Rewrite this title: اكتشف المعدلات الأكثر شيوعًا باستخدام Excel

ستساعدك المقالة التالية: اكتشف المعدلات الأكثر شيوعًا باستخدام Excel

يعد Excel أحد أدوات تحسين محركات البحث المفضلة لدي. أستخدم برنامج Excel لإعداد التقارير وتخطيط المحتوى وأبحاث الروابط الخلفية وتنظيم الكلمات الرئيسية. أكتشف مجالات جديدة محتملة لاستخداماتها في كل مرة أحتاج فيها إلى معرفة كيفية التعامل مع بعض مهام تحسين محركات البحث الجديدة التي أواجهها.

قررت هذه المرة مشاركة طريقة رائعة لاكتشاف مُعدِّل الكلمات الرئيسية الأكثر شيوعًا لديك. اسمحوا لي أن أبدأ بالأساسيات: تتكون عبارتك الرئيسية من المصطلح الأساسي (هذا هو ما يدور حوله موقعك) وكلمة إضافية واحدة أو أكثر (هذه هي المعدلات):

modifier1 + modifier2 + المصطلح الأساسي = ذيل طويل

تصف هذه الصيغة هذه العبارة، على سبيل المثال: ” (حيث يكون مصطلح “الأنظمة الغذائية” هو المصطلح الأساسي).

وبطبيعة الحال، هناك بعض أنماط المعدلات التي تريد أن تكون على دراية بها. تميل بعض الكلمات إلى الاستخدام بشكل متكرر في حي واحد – وتحتاج إلى معرفتها للحصول على إحالات البحث هذه.

لذا، الخطوة الأولى هي تصدير قائمة الكلمات الرئيسية الخاصة بك إلى Excel.

الآن، اتبع هذه الخطوات السريعة:

استخدم CTRL+F؛

انقر فوق علامة التبويب “بحث واستبدال”؛

اكتب الكلمة التي تعتقد أنها قد تستخدم بشكل متكرر مع المصطلح الأساسي الخاص بك،

انقر على زر “الخيارات”؛

اختر تنسيق “الاستبدال بـ”؛

انقر فوق علامة التبويب “الأنماط”؛

اختر اللون الذي تريد إبراز الخلية التي تحتوي على الكلمة:

()

انقر فوق “موافق” ثم “استبدال الكل”؛

يجب أن ترى بعد ذلك عدد مرات استخدام الكلمة، بالإضافة إلى أنه سيتم تمييز الخلايا التي تحتوي عليها.

Note، أن المطابقة هي ليس بالضبطوهذا يعني أن البحث في المثال سيشمل الخلايا التي تحتوي على ; وإذا كنت تبحث عن اسم، على سبيل المثال، فسيتم أيضًا تمييز الخلايا التي تحتوي على صيغة الجمع (). لذلك، إذا كنت تقصد توسيع النطاق، فابحث عن أقصر نموذج ليشمل جميع الإصدارات الممكنة.

الطريقة بسيطة جدًا ولكنها مفيدة حقًا. باستخدامه، ستتمكن من تصور أنماط العبارات الرئيسية الخاصة بك – ونحن نعلم أن التصور هو أحد أفضل الطرق لملاحظة ما قد فاتك بخلاف ذلك.