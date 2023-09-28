Rewrite this title: الأخطاء العشرة الأكثر شيوعًا في تحسين محركات البحث التي يجب تجنبها

ستساعدك المقالة التالية: الأخطاء العشرة الأكثر شيوعًا في تحسين محركات البحث التي يجب تجنبها

الطلب على SEO يتزايد كل يوم

وكذلك الفرص في تحسين محركات البحث.

لا يقتصر الأمر على توسع نظام تحسين محركات البحث (SEO) فحسب، بل يتوسع أيضًا حجم السوق الذي من المتوقع أن يصل إليه 1.6 مليار دولار بحلول عام 2027.

لقد تطور تحسين محركات البحث (SEO) خلال السنوات الأخيرة من كونه ممارسة منعزلة إلى قناة إيرادات كبيرة.

قناة أصبحت مدمجة في ممارسات تسويق المحتوى والاستراتيجيات الرقمية الشاملة.

SEO فريد من نوعه في طبيعته.

من تغيير ظروف التسويق إلى التغييرات من محركات البحث وأولويات العملاء، يتعين على المسوقين دائمًا البقاء على اطلاع بالعديد من التغييرات.

ونتيجة لذلك، فإن أساليب تحسين محركات البحث (SEO) تتطور باستمرار بسبب تطورات محركات البحث وتغير سلوك المستهلك.

ليس من السهل أبدًا البقاء على اطلاع على تقنيات التحسين الأكثر نجاحًا.

وعندما يتم ذلك بشكل غير صحيح، قد يكون التعافي صعبًا ويستغرق وقتًا أطول.

فيما يلي بعض الأخطاء الشائعة في تحسين محركات البحث مع نصائح حول كيفية تجنبها.

الخطأ الأول: عدم معرفة جمهورك

أحد المبادئ الأساسية لتحسين محركات البحث هو فهم جمهورك المستهدف.

وهذا يعني معرفة جمهورك على المستوى الأكثر دقة ودقة.

SEO هو صوت العميل.

في حين أن العديد من المسوقين يعتقدون أنهم يعرفون جمهورهم، إلا أنهم غالبًا ما يقعون في فخ عدم فهم كيفية تصرف المستهلكين في السوق ومن ثم على المستوى التفصيلي.

وفي الوقت نفسه، يتوقع المستهلكون ردودًا ونتائج فورية على استفساراتهم. غالبًا ما يريدون ذلك في الوقت الفعلي.

في حين أن البيانات التاريخية لا تزال تعطي رؤى رائعة لتحسين محركات البحث حول الاتجاهات الموسمية، إلا أن أساليب المسوقين لفهم عملائهم يجب أن تكون شاملة.

أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا في اختيار الكلمات الرئيسية هو إهمال تفضيل محركات البحث والمستخدمين للكلمات الرئيسية الطويلة.

على الرغم من أنك قد تحدد منتجاتك وخدماتك بطريقة معينة، فمن المهم أن تفهم الكلمات التي قد يستخدمها عملاؤك المحتملون للإشارة إليها.

نصائح:

ابحث عن السوق التي يشتري فيها عملاؤك – ما هي الاتجاهات الكلية؟

استخدم البيانات التاريخية والبيانات في الوقت الفعلي لفهم كيفية تغير السلوك.

قم بتخطيط ما تجده حول نية المستهلك مع اختيارات الكلمات الرئيسية واستراتيجيتك.

استخدم أدوات تخطيط الكلمات الرئيسية من Google وأدوات البائعين المتاحة لك.

الخطأ الثاني: عدم وجود خطة وخريطة طريق لتحسين محركات البحث

لا فائدة من معرفة كل شيء عن جمهورك ومن ثم اتخاذ إجراءات قليلة أو عشوائية لتعظيم الفرص من تلك المعرفة.

تكافح العديد من المنظمات إما لبناء أو تنفيذ إستراتيجية بدءًا من المؤسسات الكبيرة وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

العام الماضي فقط 36% من الشركات الصغيرة لديها استراتيجية تحسين محركات البحث.

يعد بناء استراتيجية وخريطة طريق لتحسين محركات البحث أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح.

ومع ذلك، تفشل العديد من الخطط لأن بناء استراتيجية مستدامة وفعالة يعتمد على العديد من أصحاب المصلحة – موقع الويب، والعلاقات العامة، والمحتوى، والمنتج، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة.

هناك أيضًا مسألة التأكد من أن أي استراتيجية تحظى بدعم تنفيذي وتفهم داخليًا أهمية تحسين محركات البحث (SEO)، ويتم تدريبها على أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO).

إذا لم يكن لديك خريطة طريق – مخطط لنجاحك – فأنت بحاجة إلى بناء واحدة الآن.

انظر إلى مكان موقعك ونتائجك الآن وأين تريد أن يكون.

تحديد الأهداف والاتفاق على سير العمل.

نصائح:

كجزء من خطتك:

قم بتقييم وفهم منافسيك – التصنيف والكلمات الرئيسية والمحتوى والأداء.

قم بتقسيم الإجراءات في المهام والاتفاق على الأهداف وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

الاتفاق على أدوار المحتوى وتحديثات الموقع والمواءمة الرقمية والكرازة لتحسين محركات البحث.

ابحث عن التقنيات – الأدوات والأنظمة الأساسية التي ستساعدك في سير العمل واستراتيجيتك.

الخطأ 3: إنشاء نوع خاطئ من المحتوى

من الأخطاء الشائعة الأخرى في تحسين محركات البحث (SEO) إنتاج محتوى لا يتعلق في الواقع بجمهورك.

تكمن المشكلة في أنك تريد تصنيف كلمة رئيسية معينة، لكنك تفشل في تركيز النص على الموضوع المستهدف.

تريد محركات البحث مثل Google أن تقدم لمستخدميها المحتوى الأكثر صلة بمصطلحات البحث الخاصة بهم.

وبالتالي، إذا كان المحتوى الخاص بك لا يلبي احتياجات المستخدم، فلن يتم تصنيفه جيدًا.

غالبًا ما يكون هذا الخطأ نتيجة لما يلي:

محاولة دمج بعض المواضيع المختلفة في جزء واحد من المحتوى.

إنشاء عمل منخفض الجودة فقط من أجل تضمين الكلمات الرئيسية.

التحسين لكلمات رئيسية متعددة في مقال واحد.

يجب أن يكون هدفك الأساسي هو إنتاج محتوى يتوافق بشكل حقيقي مع أسئلة واحتياجات جمهورك المستهدف، بما في ذلك استخدام مصطلحات البحث الصحيحة.

ستتمكن بعد ذلك محركات البحث من تتبع المحتوى الخاص بك باعتباره مطابقًا للكلمة الرئيسية التي تعمل على تحسينها.

من الممكن أن يرتكب المسوقون خطأين كبيرين فيما يتعلق بالمحتوى:

إنهم لا يركزون على المحتوى المناسب للجمهور.

عدم إنتاج محتوى يعتمد على الخبرة والموثوقية والجدير بالثقة.

ومن ثم فمن الضروري إنشاء المحتوى الذي تريده Google.

نصائح:

الخطأ الرابع: نشر محتوى غير أصلي

بناءً على ما سبق، الخطأ النموذجي التالي يتعلق بجودة المحتوى الخاص بك.

في حين أن تكرار النص كان ممارسة شائعة في الماضي، إلا أن محركات البحث اليوم تعاقب هذا الأسلوب.

يُنظر إلى نسخ المحتوى وسرقته على أنه ممارسة غير مرغوب فيها ولا يُنصح به بشدة.

المحتوى المكرر والرفيع ببساطة لا يعمل.

بدلاً من نسخ النسخ من أماكن أخرى أو استخدام البرامج التي “تدور” المحتوى في شكل جديد، فإن الأمر يستحق الاستثمار في إنشاء محتوى أصلي وهادف.

هذه هي الطريقة الوحيدة للتأكد من عدم تخفيض تصنيف موقع الويب الخاص بك ودفعه إلى الجزء الخلفي من نتائج البحث.

نصائح:

قم بإنشاء عناوين قوية تتوافق مع الموضوع الذي يدور حوله المحتوى الخاص بك. لا تضليل القراء.

تأكد من أن المحتوى يقدم إجابات ويحتوي على معلومات قابلة للتنفيذ. أعط أمثلة.

قم بإنشاء قصص يمكن للأشخاص الارتباط بها والتفاعل معها. نقلا عن مصادر موثوقة.

أضف مقاطع فيديو وصور لتعزيز تجربة القارئ. كن مبدعا.

الخطأ الخامس: تخطي علامات العنوان والأوصاف التعريفية ونسيان توفير السياق مع المخطط

لا ينتهي تحسين المحتوى الخاص بك بمجرد تضمين كلمة رئيسية مستهدفة في مقالاتك.

تعد علامات العنوان والأوصاف التعريفية عناصر أساسية لتحسين محركات البحث والتي لا ينبغي نسيانها.

إن تخطيها يعني ضياع إمكانات كبيرة للمحتوى الخاص بك.

تأخذ محركات البحث عوامل التحسين هذه في الاعتبار عند الزحف إلى موقع الويب الخاص بك، لذا، إذا تم القيام بها بشكل صحيح، فيمكنها تحسين أداء المحتوى الخاص بك.

ينسى بعض المسوقين أيضًا استخدام المخطط لترميز المحتوى الخاص بهم وإخبار محركات البحث بموضوع موقعهم.

يعد إنشاء المحتوى أمرًا رائعًا، ولكن بدون ذلك، تجد محركات البحث صعوبة في فهم سياق المحتوى الخاص بك.

وهذا يعني أنك تحصل على مرتبة أقل في عمليات البحث النموذجية وتكون أقل أهمية في استعلامات محددة يتم إجراؤها من خلال البحث الصوتي.

التفاصيل الفنية الأخرى التي ينساها مسوقو المحتوى أحيانًا هي تضمين علامات الصور.

تعتبر العلامات البديلة للمرئيات التي تقوم بتضمينها في المحتوى الخاص بك ضرورية، لأنها علامة أخرى على كيفية استهداف المقالات.

لا تستطيع روبوتات البحث رؤية الصور، ولكن يمكنها قراءة العلامات البديلة وإضافة هذه المعلومات بالطريقة التي تقوم بها بفهرسة صفحاتك.

نصائح:

اكتب علامات عنوان فريدة لكل صفحة تكون مختصرة ولكن وصفية – وليست غامضة.

تأكد من مطابقة كلمتك الرئيسية مع النية وكن حذرًا في مكان وضعها.

تجنب علامات العنوان الطويلة جدًا واجعلها فريدة في جميع الصفحات.

اتبع جوجل أفضل الممارسات على إنشاء عناوين ومقتطفات جيدة.

الخطأ السادس: فقدان روابط الجودة

للحصول على أفضل النتائج من تحسين محركات البحث، يجب على مسوقي المحتوى اليوم أن يدركوا أن جودة الروابط الخارجية المضمنة في المحتوى أكثر أهمية من كميتها.

ولهذا السبب من الأفضل التأكد من الارتباط بمواقع الويب ذات الصلة وذات التصنيف الجيد والتي تتمتع بسمعة راسخة – وليس فقط أي موقع.

ومن المفيد أيضًا الارتباط مرة أخرى بالمواقع التي ترتبط بك، حيث يؤدي ذلك إلى عودة حركة المرور في المستقبل.

هناك ممارسة أخرى تؤدي إلى نتائج عكسية عندما يتعلق الأمر بالروابط وهي استخدام نص رابط غير فعال.

يؤدي هذا إلى إهدار فرص تحسين محركات البحث الثمينة، حيث يوضح النص الرابط للقارئ وبرامج البحث عن موضوع الرابط وكيف يمكن أن يكون مفيدًا للمستخدمين.

وبالتالي، تجنب استخدام “انقر هنا” كنص رابط وتأكد من اختيار مجموعة متنوعة من النصوص الأساسية، حيث أن استخدام نفس النص مرارًا وتكرارًا يمكن أن يُنظر إليه على أنه غير مرغوب فيه.

نصائح:

أنشئ برنامجًا لبناء الروابط استنادًا إلى الجودة وأفضل الممارسات – ولا تشترِ.

مراقبة الروابط المعطلة والتحقق منها وإصلاحها.

أنشئ محتوى يعتمد على EAT – المحتوى عالي الجودة يجذب الروابط بشكل طبيعي.

استخدم التقنيات والأدوات للمساعدة في المراقبة والبناء.

الخطأ السابع: الضلال مع روابطك الداخلية

هناك أيضًا أخطاء شائعة عند تضمين الروابط الداخلية التي يجب عليك الانتباه إليها.

بطبيعة الحال، من المهم التفكير في صفحاتك الأفضل أداءً والتفكير في وضع روابط لها في المحتوى الخاص بك.

هذه طريقة لمنحهم الرؤية وخلق قوة جذب إضافية.

ولكن تأكد من عدم تضمين الروابط الداخلية لمجرد وجودها في المقالة إذا كانت لا تتطابق مع موضوع المقالة وتركيزها.

كما هو الحال مع حشو الكلمات الرئيسية، من المهم الانتباه وعدم المبالغة في الارتباط الداخلي.

إذا بدا المحتوى والروابط غير طبيعية، فلن يحظى العمل بالتقدير من قبل عملائك المستهدفين.

ولن يتم التعامل معها بشكل إيجابي من قبل محركات البحث أيضًا، حيث يمكن اعتبارها ممارسة احتيالية.

نصائح:

قم بتجميع صفحات الويب ذات الصلة بالموضوع مع الروابط الداخلية.

قم بمراجعة الروابط الداخلية بحثًا عن المشكلات – الروابط المعطلة، والصفحات البطيئة، والصفحات المهمة مقابل الصفحات غير المهمة.

قم بموازنة عدد الروابط الداخلية التي تستخدمها.

تجنب أي ربط من صفحات غير ذات صلة.

الخطأ الثامن: عدم الاستثمار في تجربة سريعة ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة

لا يقتصر تحسين محركات البحث (SEO) على المحتوى والكلمات الرئيسية فقط.

يتعلق الأمر أيضًا بجودة موقع الويب الخاص بك، وخاصةً أدائه على الأجهزة المحمولة، والتي تعد الخيار الأفضل للمستخدمين اليوم.

يمكن لـ Google ومحركات البحث الأخرى التعرف على الحالات التي لا يكون فيها موقع الويب الخاص بك متوافقًا مع الجوّال، خاصة كما ينظر Google الفهرسة المتنقلة أولاً.

إذا لم تفكر في توفير تجربة جوال سلسة لجمهورك، فقد يتعرض تقييمك على محركات البحث للخطر.

وينطبق الشيء نفسه على سرعة التحميل، حيث تركز محركات البحث على ذلك أيضًا.

لا ينبغي أن تتفاجأ إذا أدى موقع الويب البطيء إلى مراكز أقل في SERPs.

عادةً ما تقع المؤسسات التي ترتكب أخطاء في تحسين محركات البحث على الأجهزة المحمولة في:

سرعات الموقع بطيئة.

حظر الملفات.

بطء في تحميل الصور ومقاطع الفيديو.

الإعلانات البينية.

معلومات محلية سيئة

تصميم ويب غير مستجيب.

نصائح:

قم بتحسين وقت تحميل موقعك كأولوية لتجنب ارتداد الأشخاص.

تأكد من أن لديك تصميمًا سريع الاستجابة لتسهيل تصفح المستخدمين لموقع الويب الخاص بك على الأجهزة المحمولة.

تحسين وضمان توافق الاستراتيجيات المحلية والمتنقلة.

قم بإنشاء محتوى جوال يهدف إلى منح المستخدمين تجربة أفضل للجوال.

الخطأ التاسع: عدم فهم كيفية عمل تحسين محركات البحث عبر القنوات الرقمية

SEO له بعد اجتماعي ورقمي.

نظرًا لأن تحسين محركات البحث (SEO) أصبح الآن جزءًا لا يتجزأ من التسويق الرقمي – ولتعظيم إمكاناته – فمن الضروري عدم ارتكاب خطأ إغفال كيفية عمله مع القنوات الأخرى.

عدم دمج مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) الخاص بك مع قنوات التسويق الأخرى يعني أنك ستفوت قياس تأثيره الكامل.

ستكافح أنت وشركتك من أجل رفع مستوى نجاح تحسين محركات البحث (SEO)، داخليًا وخارجيًا.

يتطلب تحسين محركات البحث دعمًا من العديد من قنوات التسويق الرئيسية، وفي الوقت نفسه، يكون له تأثير إيجابي عليها جميعًا.

إن بناء علاقة تكافلية والاتفاق على أهداف ومقاييس النجاح عبر القنوات – الاجتماعية، والبريد الإلكتروني، والمدفوعة، والعلاقات العامة – كلها جزء من تحسين محركات البحث في العصر الحديث.

نصائح:

تأكد من أن استراتيجيات تحسين محركات البحث الخاصة بك تأخذ في الاعتبار المدخلات والمخرجات من جميع القنوات الرقمية.

قم بتعزيز نجاح تحسين محركات البحث (SEO) عبر مؤسستك وأظهر كيف يساعد ذلك القنوات الأخرى.

ابق على اتصال دائم مع نظرائك الرقميين – داخليًا وخارجيًا.

تأكد من مشاركة كل فرد في فريقك الرقمي الأوسع في خطة SEO وخريطة الطريق الخاصة بك.

الخطأ العاشر: عدم استخدام التحليلات واستخدام الأدوات والتكنولوجيا الخاطئة

الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كانت جهود تحسين محركات البحث والمحتوى الخاصة بك ناجحة هي تتبع التقدم المحرز.

قد يتجاهل العديد من المسوقين الأرقام، لكن هذا خطأ فادح.

يعد إعداد تحليلاتك ومراجعتها بانتظام أمرًا ضروريًا للحصول على نتائج التحسين.

تمتلك Google العديد من الأدوات مثل Google Analytics وGoogle Search Console التي يمكنك استخدامها لقياس أداء موقع الويب الخاص بك والحصول على نظرة عامة عليه.

وبمساعدتهم، يمكنك معرفة كيفية عمل التحسين مع أنواع المحتوى المختلفة واستخدام الاستراتيجيات المتنوعة التي تحاول تجربتها.

علاوة على ذلك، تطور مجال تكنولوجيا تحسين محركات البحث (SEO) بشكل كبير على مر السنين.

هناك العديد من الأدوات والأنظمة الأساسية التي يمكنها الآن مساعدتك في تجنب جميع الأخطاء المذكورة في هذه المقالة.

تتراوح الحلول من:

البحث عن الكلمه الرئيسيه.

إدارة SEO وسير العمل.

إدارة الارتباط وإعداد التقارير والقياس.

تحليل تنافسي.

أتمتة.

و اكثر.

نصائح:

ابحث عن أداة أو منصة تخدمك وتخدم احتياجاتك التنظيمية على أفضل وجه.

غالبًا ما تساعد الأدوات في أجزاء معينة من إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك – في المهام وتكون منخفضة التكلفة.

يمكن للمنصات أن تغطي العديد من الاحتياجات – معظمها للمؤسسات وتكون أكثر تكلفة.

ستساعدك الأدوات والمنصات على زيادة كفاءتك وتساعدك على تنفيذ استراتيجية تحسين محركات البحث.

ملخص

يعد تحسين محركات البحث جزءًا لا غنى عنه في أي استراتيجية لتسويق المحتوى اليوم.

حتى أفضل الأشخاص يمكن أن يرتكبوا العديد من الأخطاء النموذجية في تحسين محركات البحث.

من الأفضل أن تتعرف جيداً على التحديات التي واجهها الآخرون وتتجنبها في جهودك التسويقية.

لقد أثبتت هذه الأخطاء العشرة انتشارها على نطاق واسع، لذا أصبح من السهل الآن التعرف عليها قبل ارتكابها.

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