيدة إذا لم تقم بتضمينها.

وبالمثل، فإن إزالة الكلمات عندما لا تكون هناك نتائج ليس لها دقة يمكن تقليلها لأنه لا توجد نتائج يمكن أن تكون دقيقة.

نطاق الاستعلام

لقد بحثنا في المقام الأول في المواقف التي يكون فيها الباحث دقيقًا بشكل مفرط ويحتاج محرك البحث إلى توسيع الاستعلام لتحسين عملية الاستدعاء.

وبالمثل، هناك أوقات يستطيع فيها محرك البحث فهم نية المستخدم، ويمكن أن يؤدي تحديد نطاق الاستعلام إلى زيادة الدقة.

مكالمات خبير البحث دانييل تونكلانج نطاق الاستعلام “واحدة من أكثر الطرق فعالية لالتقاط نية الاستعلام.”

ويحدد خطوتين رئيسيتين في تحديد نطاق الاستعلام. الأول هو وضع علامات على الاستعلام، يليه النطاق نفسه.

تحدد علامات الاستعلام أجزاء الاستعلام بالسمات التي من المحتمل أن تنتمي إليها.

على سبيل المثال، من المرجح أن يتطابق “Marcia” مع سمة “name”، بينما يتم تعيين “The Brady Bunch” إلى سمة “show title”.

يأخذ نطاق الاستعلام هذا التعيين ويقيد البحث عن السمات لأجزاء الاستعلام هذه.

لا يبحث محرك البحث عن “Brady” داخل سمة “الاسم” أو “Marcia” في سمة “show title”.

هذا النوع من نطاق الاستعلام يقلل من التذكر، لأننا لن نرى النتائج التي تحتوي على هذا النص في سمات أخرى.

ومع ذلك، يجب أن تكون النتيجة أن لدينا دقة أعلى لأننا لا نبحث عن سمات غير ذات صلة.

يمكننا زيادة الدقة بشكل أكبر من خلال تصفية النتائج حسب قيم السمات المعروفة.

ولا يتطلب هذا حتى التعلم الآلي، حيث يمكن لمحرك البحث إجراء مطابقة بسيطة بين قيم الواجهة والنص في الاستعلام.

وهذا يقلل من عملية التذكر بشكل كبير، لذلك يمكننا أيضًا إيجاد توازن جيد حيث نقوم بدلاً من ذلك بتعزيز النتائج من خلال مطابقة القيم بدلاً من التصفية.

تميل النتائج المعززة إلى أن تكون أفضل النتائج مطابقة لأن مطابقة عامل تصفية الاستعلام تعطيك إشارة إلى أن هذا هو ما يريده الباحث.

من خلال التحليلات أو الخبرة العملية، إذا وجدت أن بحثك يفتقد نية المستخدم ويتطلب أن تكون عمليات البحث “صحيحة تمامًا”، فإن توسيع الاستعلام ونطاق الاستعلام هما طريقتان لمعايرة الدقة والتذكر.

ستسمح هذه الأساليب بالحصول على النتائج التي ينبغي أن تكون موجودة وتتجاهل النتائج التي لا ينبغي لها ذلك.

المزيد من الموارد: