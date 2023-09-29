Rewrite this title: الأسئلة الشائعة حول Hreflang: 7 أسئلة أساسية طالما أردت طرحها

ستساعدك المقالة التالية: الأسئلة الشائعة حول Hreflang: 7 أسئلة أساسية طالما أردت طرحها

بعد الاستماع إلى البودكاست The Search Engine Journal Show بين Brent Csutoras وBill Hunt حيث تحدثا عن عدد من التحديات التي تواجه تنفيذ hreflang، اعتقدت أنه قد يكون الوقت قد حان لشرح كيفية تقليل بعض التحديات الرئيسية وكشف زيف البعض الآخر.

Hreflang هو في الواقع مفهوم واضح إلى حد ما يمكّنك من إزالة الغموض عن مجموعة من الصفحات، خاصة في لغة مشتركة، وإسنادها إلى لغة محلية معينة.

بكل بساطة، لديك صفحة للولايات المتحدة، ثم لديك الصفحة نفسها بالضبط للعديد من الأسواق الأخرى.

Hreflang هي طريقة للإشارة إلى أسواق اللغات المحددة التي تم تفجير كل صفحة من هذه الصفحات لاستهدافها.

يصبح هذا الأمر معقدًا فقط عندما يتم تفسير المواصفات بشكل خاطئ و/أو عندما لا يتم إعداد البنية الأساسية للويب بطريقة موحدة لتسهيل عملية التعيين البديل.

في هذه المقالة، سأقوم بمراجعة بعض هذه التعقيدات الشائعة والتفسيرات الخاطئة للمواصفات من خلال الإجابة على سبعة أسئلة بسيطة ومتكررة حول hreflang.

1. لدي موقع باللغة الإنجليزية مصمم للولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا. هل يمكنني استخدام ‘Hreflang=en-us-gb-ie؟’

إجابة: لا لا يمكنك. أؤكد لك أنك مبدع، وربما تحاول أن تكون منظمًا بشكل أفضل.

إذا كانت لديك مجموعة واحدة فقط من الصفحات باللغة الإنجليزية، فيمكنك استخدامها أدناه دون تحديد البلدان.

إذا كانت لديك مجموعة أخرى من مواقع EN للبلدان الأخرى الناطقة باللغة الإنجليزية مثل أستراليا وسنغافورة وتحتاج إلى تعيين البلدان المستهدفة المحددة، فأنت بحاجة إلى إنشاء سطر منفصل لكل بلد من البلدان المستهدفة، حتى عندما يكون عنوان URL للصفحة هو نفسه لجميع المواقع الثلاثة.

2. لدي موقع واحد لجميع دول الاتحاد الأوروبي وآخر لكل الشرق الأوسط. هل يمكنني استخدام “EU” و”ME” كإعداد للبلد في hreflang؟ على سبيل المثال:

إجابة: يمكن أن تستخدم علامة Hreflang فقط لغة ISO ورموز البلدان الفعلية، ولا توجد رموز إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

تحتوي العديد من المواقع على مواقع إقليمية تستهدف أمريكا اللاتينية (أمريكا اللاتينية) أو الاتحاد الأوروبي (EU) أو الشرق الأوسط (ME) والتي تمثل بلدانًا متعددة وغالبًا لغات في منطقة ما، ولكنها تحاول اختيار أحد رموز البلدان ISO لتمثيل المنطقة. .

الإعداد الإقليمي الأكثر شيوعًا والذي يتم تنفيذه بشكل غير صحيح هو محاولة تمثيل موقع أمريكا اللاتينية باللغة الإسبانية باستخدام es-LA.

لسوء الحظ، هذا لا يعمل لأنك تخبر Google أن هذه لغة إسبانية تستهدف دولة لاوس.

3. هل يمكنني دمج العلامة الأساسية وعلامة hreflang في نفس السطر؟

إجابة: لا، أنت بحاجة إلى فصل العلامة Canonical عن علامات Hreflang.

إذا كان مُحسن محركات البحث الفني أو المطور لديك يريد الإبداع، فشجع منفذًا إبداعيًا آخر ووجهه مباشرة إلى مواصفات hreflang حيث أن hreflang يمثل تحديًا كافيًا دون الانحراف عن البنية القياسية.

4. نحن نستخدم نظام إدارة المحتوى (CMS) لإنشاء ملفات خريطة موقع XML (hreflang) تلقائيًا. يتضمن عناوين URL غير موجودة. هل من المقبول الاحتفاظ بهم في القائمة؟ أراها تظهر في تقارير أخطاء GSC. هل هذا سيء؟

إجابة: نعم، هذا سيء. هذه مشكلة كبيرة لكثير من الشركات.

سبب المشكلة هو أن إعداد CMS يسمح له بإنشاء عنوان URL لعنصر نائب تلقائيًا لكل لغة أو بلد على الموقع عند إنشاء صفحة على أحد المواقع.

في بعض الأحيان، يتم إنشاء عنوان URL تلقائيًا بواسطة قواعد التنقل العامة حتى لو لم تكن الصفحة موجودة.

لسوء الحظ، لا توجد طريقة سهلة لإدارة هذه المشكلة أو إدارتها. خلاصة القول، لا ينبغي إدراج عناوين URL للصفحة غير الموجودة في ملفات خريطة موقع XML Hreflang.

يختلف الحل الفعلي بناءً على نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بك، ولكن ابدأ بالنظر إلى قواعد الاسم المستعار لعنوان URL، أو قواعد الوالدين والفرع، أو قواعد توزيع الصفحات المحلية. في كثير من الحالات لم يتم إعدادها بشكل صحيح.

من الممكن أن يتم تجاوز القواعد بواسطة قواعد تنقل JavaScript أو بروتوكولات اكتشاف/إعادة توجيه IP.

تحتوي معظم الأنظمة على خيار احتياطي للصفحة العالمية عندما لا تتم ترجمة الصفحة أو نشرها بشكل صريح في السوق.

5. هل أحتاج إلى استخدام hreflang لإدارة نفس المحتوى الموجود في نطاقات مختلفة يستهدف كل منها بلدانًا مختلفة؟

إجابة: لدى العديد من الشركات مواقع ويب بلغات مختلفة أو بلدان مختلفة في نطاقات منفصلة وإدارة hreflang على نطاقات متعددة (ونطاقات فرعية) ليست مهمة سهلة.

يجب عليك استخدام خرائط موقع hreflang XML التي تسرد جميع عناوين URL لكل مجال من النطاقات الفريدة. نأمل أن تكون مسارات URL متماثلة أو متشابهة على الأقل مما يسهل تعيين البدائل.

ولجعل عملك أسهل، أنصحك بالاستفادة منه التحقق من خريطة موقع Google عبر النطاقات قم بمعالجة واستخدام موقع مخصص يدير خرائط موقع XML الخاص بك لجميع النطاقات في موقع مركزي بدلاً من الاضطرار إلى إنشاء تذاكر لتحميلها إلى عشرات المئات من النطاقات الفريدة.

6. هل يجب أن أستخدم عنوان URL لصفحة معينة أو صفحة رئيسية كقيمة x الافتراضية؟

إجابة: لا يزال هناك الكثير من الالتباس حول استخدام x-default.

إن x-default ليس أكثر من مجرد توجيه لاستخدام صفحة معينة لأي لغة أو سوق لا يحتوي على مجموعة hreflang مخصصة.

هل تريد أن تظهر حيث ليس لديك نسخة محلية؟

بالنسبة للعديد من المواقع، هذه هي النسخة العالمية للموقع، أو نسختها الإنجليزية.

أنت تستطيع فقط قم بتعيين إصدار واحد كـ x-default.

إذا قمت بتعيين صفحة رئيسية كصفحة افتراضية x لصفحات أخرى غير الصفحة الرئيسية، فإنك تطلب من Google عرض الصفحة الرئيسية بدلاً من أي صفحات أخرى في بلد اللغة غير المحددة في علامات Hreflang الخاصة بك.

ولا يمكنك تبديلها ديناميكيًا باللغة المحلية لعنوان IP الخاص بالمستخدم.

نعم، لقد تمت تجربتها. لا، فإنه لا يعمل.

7. لدي محتوى باللغتين الإنجليزية والفرنسية في نفس الصفحة. هل يمكنني تخصيصهما لكلتا اللغتين في علامة hreflang؟

إجابة: يجب أن تحتوي كل صفحة على محتوى بلغة واحدة فقط، ولكن تحدث لغات متعددة في صفحة واحدة بشكل متكرر مع المحتوى الذي ينشئه المستخدم في قالب مترجم.

جوجل محددة جدًا في هذا الشأن. يجب عليك ضبط منطقة اللغة على اللغة السائدة و/أو لغة القالب.

لتلخيص

نأمل أن تكون هذه المقالة قد أوضحت أن hreflang في حد ذاته ليس معقدًا، ولكن البنى التحتية لمواقع الويب المثيرة للاهتمام والتي تمثل تحديًا في بعض الأحيان تزيد من التعقيد.

ابدأ صغيرًا بزوج من اللغات أو مجموعة فرعية من الصفحات واختبرها.

بمجرد إظهار القيمة، يصبح ذلك بمثابة حالة عمل رائعة للإدارة لتخصيص الموارد للتنفيذ على نطاق أوسع.

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