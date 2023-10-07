Rewrite this title: افعل هذا، وليس ذاك: إصدار محتوى SEO!

ستساعدك المقالة التالية: افعل هذا، وليس ذاك: إصدار محتوى SEO!

أنا متأكد من أنك رأيت تلك الأدلة المفيدة في المجلات التي تخبرك بتناول 13 قطعة من المعجنات بدلاً من 100 قطعة إم آند إمز أو بيتزا التاكو بدلاً من سلطة التاكو. هذا مثل ذلك، ولكنه أقل لذة. (لكن القراءة، مثل الكرفس، تحتوي على سعرات حرارية سلبية!)

فيما يلي بعض الأفكار لمساعدتك على أ) استخدام وقتك بشكل أكثر كفاءة وب) الخروج من روتين تسويق المحتوى.

استهدف كلمة رئيسية تنافسية باستخدام مقطع فيديو، وليس بمقال

ما لم تكن محظوظًا بما يكفي للكتابة في مجال موثوق للغاية، فمن الصعب جدًا التصنيف في أي مكان بالقرب من الصفحة الأولى للكلمات الرئيسية التنافسية – أي إذا حاولت التنافس مع مشاركة مدونة أو مقالة. بشكل عام، على الأقل في الوقت الحالي، من الأسهل تحقيق تصنيفات الصفحة الأولى باستخدام مقطع فيديو. هذا بسبب تحب Google دمج مقاطع الفيديو في نتائجها العالمية، لذا ستتنافس مع مقاطع فيديو أخرى، وليس مع كل صفحة أخرى على الويب، للحصول على أحد إعلانات الصفحة الأولى.

بالطبع، ليست كل كلمة رئيسية أو موضوع مناسبًا لتسويق الفيديو، ولكن الكلمات الرئيسية “كيفية” تكون ملائمة للفيديو بشكل خاص. خذ كلمة رئيسية مثل “كيفية قص غرتك” أو “كيفية ربط ربطة عنق” أو “كيفية حشو حوض الاستحمام” – كلها مفاهيم يمكن توضيحها بالفيديو بسهولة أكبر من المقالة.

مع مقاطع الفيديو، كما هو الحال مع النصوص، ركز على إنشاء محتوى عالي الجودة، وليس محتوى رقيقًا، ولا تنس التحسين على الصفحة.

قم بتحديث صفحة قديمة بدلاً من إنشاء صفحة جديدة

قرأت ذات مرة أن ما يقرب من 90% من الدراسات العلمية والطبية لا تؤدي إلى أي بحث إضافي أو تغيير في الممارسة، وأنه في معظم الأحيان، مهما كانت الأسئلة التي تقترح دراسة جديدة الإجابة عليها، يمكن الإجابة عليها بشكل أفضل من خلال مراجعة الأدبيات الموجودة. (ويعرف أيضا باسم التحليل التلوي).

المسوقون مذنبون بهذا أيضًا – البدء من الصفر عندما يكون ذلك أكثر منطقية في كثير من الأحيان إعادة توظيف أو البناء على ما تم إنجازه بالفعل.

قبل أن تعيد اختراع العجلة لاستهداف كلمة رئيسية جديدة، اسأل نفسك عما إذا كنت قد قمت بالفعل بإنشاء محتوى عالي الجودة حول موضوع مماثل. على سبيل المثال، لنفترض أنك تريد استهداف الكلمة الرئيسية “مستلزمات التنظيف الخضراء” – هل لديك بالفعل صفحة مُحسّنة لـ “مستلزمات التنظيف الصديقة للبيئة” أو “مستلزمات التنظيف الصديقة للبيئة”؟ قد يكون من المنطقي أن تستهدف في المقام الأول الكلمة الرئيسية ذات الحجم الأكبر (في علامة العنوان وعنوان URL)، وتضمين الأشكال الأخرى على الصفحة، لمعرفة ما إذا كان بإمكانك جذب حركة المرور لجميع الأشكال الثلاثة. غالبًا ما تتمتع الصفحة القديمة التي تحتوي على روابط وقيمة بالفعل بفرصة أفضل للتصنيف بشكل أسرع من الصفحة التي تم إنشاؤها حديثًا. يمكنك أيضًا تحقيق هدفك – الحصول على حركة المرور للكلمة الرئيسية المطلوبة – مع بذل وقت وجهد أقل بكثير.

وبالمثل، إذا كنت قد قمت بالفعل بإنشاء دليل موثوق حول تنظيف البيوت الزجاجية، فيمكنك ببساطة إضافة قسم إلى الدليل الخاص بمنتجات التنظيف الخضراء. في كثير من الأحيان، باستخدام العناوين الفرعية المحسنة وجدول المحتويات مع روابط الانتقال السريع، يمكنك جعل Google يتعامل مع قسم من الصفحة كصفحة خاصة به في النتائج.

قم بإجراء مقابلة جماعية، وليس مقابلة فردية

لقد كتبت عن فوائد المقابلات الجماعية هنا منذ بضعة أشهر. لتلخيص المقابلات الجماعية:

رائعة لبناء الروابط

إطلاق سيل من الأسهم الاجتماعية

جلب الكثير من حركة البحث مع مرور الوقت

ما لم تكن لديك فرصة للتحدث مع شخص مشهور حقًا، فالاحتمالات هي ذلك عدد الأشخاص المهتمين بمجال خبرة أي خبير معين أكبر من عدد الأشخاص المهتمين بهذا الخبير وحده. لنفترض أنك تفكر في مطالبة أحد المدونين البارزين بإجراء مقابلة معك حول التدوين. بدلًا من ذلك، فكر في جمع مجموعة من المدونين الآخرين ذوي الأسماء الكبيرة للإجابة على نفس مجموعة الأسئلة. سيكون للمحتوى النهائي الخاص بك جاذبية أوسع وخمسة أضعاف المشاركات والروابط.