Rewrite this title: استيقظي سوزي – استيقظي! – إدارة توقعات عملاء SEO

ستساعدك المقالة التالية: استيقظي سوزي – استيقظي! – إدارة توقعات عملاء SEO

لقد تطرقت إلى موضوع توقعات العملاء من قبل، ومع ذلك لا أستطيع التأكيد بما فيه الكفاية على مدى أهمية هذا الموضوع. لذلك أخصص لها مقالاً كاملاً. إذا كنت تعتقد أنك قرأت كل ما يمكنك قراءته حول هذا الموضوع، فاستمر في ذلك. لا شيء هنا لنرى.

ومع ذلك، إذا توقفت لفترة كافية وسألت نفسك بصدق ما إذا كان رد فعلك الأولي على هذا الموضوع جاء بسبب الغطرسة، فقد يكون من الحكمة أن تقرأ المقال على الأقل. إذا اتضح أنه لا يوجد شيء جديد هنا، فإن الدقائق القليلة التي استغرقتها القراءة ستؤكد أنه يمكنك اعتبار نفسك من بين القلائل النادرين الذين حققوا توقعات العميل. وإذا كان الأمر كذلك، فاعتبر هذه المقالة بمثابة تقدير لذكائك في مجال الأعمال. 🙂

ومع ذلك، إذا كنت مثلي، حتى لو كنت قد سمعت كل هذا من قبل، فإن تذكيرًا قويًا وجيدًا مثل هذا سيساعدك على إبقائك على المسار الصحيح، أو يجعلك تتشدد في تصرفاتك قليلاً. والذي سيوفر لك حزنًا لا يوصف.

سواء كنت مستشارًا أو متخصصًا داخليًا أو مديرًا في وكالة، إذا كنت تقدم خدمات تحسين محركات البحث، فإن العميل أو صاحب العمل الذي لم تتم إدارة توقعاته بشكل صحيح منذ اليوم الأول يمكن أن يكون أحد أكثر الأعمال إيلامًا العلاقات التي سيكون لديك من أي وقت مضى. أفضل رهان للحصول على تجربة ناجحة هو أن تحفر هذا المفهوم في وعيك بقوة بحيث يكون أول شيء تفكر فيه عند بدء كل مشروع…

لقد قمت بالأمس بإنشاء مخطط شريطي صغير أنيق أشير إليه باسم “ثماني مراحل عاطفية لعقد تحسين محركات البحث”. إنه يقدم نظرة فكاهية للألم الذي ينشأ حتى عندما يتم تحديد توقعات العميل من البداية. بالتأكيد، إذا قمت بعملك في إدارة تلك التوقعات، فسيكون الألم أقل تكرارًا. ومع ذلك، يمكنني أن أخبرك الآن أنه حتى مع أفضل الخطوات، والحقائق الأكثر شمولاً والتي لا يمكن دحضها، والتواصل الشامل والمتسق، فإن العديد من العملاء / أصحاب العمل ما زالوا متمسكين ببعض الاعتقاد غير الواقعي حول نوع أو نوع أو سرعة النتائج التي يتوقعونها من عملية تحسين محركات البحث. وسوف تقول وتف؟ مرارا وتكرارا.

عقلية مالك الموقع

إذا لم تكن تمتلك مشروعًا تجاريًا من قبل، فمن المحتمل جدًا أنك لم تفكر في هذا الأمر بما يكفي لفهم العوامل الأساسية التي تؤدي إلى توقعات غير واقعية. أو ربما كنت في السابق أو كنت الآن مالكًا لنشاط تجاري، ولكن ربما لم تواجه أيًا من المواقف العديدة التي ظهرت في تجربتك الخاصة والتي قد تؤدي إلى حدوث مشكلة. لذلك دعونا أولاً نتعمق في عقلية مالك الموقع حتى نتمكن من الحصول على فهم أفضل حول سبب تحول التوقعات، حتى عندما تعتقد أنك تديرها جيدًا، إلى توقعات غير واقعية.

الشؤون المالية

يواجه أصحاب الأعمال تحديًا لا نهاية له يتمثل في ضمان وصول أموال كافية إلى الشركة ليس فقط للحفاظ على استمراريتها، بل أيضًا لتحقيق الربح. حتى صاحب العمل الأكثر إيثارًا – وهو الشخص الذي يبدأ العمل في المقام الأول لأسباب أخرى، على مستوى ما – يشعر بالقلق بشأن الشؤون المالية. حتى صاحب العمل الأكثر لياقة روحانية – الشخص الذي لديه بئر لا نهاية له من الإيمان بمبادئ الوفرة والإظهار، سيشعر حتماً بالقلق في مرحلة ما بشأن الشؤون المالية. لأنه حتى هم بشر. العيش والعمل في عالم يتغير فيه التدفق النقدي باستمرار، حيث تكون العوامل المجتمعية من حولهم خارجة عن سيطرتهم.

وعندما يشعر صاحب العمل بالقلق بشأن التدفق النقدي، فإنه سيتخذ خطوات لفعل ما في وسعه لزيادة هذا التدفق النقدي. بالنظر إلى مدى وجود الحقيقة والضجيج والمبالغة في وسائل الإعلام بناءً على فكرة أن التسويق “التقليدي” أو “المدرسة القديمة” يتم استبداله بالإنترنت أكثر فأكثر، فلا ينبغي أن يكون مفاجئًا لأي منا أن صاحب العمل الذي يلجأ إلى الإنترنت لتوليد الدخل سوف يضع، على الأقل بدرجة أو بأخرى، آماله المالية على موقع الويب الخاص به.

لجنة نعم سهلة



يتم تضخيم قضية التوقعات المالية برمتها، وأحيانًا بشكل كبير، من قبل هؤلاء الأشخاص الذين لديهم آذان مالك الموقع، والذين لديهم مصلحة خاصة في قول مدى سهولة تحسين محركات البحث (SEO). أو كيف أحدث تحسين محركات البحث (SEO) الفرق بطريقة سحرية. أو كم هي تكلفة القيام بتحسين محركات البحث (SEO) قليلة. تتضمن قائمة الأشخاص الذين يندرجون في هذه الفئة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

المسوقين في المنزل

من المحتمل جدًا أن يكون لدى المسوق الداخلي اشتراك في أي واحد أو أكثر من المنشورات التجارية الخاصة بصناعة التسويق. قد تكون مجلة B To B أو عضوية في جمعية التسويق الأمريكية، أو غرفة التجارة المحلية، على سبيل المثال لا الحصر. وإذا فعلوا ذلك، فقد قرأوا الآن عددًا لا يحصى من المقالات أو سمعوا قصصًا لا حصر لها عن شركات أخرى حققت نجاحًا عبر الإنترنت.

وبما أن مهمة المسوق الداخلي هي البقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات، والبحث عن الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة للترويج لمنتجات الشركة أو خدماتها، فأنا أضمن لك أن معظم المسوقين الذين هم على اتصال بالاتجاهات، قد أصبحوا يقبلون أن الويب موجود في مكانه. وهذا البحث العضوي هو التذكرة. ربما ليس كلهم، ولكن ما يكفي من الإرادة.

وبمجرد أن يقترحوا أو يصروا على أن يكون للشركة تواجد على شبكة الإنترنت (سواء كان موقع ويب بحد ذاته، أو موقعًا مدمجًا مع وسائل التواصل الاجتماعي)، أو أن تحسين محركات البحث هو المسار الذي يجب اتباعه، فإن هذا المسوق سيبذل قصارى جهده لإثبات الملكية أنهم يمكنهم أيضًا النجاح عبر الإنترنت. وهذا SEO سينقذ الموقف. وكأن الأمر لا مفر منه.

وكالات التسويق الخارجية

في حين أن وكالة التسويق الخارجية تشبه المسوق الداخلي في العديد من النواحي، إلا أنها تعتمد بشكل أكبر على توصياتها، لأنها شركة بأكملها بحد ذاتها – وقد يفقد المزيد من الأشخاص وظائفهم إذا تبين أن توصياتهم معيبة . وحتى لو لم يكن لديهم أي فكرة عن تحسين محركات البحث الحقيقي، فسوف يتحدثون عن الأمر كما لو كانوا يمتلكون ذلك. في كثير من الأحيان وضع هراء في رأس مالك الموقع. وإذا لم يكن لدى تلك الوكالة الخارجية خبرة حقيقية في تحسين محركات البحث (SEO)، فقد يتظاهرون بأنهم يعرفون ما يكفي عنها لتقديم فكرة أن تحسين محركات البحث (SEO) أمر سهل. أو لا ينبغي أن تكون باهظة الثمن. لمجموعة كاملة من الأسباب المختلفة.

أصحاب الأعمال الآخرين

غالبًا ما يحظى أصحاب الأعمال الآخرون باهتمام عميلك/صاحب العمل الخاص بك ببساطة بفضل مفهوم التواصل. إذا كانوا هم أنفسهم قد انخرطوا مؤخرًا في عالم الويب، فلن يكونوا قادرين في الواقع على القول “نعم، لقد فعلنا ذلك وكان نجاحًا هائلاً”. لكن من المرجح أن يكونوا متحمسين للغاية في تنبؤاتهم. لأنهم إذا لم يكونوا كذلك، فقد يتعين عليهم هم أنفسهم الاعتراف بأنهم راهنوا على هذا الشيء عبر الإنترنت. الأمر الذي من شأنه أن يخيفهم بلا نهاية. لذا بدلاً من ذلك، فإنهم ينفخون أنفسهم بثقة. ومن خلال مساعدة عميلك/صاحب عملك على اتخاذ القرار أيضًا، فإنه يحصل على حليف آخر في سعيه للعثور على آخرين اتخذوا قرارات مماثلة. مما يساعدهم نفسياً على عدم التفكير في السيناريو الأسوأ.

أو ما هو أسوأ من ذلك، يقولون “لقد قمنا بتحسين محركات البحث على موقعنا ولم يكلف ذلك سوى X” أو “لقد فعلنا ذلك بأنفسنا – كان الأمر سهلاً”. على الرغم من أنه يمكن أن يكون عملاً تجاريًا في سوق مختلف تمامًا مع قضايا أو منافسة غير ذات صلة على الإطلاق. وهو الأمر الذي لن يعرفه هم وعميلك/صاحب العمل أو يفكروا في مناقشته باعتباره عيبًا في كونه عاملاً مؤثرًا.

المالية + لجنة نعم إنها سهلة = أوه

عندما تجمع بين الآمال/المخاوف المالية ودوافع الآخرين المهتزة، أو آراء الآخرين على الرغم من أن هذه الآراء مبنية على عوامل لا تنطبق حقًا على هذا الموقف، ينتهي بك الأمر مع مالك الموقع الذي قد يكون جيدًا جدًا ثقة مفرطة أو لديك توقعات غير واقعية عندما يتعلق الأمر بمدى نجاح عملية تحسين محركات البحث (SEO) برمتها من حيث السرعة والحجم.

الشركة المنكوبة بالفعل

في بعض الأحيان تكون الشركة بالفعل على المسار السريع نحو الانهيار، ثم تلجأ إلى موقع الويب كخندق أخير، وهو ما يبدو أنه وسيلة منخفضة التكلفة لإنقاذ الموقف. لقد رأيت ذلك مرارا وتكرارا على مر السنين. نظرًا لمدى التكلفة النسبية لبناء هذا الموقع، أو تسويق هذا الموقع باستخدام مُحسّنات محرّكات البحث (SEO)، فإن بعض أصحاب الأعمال يقنعون أنفسهم فعليًا بأن هذا الشيء الخاص بتحسين محركات البحث (SEO) يجب أن ينجح. و بسرعة.

حتى لو كان الموقع نفسه يضمن ضعف إمكانيات التحويل. أو أن المنتج هو المنتج الخطأ في اقتصاد اليوم. أو أن أسعار عروضهم مرتفعة للغاية. أو أن المحتوى يقوم بعمل رديء في إيصال قيمة تلك الشركة.

الحالم

لقد كان لدي عدد من العملاء الذين أتوا إليّ على مر السنين حاملين “فكرة”. “لدي فكرة لهذا الموقع. سيكون قاتلاً. إنه أسلوب جديد في التعامل مع الأمور والمنافسة ستكون حامية الوطيس!” باستثناء الواقع، اختار معظم هؤلاء الأشخاص الدخول إلى سوق مشبع للغاية بمثل هذه المنافسة الراسخة لدرجة أن الدخول إلى هذا المجال يشبه إلى حد كبير انتحار الأعمال. أو سيكلف عشرة أضعاف ما يدركونه. أو يستغرق عامين من الجهد المستمر.

بحر الباقي…

كل ما تبقى يشمل المشتبه بهم المعتادين – البريد الإلكتروني العشوائي، والمقالات السريعة، وتغطية قصص النجاح المعجزة النادرة، والحكايات المتناقلة من الأقارب والأصدقاء… والتي توجد بكميات كبيرة بحيث تشكل بحرًا من “الأمر سهل – إنه مؤكد”. “إنها عملية تتم بين عشية وضحاها…” وهذا البحر واسع جدًا لدرجة أنه يوجد في كل مكان يبحث عنه مالك الموقع النموذجي أو يذهب إليه هذه الأيام.

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تحديد التوقعات

بالنظر إلى كل هؤلاء الأشخاص والمفاهيم والأساطير والحكايات الخيالية التي تقصف عميلك/صاحب عملك، فمن الأهمية بمكان أن تبذل قصارى جهدك عند تحديد التوقعات. لقد قدمت بعض الاقتراحات في هذا الصدد في مقالتي الأولى عن تشريح مقالة تدقيق تحسين محركات البحث (SEO) والجزء الثاني من تلك السلسلة أيضًا. في الأساس، يتلخص الأمر في بعض الأشياء، التي يتم تقديمها بشكل متكرر طوال دورة حياة المشروع.

استيقظي سوزي، استيقظي!

هل سبق أن كان لديك عميل بدا وكأنه بعيد كل البعد عن الواقع لدرجة أنك أردت فقط إيقاظه؟ حسنًا، إنها مسؤوليتنا باعتبارنا مستشار/متخصص في تحسين محركات البحث (SEO)، أن نفعل ذلك. لإيقاظ العميل / صاحب العمل على حقيقة مدى صعوبة موضوع تحسين محركات البحث (SEO) برمته. قبل أن تتمكن من القيام بذلك، قد تحتاج أنت نفسك إلى التحول إلى واقع ملموس من حيث مدى أهمية وصول موقع الويب فعليًا إلى الصفحة الأولى من Google.

هنا هو المفهوم. أنت تملك محل بيتزا في بروكلين. بجوار بروسبكت بارك. إنه قلب بروكلين. وترغب في وضع مطعم البيتزا الخاص بك على الصفحة الأولى في Google. حسنًا، إذا كان الأمر كذلك، فمن الأفضل أن تكون على دراية بمدى صعوبة ذلك. لأنه انظر إلى جميع أماكن البيتزا الموجودة ضمن دائرة نصف قطرها خمسة أميال من متنزه بروسبكت.

رؤية كل تلك النقاط. إنها أماكن البيتزا. حسنًا ، لا توجد مشكلة كبيرة. يمكنني فقط النقر على الخريطة وتكبير الحي واختيار مطعم البيتزا الأقرب إلي، أليس كذلك؟

حسنًا، إذا كنت تبحث عن بيتزا باستخدام خرائط Google، فبالتأكيد. أذهب خلفها. سهل.

إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة.

عندما تنظر إلى صفحة النتائج العضوية من Google. وهو المكان الذي يذهب إليه معظم الناس. لأنهم لا يفكرون في الذهاب إلى الخرائط أولاً. نظرًا لأن Google لطيف جدًا لدرجة أنهم وضعوا خريطة على صفحة النتائج العضوية الآن.

لاستيعاب الناس كسول.

ثم ماذا يحدث؟

ستحصل على منافسة ليست في منطقتك بجوار الحديقة بعد الآن.

يمكنك الحصول على بعض البيتزا على طول الطريق بجوار الجسر. الذي ليس في حيك. ولكن نظرًا لأنه موجود للاختيار من بينها، فربما تقرر “مرحبًا – إنهم على بعد بضعة أميال من المنتزه. ربما سأحاول تجربتهم الليلة”.

وهذه هي المشكلة. لم تعد المنافسة هي ما كان يعتقده معظم أصحاب الأعمال بشأن المنافسة. إنها أوسع بكثير الآن. وهذا المثال هو مجرد مثال صغير.

إذا كنت في مانهاتن، فإليك كيف تبدو المنافسة بالنسبة للبيتزا.

والحقيقة هي أنه ليس كل واحدة من تلك النقاط الحمراء الصغيرة يمكن أن تكون في الصفحة الأولى من النتائج.

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وبطبيعة الحال، أنت حر في اختيار أي نوع آخر من التشبيه الذي ترغب فيه. لقد استخدمت هذا لأغراض توضيحية بحتة. لتوضيح أن الصفحة الأولى من النتائج صغيرة جدًا عند الأخذ في الاعتبار المنافسة الحقيقية لمعظم أصحاب المواقع. المفهوم المهم هو أنك تحتاج إلى إيقاظ عميلك / صاحب العمل فيما يتعلق بما يواجهونه.

تزداد الأمور سوءا

لا تنس أن تشرح أن الأمر أسوأ من ذلك. بالنظر إلى عدد عبارات الكلمات الرئيسية التي يجب مراعاتها لهذا العمل المعين.

بيتزا بروكلين الأصلية

بيتزا بروكلين ستايل

بيتزا بالشريحة

بيتزا بالعجينة الرقيقة

طبق عميق البيتزا

بيتزا صقلية

كالزونيس

طعام ايطالي

مطعم إيطالي

مطعم بيتزا

بيتزا بارلور

كم عدد هذه العبارات، وكم غيرها، التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار عند تحديد ما ستدرج مطعم البيتزا تحته؟ ما هي تلك التي هي الأكثر أهمية أليس كذلك؟ وما مقدار الجهد الذي سيستغرقه إدراج الأسماء المختارة في القائمة؟ لذا فإن مسألة اختيار الكلمات الرئيسية بأكملها لها زاوية إدارة التوقعات الضخمة الخاصة بها.

كوابيس التوطين

وهل تقوم بتحسين الموقع لـ “Brooklyn Pizza” أو “Prospect Park Pizza” أو “Prospect Park Pizzeria” أو “Prospect Heights Pizza Parlor” أو “Pizza Place next to Prospect Park West”؟ نظرا لإمكانية نصف قطرها 5 أميال. ناهيك عن أن الشخص الذي يعيش في بروكلين ولكنه يستخدم مزود خدمة الإنترنت مع منشأة في مانهاتن سيحصل في البداية على معرف موقع Google الخاطئ الذي تم اكتشافه تلقائيًا …

وبالطبع هناك المشكلة الصغيرة التي نحب أن نشير إليها باسم “200 عامل” والتي نحتاج إلى أخذها في الاعتبار واختيار معالجتها أم لا. وأوه نعم – تلك المشكلة البسيطة حيث يغير Google خوارزميته كم مرة؟ 100 مرة في السنة. مائة.

وعلى الرغم من كل الحديث في مجتمع تحسين محركات البحث (SEO) حول الروابط الواردة – ما هو عدد الروابط الواردة بالضبط التي سيحصل عليها مطعم بيتزا؟ حقًا؟ أعني روابط واردة ذات جودة عالية وذات صلة؟

وكم عدد الدلائل التي ستقدم الموقع إليها؟ أو تتوقع من شخص آخر أن يفعل ذلك؟ 5؟ 15؟ 50؟ من الأفضل أن يكون لديك خطة، وأن تدير توقعات العملاء بشكل أفضل في هذا الجانب أيضًا…

تفجير فرص الدخل

والآن، مع كل ما يتعلق بشركة Yahoo، أصبح Bing عاملاً أكثر أهمية. إلا إذا أخبرت عميلك أن هناك سببًا مشروعًا لعدم إزعاج Bing. الذي أنت حر في القيام به. طالما أنك تدرك أنه قد يأتي شخص ما ويخبره أن Bing يحصل بالفعل على 5 أو 10 أو 15% من إجمالي أنشطة البحث. مما يعني أنه من خلال إخبار عميلك بعدم القلق بشأن Bing، فإنه قد يخسر 5 أو 10 أو حتى 15% من دخل أعماله المحتمل. أو ربما كنت من النوع القمار. وتأكد من أن كل ما تفعله من أجل Google سيضمن أن بعضًا من ذلك سيعمل مع Bing، وبالتالي لا داعي للقلق.

وهذا أمر جيد، طالما أنك مستعد لشرح كيف توصلت إلى هذا الموقف. عندما تكون أعمالهم معلقة في الميزان. وأخبرهم أحد هؤلاء الأشخاص في لجنة نعم أن Bing مهم.

دعونا لا ننسى

دعونا لا ننسى أن الدفع بالنقرة (PPC) ووسائل التواصل الاجتماعي لها اعتباراتها الخاصة. حتى لو لم يطلب العميل ذلك – فأنت بحاجة إلى التفكير على الأقل في تغطية مؤخرتك من خلال مناقشة هذه المفاهيم من البداية – ومعرفة كيفية إدارة توقعات العملاء في المستقبل عندما يأتون إليك ويسألونك عما إذا كانوا لقد فشلت في القيام بذلك في وقت مبكر …

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غليانه

لذا فإن التوقعات هي بمثابة لغم أرضي محتمل من التأثيرات الخارجية التي قد تكون أو لا تكون على علم بها. حتى لو كنت تعتقد أنك قمت بعمل رائع في محادثتك الأولية مع العميل / صاحب العمل. في أي وقت خلال دورة الحياة، قد يسقطون قنبلة عليك بناءً على تفكيرهم الخاص، ومخاوفهم، وتوقعاتهم الخاصة التي لم يتم الكشف عنها سابقًا. أو تلك الخاصة بشخص ما في لجنة نعم. أو من أي مكان في الحقل الأيسر.

لذا كن مستعدا. وفي كل خطوة على الطريق، تحكم في التوقعات. كن استباقيًا. كن جادًا للغاية. كن واضحًا تمامًا. وعندما يفشل كل شيء آخر، كن مستعدًا لسحب خطة تدقيق وعمل موقع SEO الأصلية التي قمت بها حيث قمت بتفصيل كل تلك المحاذير وإخلاءات المسؤولية الأصلية. كما تعلم – تلك التي أخبرتك عنها بالفعل في سلسلة تدقيق موقع Anatomy of SEO.

الإنقاذ على التدقيق

حسنًا، أعترف بسهولة أنني أنقذت مرات لا حصر لها على مر السنين من إجراء تدقيق فعلي شامل لتحسين محركات البحث للموقع. لأنني اعتقدت أن هذا عميل ذو ميزانية منخفضة، وهو أمر سهل للغاية.

فقط لتندم على فعل ذلك. كلاهما لأنه (كما أصف في سلسلة التدقيق الخاصة بي) الفشل في إجراء التدقيق المناسب والفشل في تحصيل الرسوم بشكل صحيح مقابل ذلك، فإن العملاء لديهم طريقة سهلة لعدم احترام عملك، وبدون خطة التدقيق/العمل الأولية، كان لدي الكثير من الشرح للقيام به على طول الطريق، وواجهت صعوبة أكبر في إدارة توقعات العملاء.

لذا من فضلك – تعلم من ألمي. أرجوك.

لا تفجرني

مفهوم أخير. لا أستطيع أن أخبرك بعدد المرات التي قمت فيها بتوصيل الأشياء كجزء من عملية إدارة توقعات العملاء الخاصة بي فقط لكي يفاجئني العميل. حتى عندما كنت جادًا جدًا. يبدو الأمر كما لو أنهم في بعض الأحيان يبذلون قصارى جهدهم ليأخذوا على الفور ما قلته ويجعلونه يتحلل في الهواء. من الواضح جدًا عندما يفعلون ذلك. العلامات التحذيرية واضحة حقًا لأي شخص لديه أي خبرة في التواصل بين الأشخاص.

أو قد لا يكون كذلك. ربما أكون قادرًا على استيعاب ذلك لأنه منذ عقود حصلت على تدريب احترافي وخبرة في ذلك أثناء وجودي في الشرطة العسكرية. وتعلمنا كيف نقرأ مواقف الناس. أو ربما لأنني متعاطف. الذي أنا.

لكن على أية حال، عليك أن تتعلم كيف تعرف متى يخدعك شخص ما. إذا لم يكن هناك سبب أو موقف آخر غير إدارة توقعات العميل.

لأنه عندما يحدث ذلك، عليك إيقافهم في مساراتهم.

هناك مباشرة.

صحيح اذا.

وابحث عن طريقة لجعلهم يعترفون بتحذيراتك.

لأنك إذا لم تفعل، حسنًا، ستأتي إلي باكيًا وتخبرني بقصة الحرب الخاصة بك.

وسوف أستمع وأهز رأسي وأشكر الله أنك أنت من دفع الثمن هذه المرة، وليس أنا.

لأنه بقدر ما أهتم بك، فإنني أقدر أيضًا كل فرصة تتاح لي للضحك. عند الآخرين. من لم يستمع لي. عندما حذرتهم مقدما.

ليس لأنني لا أملك الرحمة.

ولكن لأنني يجب أن أكون قادرًا على الضحك على الآخرين. بالنظر إلى كيف أضحك على إخفاقاتي في العمل طوال الوقت.

وإذا كنت على استعداد للضحك على إخفاقاتي في العمل، فأنا أضمن لك أنني سأضحك على إخفاقاتك أيضًا.

لأنني إذا لم أفعل، سأبكي فقط.