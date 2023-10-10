Rewrite this title: الأسود والنمور ورسائل البريد الإلكتروني – يا إلهي!

ستساعدك المقالة التالية: الأسود والنمور ورسائل البريد الإلكتروني – يا إلهي!

ما هي برأيك المواقع الأكثر زيارة على الإنترنت اليوم؟

ان كان هذا ما تقول Facebook، جوجل، Twitterوياهو و YouTube، ستكون على حق تمامًا. ومع ذلك، هناك موقع واحد مهم جدًا تزوره أكثر من أي موقع آخر – هذا الموقع هو صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك! تظهر الأبحاث أن ما يقرب من 50% من مستخدمي الإنترنت يقومون بفحص حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم أكثر من 5 مرات في اليوم.

كم عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تعتقد أنك تصلك يوميا؟ ماذا عن أولئك منا الذين لديهم أكثر من عنوان بريد إلكتروني واحد؟ نحن نتلقى يوميًا عددًا هائلاً من رسائل البريد الإلكتروني التي يصعب أحيانًا الوصول إليها جميعًا. ألم يسبق لك أن قمت عن طريق الخطأ بحذف رسالة بريد إلكتروني كنت تريد قراءتها بالفعل أو تحتاج إلى قراءتها – عن طريق الصدفة تمامًا؟ ليس من الصعب جدًا القيام بذلك عندما تحاول الوصول إلى ما يمكن أن يصل بسهولة إلى مئات رسائل البريد الإلكتروني يوميًا.

الآن ضع نفسك على الطرف الآخر من هذه المعادلة كمرسل وليس متلقيًا للبريد الإلكتروني. مع العلم أن رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك مختلطة مع الكثير من رسائل البريد الإلكتروني الأخرى، ما الذي يمكنك فعله للتأكد من عدم ضياع بريدك الإلكتروني في الثقب الأسود لصندوق الوارد الخاص بشخص ما؟ الإجابة بسيطة للغاية – تأكد من أن بريدك الإلكتروني فريد ومقنع بما يكفي ليتميز عن الآخرين. كيف يمكنك أن تفعل ذلك؟

تقديم رسائل البريد الإلكتروني عبر الفيديو…

“في دراسة للتسويق التفاعلي عام 2008، توقعت معدل نمو سنوي مركب قدره 72% من استخدام الفيديو عبر الإنترنت خلال عام 2012 – لجميع الاستثمارات التفاعلية. ومن المتوقع أن ينمو الفيديو عبر الإنترنت بشكل أكبر بكثير من التسويق عبر محركات البحث، والإعلانات الصورية، والتسويق عبر البريد الإلكتروني.

ليس هناك شك حول شعبية الفيديو. YouTube هو ثاني أكبر محرك بحث وثالث أكثر المواقع زيارة. الفيديو هو إلى حد بعيد

يتذكر الناس:

10% مما يقرأونه

20% مما يسمعونه

30% مما يرونه

لكن 50% مما يقرؤونه ويسمعونه ويرونه!

يفضل الناس المشاهدة بدلاً من القراءة، فلماذا لا نمنحهم ما يريدون؟ يتضمن الفيديو المزيد من الحواس ويضيف لمسة شخصية إلى رسالتك. يمكن أن تكون مسلية وغنية بالمعلومات وفريدة من نوعها. يضيف استخدام مقاطع الفيديو في حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني قوة إلى رسالتك ويزيد من فرص “سماع” رسالتك.

الآن هو الوقت المناسب لبدء استخدام رسائل البريد الإلكتروني المرئية كجزء من إستراتيجية التسويق الشاملة. الاستثمار ضئيل والمكافآت كبيرة. هل تستفيد من قوة البريد الإلكتروني عبر الفيديو في التسويق؟

هناك العديد من المواقع المجانية والمدفوعة التي يمكنك من خلالها إنشاء رسائل بريد إلكتروني للفيديو، لكن تذكر أنه لا يتم إنشاء جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالفيديو على قدم المساواة. ماذا لو كان بإمكانك تخصيص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالفيديو ووضع علامة تجارية عليها باستخدام الشعار والصور والارتباطات التشعبية واللافتات الخاصة بك؟ ماذا لو كان بإمكانك ببساطة إنشاء رسائل البريد الإلكتروني هذه وإرسالها بسهولة والتي تتضمن “لقطة” كاملة الألوان لصفحة الويب الخاصة بك مباشرة في نص البريد الإلكتروني؟ حسنًا، الآن يمكنك ذلك.

تقديم MyVideoTalk…

تجمع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالفيديو MyVideoTalk بين قوة الإعلانات التليفزيونية وسهولة رسائل البريد الإلكتروني. رسائل البريد الإلكتروني هذه قابلة للتخصيص بالكامل من خلال السماح لك بتحميل شعارك الخاص الذي يمكن ربطه بأي موقع ويب؛ تحميل أي صورة ورابط إلى صفحة الويب التي تختارها؛ استخدم ألوانًا مخصصة للإطار والحدود والخلفية مع اختيارك للخطوط والألوان وخيارات التنسيق لمنطقة النص. هل> لك يبين كم هو جيد ليكون حقيقه؟ حسنا، ليس كذلك. هذا صحيح!

باستخدام رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالفيديو من MyVideoTalk، ستزيد من تأثير رسالتك بشكل كبير.

إذا كان لديك عرض ترويجي خاص، أو منتج جديد، أو أي أخبار أخرى تريد نقلها إلى عملائك/عملائك الحاليين أو المحتملين، فأرسل إليهم رسالة بريد إلكتروني بالفيديو تحتوي على هذا الإعلان. انظر إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالفيديو على أنها “موقع ويب في صندوق”. من خلال شعار الرأس المخصص والصورة المرتبطة تشعبيًا بأي عنوان URL تختاره، تكون قد أضفت قيمة ووظيفة هائلة إلى البريد الإلكتروني التقليدي.

يمكنك أن ترى بنفسك قوة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالفيديو الخاصة بـ MyVideoTalk من خلال النقر على الصور أدناه.