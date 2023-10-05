Rewrite this title: الأشياء التي يمكننا نحن المسوقين عبر الإنترنت تحسينها في عام 2014

ستساعدك المقالة التالية: الأشياء التي يمكننا نحن المسوقين عبر الإنترنت تحسينها في عام 2014

إنه ذلك الوقت من العام، لذا من المؤكد أنك شاهدت الكثير من المقالات حول ما سيتغير في عام 2014، والتنبؤات، والرغبات، وما الذي سيكون أكثر أهمية، وما إلى ذلك، وما إلى ذلك، وإذا كنت مثلي فأنت تحبها الجميع.

لا يوجد شيء يضاهي التطلع إلى العطلات وأخذ نفس عميق من وظيفتك لتقييم نجاحك ووضع الخطط للمستقبل. إذا كنت في خضم هذا التفكير ووجدت أنك في حاجة إلى مقالة جيدة بشأن تحسين محركات البحث لعام 2014 والبحث عن قرارات السنة الجديدة، فأنا أتكفل بكل ما تحتاجه.

أهم موضوعات التسويق عبر الإنترنت التي قد ترغب في العمل عليها في عام 2014

كما ناقشنا أعلاه، سيكون هناك الكثير من الأشياء الجديدة والرائعة التي يمكنك القيام بها من خلال التسويق عبر الإنترنت في العام المقبل، وتحتاج بالتأكيد إلى إتقان بعض هذه التغييرات واستخدامها لصالحك. ولكن ماذا عن كل الأشياء القديمة؟ ماذا عن الأشياء البسيطة التي كنت تؤجلها باستمرار؟ هل هناك أي شيء يمكنك تحسينه هناك؟ لقد توصلت إلى بعض الأفكار:

التورط مع Twitter الدردشات. سواء إنشاء الخاصة بك أو المشاركة في الآخرين.

Twitter كانت المحادثات موجودة منذ فترة، ولكن لا يزال هناك عدد كبير من الشركات تتجاهل الفرص التي يمكن أن تقدمها. الانضمام وكذلك الاستضافة أ Twitter تعد الدردشة طريقة ممتازة للتواصل وإجراء اتصالات ليس فقط مع الآخرين في مجال عملك، ولكن أيضًا مع المستهلكين المهتمين جدًا بمعرفة المزيد حول ما تفعله. إنه مجرد منفذ آخر لتظهر للأشخاص أنك تعرف أشياءك.

إذا كنت غير معتاد على Twitter الدردشات، فهي في الأساس محادثة بين Twitter المستخدمون الذين يستخدمون جميعًا نفس علامة التصنيف للمتابعة (أحب استخدام توبس للحفاظ على كل شيء Twitter الدردشات منظمة). تحدث في وقت محدد (عادةً ما يختار أي شخص يستضيف الدردشة وقتًا ويقوم بتسويق الدردشة قبل حدوثها بوقت طويل)، ويمكن أن تتراوح من موضوع عام بدون أجندة حقيقية إلى Twitter الدردشات حول حدث معين، إلى الدردشات التي تتضمن متحدثًا/خبيرًا يجيب على الأسئلة.

ماذا حدث لتلك المسابقة التي أردت رميها؟

إنها فكرة بسيطة ومن المؤكد أنك سمعت عن فوائد إجراء مسابقة من قبل – زيادة الاتصالات الاجتماعية، وإنشاء محتوى المستخدم، وبناء الروابط والرؤية، وتشجيع المحادثة والتعليقات، وما إلى ذلك – ولكن هذا هو الشيء الوحيد الذي تضعه الشركات دائمًا الموقد الخلفي. من المؤكد أن إجراء مسابقة لا يأتي بدون الكثير من العمل، ولكنه شيء يجب على العديد من الشركات تجربته مرة واحدة على الأقل لمعرفة كيفية عمله.

تحسين صفحتك على LinkedIn — لا تجعلها راكدة فحسب.

في هذه الحالة، لا أتحدث بالضرورة عن صفحة ملف شخصي على LinkedIn (على الرغم من أهمية تحديثها أيضًا). يمكن تحسين صفحات الأعمال على LinkedIn من خلال استخدام الكلمات الرئيسية/البحث، والصفحات المستهدفة واللافتات المرتبطة تشعبيًا، وإنشاء مقاطع فيديو ونشرها، وما إلى ذلك. ومع ذلك، تسمح العديد من الشركات بذلك. ليس من الضروري أن تكون مجرد صفحة يمكن للأشخاص من خلالها التواصل معك إذا كانوا يحاولون البحث عن وظائف مفتوحة. يمكنك جذب العملاء والعملاء من خلال صفحة LinkedIn المحسنة! هناك دائمًا الكثير من الحديث عن الملف الشخصي الفردي على LinkedIn، ولكن يمكن لصفحة شركتك أن تكون ناجحة أيضًا.

هل انتهيت من عد الروابط حتى الآن؟

كلنا يعرف لا ينبغي لنا أن نقلق كثيرًا بشأن بناء الروابط لأنه أصبح أقل أهمية، ولكن بناء الروابط لا يزال يقود العديد من أقسام المحتوى للعديد من الشركات. إنها قوة العادة، وبالتالي فإن فكرة الحصول دائمًا على روابط لمواقع جديدة لا تزال جذابة. والحقيقة هي أننا بحاجة إلى العمل لجعل بناء الروابط ميزة في عام 2014 بدلاً من الهدف النهائي. هناك طريقة رائعة للقيام بذلك وهي تقييم كتابك من حيث جودة المحتوى، وسلطة المواقع التي يكتبون فيها، والمشاركات الاجتماعية والاهتمام الذي يحظى به المنشور، وتكرار الكتابة، وما إلى ذلك. في عام 2014، ربما لا تذكر ذلك حقيقة أن وجود الكثير من الروابط على مجموعة متنوعة من المواقع هو أمر جيد، ونحن نبتعد عن هذه الفكرة.

ما هي بعض الأشياء التي تعتقد أنه يمكنك أنت وشركتك تحسينها في عام 2014؟ هل لديك استراتيجية معينة للتأكد من حدوث ذلك وعدم دفعه جانباً؟ دعنا نعرف أفكارك في التعليقات بالأسفل.

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