Rewrite this title: الأحدث في البحث والأخبار الاجتماعية

ستساعدك المقالة التالية: الأحدث في البحث والأخبار الاجتماعية

سأل الأشخاص الرائعون هنا في SEJ مؤخرًا عما إذا كنا سنقدم لك بعضًا من مهارات البحث المهووسة لدينا كجزء من سلسلة “Search Geek News”. إنها في الأساس نظرة إلى الوراء على أحداث تحسين محركات البحث (والاجتماعية) في الأسبوع الماضي من عالم البحث. اسمي ديف… (ويعرف أيضًا باسم theGypsy) وابتداءً من هذا الأسبوع سأكون دليلك لجميع قراءات البحث الأخيرة للأشخاص المهووسين بشدة..

إذا كنت مشغولًا جدًا بحيث لا يمكنك الخروج وقراءة آخر الأخبار، فتأكد من الحضور كل أسبوع للحصول على بعض القصص الأكثر إثارة للاهتمام. سنغطي كل إصدار الاهتمامات العامة والجغرافية/المحلية ومزايا الأشعة تحت الحمراء للمهوسين والبحث الاجتماعي وحتى أحدث براءات الاختراع التي تم إصدارها. تأكد من متابعة كل أسبوع للحصول على أفضل الأخبار في البحث والأخبار الاجتماعية!

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سلة الطنانة

ستسمح Google قريبًا بالعلامة الأساسية عبر النطاقات: هذا أمر كبير – كان باري يقدم تقريرًا عن تطور مثير جدًا للاهتمام فيما يتعلق بالعلامات rel/canonical. يبدو أننا سنكون قادرين قريبًا على استخدامها عبر مجالات متعددة – هل هذه أخبار كبيرة حقًا؟ لسنا متأكدين من أنه سيتم استخدامه كثيرًا… ولكنه مثير للاهتمام. جوجل على التعامل مع المحتوى المكرر – شون في Hobo، حصل على بعض التغطية ذات الصلة لبعض تعليقات موظفي Google حول التعامل مع مشكلات المحتوى المكرر. لحمي؟ لا تمنع المخادعين – قم بإعادة توجيه العصير، (لكننا نعرف ذلك بالفعل بشكل صحيح؟) – ها هو مشاركة جوجل الرسمية حول هذا الموضوع. التعافي من أخطاء بناء الروابط – منشور رائع يتناول إعادة التأهيل لحملات بناء الروابط التي حدث فيها خطأ! بالنظر إلى الكم الكبير من العمل الذي أقوم به فيما يتعلق بعقوبات تحسين محركات البحث… هذه بعض النصائح القوية لمشرفي المواقع (نأمل أن يعرف معظم كبار المسئولين الاقتصاديين أفضل من إطلاق النار على أنفسهم). يمكن رتبة رطانة؟ – كان لدى مهووسنا المفضل وSOSG الذي يحمل الاسم نفسه، CJ، منشور ممتع يتناول محركات البحث وتحليل المحتوى. بالتأكيد يجب أن تقرأ للمهوسين هناك. 16 شيئًا تعلمته عن الأعمال أثناء كوني مستشارًا لتحسين محركات البحث – كان لدى تود الموجود على موقع Stuntdubl.com بعض النصائح المنطقية التي يمكن لأي شخص (في لعبة تحسين محركات البحث) استخدامها لتحسين طريقة تعامله مع الحياة اليومية! (تعتبر عبارة “تسجيل الكثير من الملاحظات” من المفضلات الشخصية… إن تدوين الملاحظات أمر جنوني هنا، أقول لك!) أفضل استراتيجية لتحسين محركات البحث – مع عنوان آخر مستهدف بإحكام، يقدم مايكل مارتينيز بعض الاستراتيجيات الجيدة للمهووسين والمبتدئين على حدٍ سواء! إذا تعلمت شيئًا واحدًا من MM… فهو استهدف عناوينك… lol (منشورات رائعة تصاحبها بالطبع) أين كل النساء SEOs؟ – هو عنوان أنجي مؤلفة الإعلانات الخاصة بنا! بدأ هذا في الواقع كمناقشة على المجالس ثم تطور إلى Twitter وفي نهاية المطاف هذا المنصب. موضوع عظيم كان له بالتأكيد أرجل. تقوم Yahoo أيضًا بإسقاط علامة meta KW – رغم أنها مثيرة للاهتمام إلى حد ما … فهي خفيفة جدًا، ويبدو أنها جديرة بالملاحظة. هذه هي التغطية من العصابة في Search CowBoys. نظرية نحت علامة الرأس – تظهر بعض المهارات المحددة في قسم الفكاهة. – قام المصباح (المكتب أو المنزل؟) بكتابة منشور ممتع وتعليمي حول نحت علامة الرأس. شكرا لعصابة الضحك العظيمة! استراتيجيات بينج كبار المسئولين الاقتصاديين – عبارة عن جولة مثيرة للاهتمام لأفكار تحسين محركات البحث (SEO) التي تتمحور حول Bing من المجموعة في SEO Book. بيتر لديه بعض البصيرة الجيدة … بالنسبة لي؟ انها ثقيلة مع؛ SEO/TITLE/URL على الصفحة والروابط ليست قوية تمامًا كما هو الحال مع G. …والفائزين هم! – نود أيضًا أن نوجه تحية سريعة إلى أحدث الكتاكيت الموجودة على الساحة! انتهت مسابقة الفائزين الأخيرة في مسابقة SEO Chicks (للعثور على أعضاء جدد) في أواخر الأسبوع الماضي – تفضل بالدخول لتعرف من هم الفائزون المحظوظون.

بحث المهوس المركزي

بحث براءات الاختراع

الجوائز المثيرة للاهتمام لهذا الأسبوع من عالم براءات اختراع البحث؛

وهذا كل ما في هذا الإصدار – تأكد من متابعتنا الأسبوع المقبل لمعرفة المزيد من مهووس البحث!

“7 أيام من البحث والتواصل الاجتماعي” هو جهد مشترك من مجلة محرك البحث و SEO Dojo ليقدموا لك أحدث ما في أخبار تحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي. سنقوم كل أسبوع (يوم الثلاثاء) بنشر أبرز ما ورد في أحدث نشرة إخبارية هنا في Search Engine Journal.

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