Rewrite this title: الأشياء العشرة التي يجب فعلها والأشياء التي لا يجب فعلها في Google AdWords

ستساعدك المقالة التالية: الأشياء العشرة التي يجب فعلها والأشياء التي لا يجب فعلها في Google AdWords

البدء بالقدم اليمنى يعني الكثير في مجال الإعلان. اقرأ المزيد عن الأشياء العشرة التي يجب فعلها والأشياء التي لا يجب فعلها والتي ستساعدك على تحسين حسابك في AdWords!

1. افعل استخدم مخطط الكلمات الرئيسية. تمتلك Google أداة ممتازة جدًا تتيح لك العثور على الكلمات الرئيسية وتوسيعها وتحسينها. باستخدام الأداة، قد تتمكن من العثور على عدد لا بأس به من الكلمات الرئيسية الطويلة. الأداة ممتازة جدًا فيما تفعله، لكن الأمر يتطلب القليل من الصبر لتتمكن من الحصول على الكلمات الرئيسية الأكثر تميزًا.

2. يفعل اختبار وقياس. إن الشيء العظيم في إعلانات الصدفة لكل نقرة هو أنه يمكنك وضع ميزانية يومية، إلى جانب الحد الأقصى الذي ترغب في صرفه لكل نقرة (عرض سعر) لكلمة رئيسية معينة. إن المعلومات التي يمكنك استخلاصها من هذه الأنشطة لا تقدر بثمن، حيث يمكنك أن تتعلم الكثير عن الممارسات الإعلانية التي تتسم بالكفاءة دون إنفاق الكثير من الأموال. علاوة على ذلك، فإن المعلومات موجودة حتى اللحظة. هناك فائدة أخرى للحملات الإعلانية بنظام الدفع لكل نقرة وهي أن المعلومات تتيح للمعلن التعرف على الكلمات الرئيسية المربحة، وتحسين موقعه لجذب الزيارات العضوية.

3. افعل جذب الضيوف مرة أخرى إلى موقع الويب الخاص بك عن طريق إعادة استهداف الإعلانات. إذا كنت ترغب في جذب الضيوف الذين غادروا موقع الويب الخاص بك للعودة إلى موقعك مرة أخرى، فإن أبسط طريقة للقيام بذلك هي إنشاء إعلانات جذابة ومناسبة للمستهلك.

4. افعل استخدم اختبار A/B لإنشاء إعلانات التحويل الأكثر تميزًا. يعد نظام AdWords الأساسي رائعًا تمامًا لاختبار A/B. يمكنك إنشاء العدد الذي تريده من الإعلانات، ويمكنك تعديل كل إعلان بطرق صغيرة أو كبيرة ثم قياس النتائج. حقيقة أن برنامج AdWords يسمح لك بقياس النتائج بدقة شديدة تجعل منه أداة رائعة لاختبار A/B.

5. افعل خذ الوقت الكافي لصقل إعلاناتك التي تلبي احتياجات العملاء المحتملين المستهدفين الذين يقومون بمطابقة استعلامات البحث الخاصة بهم مع الرسائل الإعلانية ذات الصلة. عند إرسال المشاهدين إلى موقعك، من المهم التأكد من أن المشاهدين الذين تتواصل معهم مهتمون فعليًا بمنتجاتك أو خدماتك.

6. افعل قم بإجراء بحث كافٍ عن الكلمات الرئيسية قبل تحديد عبارات الكلمات الرئيسية التي ستستهدفها في حملتك. إن مخطط الكلمات الرئيسية من Google Adwords مجاني للاستخدام وينتج معلومات مهمة مهمة لنجاح جهودك. سيؤدي البحث عند إجرائه بشكل صحيح إلى نتائج لم تكن تتوقعها وسيكشف عن فرص لم تكن تعلم بوجودها من قبل.

7. افعل تحتوي على مجموعات إعلانية ذات مواضيع محددة. إذا كنت تبيع أقراط اللؤلؤ وأقراط الماس، فتأكد من أن لديك مجموعة إعلانية مختلفة تناسب الجميع.

8. افعل استخدم تتبع التحويل. يتعين عليك تتبع مقدار تكلفة البيع لنشاطك التجاري، والتأكد من أن عربة التسوق تمرر المعلومات إلى AdWords. وهذا يعني أنك ستكون قادرًا على معرفة عائد الاستثمار أو عائد الاستثمار بدقة لكل إعلانات وكلمات رئيسية في AdWords، ومصادر الزيارات ذات القيمة.

9. افعل إعداد موقع استثنائي. يمكن للتغييرات البسيطة أن تزيد من معدل التحويل الخاص بك بشكل كبير؛ يمكنك تجميع المزيد من المبيعات أو إنتاج المزيد من العملاء المحتملين. هناك الكثير من الأجزاء الأخرى التي تحتاج إلى النظر فيها لتحسين معدل التحويل الخاص بك.

10. افعل قم بتعديل عروض أسعارك حسب الموقع الجغرافي واستنادًا إلى النتائج الفعلية. استخدم الاستهداف الجغرافي وتأكد من أن إعلاناتك مصممة خصيصًا للسوق المستهدف. يمكن أن تعمل الحملات المنفصلة لبلدان منفصلة بشكل جيد. يمكنك أيضًا استبعاد المواقع التي لا يمكنك تقديم الخدمة إليها أو التي لا ترغب في الاستفسار منها. تحقق من الاستهداف الجغرافي لحملتك للتأكد من أنك تعرض الإعلانات على الأقل في البلد الصحيح وباللغة المناسبة. إذا تم استخدام استهداف نصف القطر، فتأكد من أنه يستهدف نطاقًا دقيقًا يحيط بموقعك.

11. لا تفعل ذلك اختر الكلمات الرئيسية لاستهدافها فقط على أساس حجم البحث. في نفس الوقت الذي نعتقد فيه أن العديد من عمليات البحث الشهرية عن عبارة معينة أمر مغر، هناك عيوب كبيرة لتجاهل العناصر الأخرى الأكثر أهمية. قبل كل شيء، ضع في اعتبارك حقيقة أن العبارة التي يتم البحث عنها بشكل كبير ستحظى بمنافسة أكبر وكلما زادت المنافسة تعني أن نفقات استهداف تلك الكلمة الرئيسية ستكون أعلى. بعد ذلك، والأهم من عامل النفقات، ضع في اعتبارك مدى ملاءمة الكلمة الرئيسية مع مراعاة احتياجات الباحث، وقم بقياس ذلك مع الإجراءات التي تتم على موقع الويب الخاص بك والتي ترغب في أن يتخذها الزائر. إذا كانت الكلمة الرئيسية لا تساهم في هذه الظروف، فلا يستحق الأمر النفقات المرتفعة لترشيد معدل التحويل المنخفض.

12. لا تفعل ذلك اكتب إعلاناتك لمحاولة جذب أكبر عدد ممكن من الزوار. إذا كان شخص ما يبحث عن أحذية حمراء من فرنسا، وقمت بكتابة إعلان عام يستهدف جميع أنواع الأحذية على الرغم من أنك تبيع الأحذية المطاطية فقط، فسيعطي إعلانك انطباعًا خاطئًا للعديد من المشاهدين وسينقرون على موقعك ويزورونه وسوف يظلون في مكانهم لمدة تسع ثوانٍ تقريبًا حتى يدركوا أنك لا تقدم لهم ما يسعون إليه. سوف يخرجون من موقعك بمجرد وصولهم وينتقلون إلى شركات أخرى ذات صلة، وينسون أمرك ويجعلك تدفع مقابل النقرة. كلما كان مجال تخصصك أكثر تركيزًا، كلما كان إعلانك أكثر تحديدًا.

13. لا تفعل ذلك إيلاء الكثير من الاهتمام لمقاييس شعبية الكلمات الرئيسية. يجعل Google AdWords العملية برمتها تبدو وكأنك تفعل شيئًا خاطئًا حقًا. سيخبرك أن إعلاناتك لا تعمل لأنه لم يتم البحث عن كلماتك الرئيسية، لكنك لا تحتاج إلى إيلاء الكثير من الاهتمام لهذا الأمر. أنت بحاجة إلى التركيز على الكلمات التي تعرف أن عملائك المحتملين المستهدفين سيكتبونها في Google. إذا كنت متأكدًا من ذلك، قم بتضمينها وتقييم مستوى حركة المرور.

14. لا تفعل ذلك حاول أن تتفوق على منافسيك. سيكون هناك دائمًا شخص لديه ميزانية أكبر منك. إذا قمت بالمزايدة على منافسيك، فقد تكون راضيًا إلى حد ما عن إعلاناتك في المقدمة، ولكن ميزانيتك ستنفد أيضًا بشكل أسرع.

15. لا التقليل من تأثير صفحتك المقصودة. قد تكون صفحتك المقصودة هي الشيء المخطئ. ربما لا تحصل على العديد من التحويلات لأن صفحتك المقصودة بها خطأ. قد لا يكون هذا إعلانك، والكثير من المشاهدين يرتكبون خطأ تغيير إعلاناتهم باستمرار. إذا وجدت نفسك في هذا الموقف، فحاول تغيير صفحتك المقصودة. أو، لديك الكثير من الصفحات المقصودة وقم بتوجيه إعلانات مختلفة إليها لمعرفة أي مجموعة من الإعلانات والصفحات المقصودة تعمل بشكل أفضل.

16. لا إهمال الاستهداف الجغرافي. يرتكب المعلنون الذين لا يقيدون ويستهدفون مواقع الويب الخاصة بأنشطتهم التجارية حسب الموقع خطأً كبيرًا. من الأذكى أن نكون على دراية بالاستهداف الجغرافي. من المهم بالنسبة للمعلنين أن يفهموا أن تجاهل هذا الجزء من إدارة الدفع لكل نقرة (PPC) يمكن أن يكون في الواقع ضارًا بالعمل. عادةً ما تكون هذه المداولات الصغيرة عبارة عن قرارات مدعومة بالمعرفة والتي يتعين على المعلن اتخاذ قرار بشأنها والتفكير فيها والتحقق منها من أجل مواصلة العمل. إن الابتعاد عن هذه الأخطاء قد لا يساعد دائمًا في تحسين الإعلان، ولكن ارتكاب هذه الأخطاء سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على الشركة.

17. لا تفعل ذلك ضع كل كلماتك الرئيسية في مجموعة إعلانية واحدة. بمجرد قيامك بإعداد حسابك الأول، سيتم إخضاعك لإجراءات خطوة بخطوة حيث تقوم بإعداد حملة واحدة ومجموعة إعلانية واحدة. يضع الكثير من الأشخاص جميع كلماتهم الرئيسية في مجموعة إعلانية واحدة. قد يحتوي هذا على العديد من الكلمات الرئيسية غير ذات الصلة. يتعين عليك تقسيم كلماتك الرئيسية إلى مجموعات إعلانية منفصلة تحتوي على كلمات رئيسية وثيقة الصلة ببعضها البعض. بهذه الطريقة سيكون من السهل إنشاء إعلان مناسب يحتوي على نص وصفحة مقصودة تتطابق مع كلماتك الرئيسية. عن طريق هذا النهج، سوف تحصل على نقاط جودة مرتفعة ونسبة نقر إلى ظهور أعلى. إن نقاط الجودة المرتفعة ونسبة النقر إلى الظهور تعادل تحقيق مواضع محسنة.

18. لا تفعل ذلك ننسى لتحسين الصفحة المقصودة الخاصة بك. قم بتحسين الصفحة المقصودة لموقع الويب الخاص بك لأغراض نقاط الجودة وقم بتحسينها بشكل قاطع لمعدل التحويل. كل ما تعلنه في إعلانك يجب أن يتم تضمينه في الصفحة المقصودة.

19. لا تفعل ذلك الاعتماد كثيرًا على الكلمات الرئيسية العامة. عندما يرغب المعلنون في الحصول على أكبر قدر ممكن من حركة المرور عبر محرك البحث، كثيرًا ما يقدم المعلنون عروض أسعار على كلمات رئيسية عامة للغاية. من غير المرجح أن تؤدي الكلمات الرئيسية العامة إلى تحويلات وقد تتطلب قائمة كلمات رئيسية سلبية كبيرة لتكون فعالة. عندما يتم عرض نسخة إعلانك للكلمات الرئيسية العامة، فقد يبدو أنها أقل ارتباطًا باستعلام البحث الفعلي من عبارة أو مطابقة تامة.

20. لا وقف الاختبار. يجب عليك اختبار جميع عناصر حسابك مثل نسخة الإعلان، والكلمات الرئيسية المستهدفة، والصفحات المقصودة، وما إلى ذلك… قم بإجراء ترتيبات اختبار. تأكد من أن جميع الاختبارات ذات دلالة إحصائية وأنك لا تقوم بإجراء عدد كبير جدًا أو قليل جدًا من الاختبارات في وقت واحد.