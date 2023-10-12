Rewrite this title: استقالة عضو مجلس إدارة جوجل ليفينسون

ستساعدك المقالة التالية: استقالة عضو مجلس إدارة جوجل ليفينسون

لقد أعلن للتو عضو مجلس إدارة Google ورئيس شركة Genetech آرثر د. ليفينسون عن ذلك استقالة من مجلس إدارة جوجل. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الإعلان السابق الذي أصدره إريك شميدت الذي قدم استقالته من كونه أحد أعضاء مجلس الإدارة Apple. في حال لم تكن على علم بأن السيد ليفينسون يجلس أيضًا على Apple سبورة.

وعلى الرغم من عدم ذكر أي سبب وراء استقالة السيد ليفنسون، إلا أنه لا يسعنا إلا أن نتساءل عما إذا كان لذلك علاقة بالخلاف المستمر بين الطرفين. Apple وجوجل. يتم حاليًا التحقيق في هذه المشكلة بواسطة لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).

تأتي استقالة السيد ليفنسون مباشرة بعد أن قال شميدت إن ليفينسون يجب أن يبقى في مجلس إدارة Google على الرغم من التحقيق الحالي الذي تجريه لجنة التجارة الفيدرالية. يعتقد شميدت أن تضارب المصالح قد ألقي على ليفينسون بسبب جلوسه في كليهما Apple وستمر لوحات Google عبر لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).

مرة أخرى، في حال لم تكن على علم بأن Google مع العديد من الخدمات تعتبر الآن واحدة من هذه الخدمات Appleالمنافسين. وبالتالي فإن العمل في كلا المجلسين سيكون بالتأكيد تضاربًا في المصالح.

ولكن يبدو أن ليفينسون تجاهل ملاحظة شميدت ومضى قدماً في تقديم استقالته من مجلس إدارة جوجل. مع رحيل ليفينسون عن جوجل، فإن الروابط التي ربما ربطت بين جوجل و Apple تم قطعه أخيرا.

في بيان صحفي صدر هذا الصباح، وقد قال شميدت ما يلي حول استقالة ليفينسون من مجلس إدارة Google:

وقال شميدت: “لقد كان الفن جزءًا أساسيًا من نجاح Google خلال السنوات الخمس الماضية، حيث قدم نصيحة صريحة ومشورة حيوية حول كل قضية كبيرة وفرصة واجهتها Google”. “على الرغم من أنه سيغادر كعضو في مجلس إدارتنا، إلا أن الفن سيحظى دائمًا بمكانة خاصة في Google.”

أما من جانبه فكانت كلمات ليفينسون الوداعية لجوجل:

“لقد كان العمل مع إريك ولاري وسيرجي وفريق Google بأكمله بمثابة تجربة رائعة بالنسبة لي. أنا معجب جدًا بما قاموا ببنائه وليس لدي أدنى شك في أن Google لديها مستقبل رائع.”