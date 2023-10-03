Rewrite this title: اعتمد 31 مليون نطاق تقنية صفحات الجوال السريعة (AMP).

ستساعدك المقالة التالية: اعتمد 31 مليون نطاق تقنية صفحات الجوال السريعة (AMP).

في نظرة إلى الوراء على حالة AMP منذ إطلاقها، تبين أن هناك الآن 31 مليون نطاق يحتوي على صفحات AMP.

أدت السرعة إلى زيادة الإيرادات، حيث حقق الناشرون على AMP إيرادات أكثر بثلاثة أضعاف يوميًا في العام الماضي وحده. يوجد الآن 100 منصة تقنية إعلانية تدعم AMP.

تعزو Google نجاح الإعلانات على صفحات AMP في جزء كبير منه إلى إصدار Fast Fetch، وهي تقنية تسمح بتحميل الإعلانات بشكل أسرع بمقدار 2.7 ثانية. إحدى أهم أولويات Google الآن هي التأكد من أن جميع شركاء AMP يستخدمون Fast Fetch.

يمكن للناشرين الآن الاستفادة من شركاء التكنولوجيا الخارجيين مع الاستفادة من قوة الجلب السريع. لقد أصبح هذا ممكنًا بفضل مكون جديد يسمى Real-Time Config. تقول Google إن هذا سيسمح للناشرين بجني الفوائد الكاملة لـ AMP دون إعاقة إستراتيجية تحقيق الدخل الخاصة بهم.

“على سبيل المثال، يمكن للناشرين الآن الاستفادة من منصات إدارة البيانات الخاصة بهم أو مجمعات الطلب من جانب الخادم مثل Prebid Server على صفحات AMP الخاصة بهم.”

وفي تطور ذي صلة تم الإعلان عنه هذا الأسبوع، أصبحت إعلانات AMPHTML مدعومة الآن بواسطة AdZerk وLogicad وGoogle Web Designer. إعلانات AMPHTML عبارة عن وحدات إعلانية تم إنشاؤها باستخدام نفس الرمز المستخدم لإنشاء صفحات AMP. يقال إن هذه الإعلانات يتم تحميلها أسرع بخمس ثوانٍ من الإعلانات التقليدية مع كونها أكثر أمانًا.

تقول Google إنه لا يزال هناك تقدم يتعين إحرازه باستخدام AMP، وتخطط لمواصلة العمل على تحقيق هدفها المتمثل في جعل الويب أسرع.