Rewrite this title: الأبطال الخارقين في تحسين محركات البحث: البحث والاجتماعي

ستساعدك المقالة التالية: الأبطال الخارقين في تحسين محركات البحث: البحث والاجتماعي

قام ديف هاري (المعروف أيضًا باسم theGypsy) بتجميع مجموعة رائعة ومرحة من عروض أبطال الكتاب الهزلي لبعض أصدقائه في صناعة التسويق عبر البحث في منشور مدونة رائع سيجلب له بالتأكيد الكثير من إعادة التغريد وحركة المرور 🙂

يعد League of Awesome Optimizers، أو ماذا لو كان مُحسنات محركات البحث (SEO) أبطالًا خارقين، منشورًا منعشًا لطيفًا ويُظهر أيضًا موهبة أخرى من مواهب Gypsy… فن الكاريكاتير في الكتاب الهزلي! (انتبه إلى تود ماكفارلاند، هناك عمدة جديد في المدينة.)

يجب أن أعترف أنني أحب حقًا ميزة البحث والتواصل الاجتماعي مثل SEO Supergroup. أعتقد أنني أحبه كثيرًا، وسأقوم بطباعته وأعلقه على حائط مكتبنا. :

سنايدر مان؛ بعد تعرضه لمشكلة البحث.. ديف سنايدر تم تحويله إلى سنايدر مان العظيم. بطل خارق يتمتع بالقدرة على تحطيم بنية المعلومات إلى أشكال قابلة للاستخدام بغض النظر عن حجم الموقع. عندما يتعلق الأمر ب”صديق للعنكبوتالصفحات، فهو لا مثيل له!

كيد يوتا؛ مزيج من رقيقة هواء والهوس المستمر زوج أدى مهذبا معتدل جوردان كاستلر على الطريق نحو الحرب ضد SEO الحمقاء. نظرًا لقدرته المذهلة على استيعاب المعلومات، يستطيع Kid Utah التحرك بسرعة مذهلة والبقاء متقدمًا بخطوة على شركة Search Corp الشريرة… لا يمكن لأحد أن يضاهي حملاته التي تعتمد على السرعة.

الخباز؛ تتولى لورين بيكر، التي تتقن كل ما يتعلق بالبحث، إدارة الأعمال التكتيكية للفريق. بفضل موهبته في بناء الفريق والتواصل، فهو يمزجهم جميعًا معًا للعثور على أفضل نهج لكل مشكلة. يعرف الخباز دائمًا الوصفة الصحيحة للنجاح!

مجموعة البيانات؛ جزء من امرأة، وجزء من آلة… آن سمارتي هي السلاح الأمثل لتحسين محركات البحث. إنها تمتلك كل أداة ذات صلة بالبحث تم صنعها على الإطلاق باستخدام أحد الهياكل الخارجية السيبرترونية الأولى في العالم. عندما يتعلق الأمر بالأدوات المناسبة للمهمة… فهي أفضل رهان لك!