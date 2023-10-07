Rewrite this title: الأولمبية Twitter الكارثة: استعادة حساب الصحفي

ستساعدك المقالة التالية: الأولمبية Twitter الكارثة: استعادة حساب الصحفي

بعد وجود له Twitter تم تعليق الحساب يوم الأحد بسبب المخالفة المزعومة Twitterسياسة الخصوصية الخاصة بـ The Independent، جاي آدامز Twitter تمت إعادة الحساب. تغريدة آدامز سيئة السمعة يوم الجمعة والتي تضمنت عنوان البريد الإلكتروني لرئيس التغطية الأولمبية لشبكة NBC، غاري زينكل، اعتبرتها وسائل التواصل الاجتماعي في البداية انتهاكًا لـ Twitterسياسة الخصوصية الخاصة بـ. آدامز، الذي عثر على عنوان البريد الإلكتروني لـ Zenkel على موقع ويب عام وبالتالي اعتقد أن تغريدته لا تمثل انتهاكًا للسياسة، قدم تحقيقًا أوليًا عبر نموذج الويب إلى Twitter بخصوص تعليق حسابه تلقى الصحفي نموذج الرد عبر البريد الإلكتروني من Twitter والذي جاء فيه: “تم تعليق حسابك لأنه تم تقديم شكوى تفيد بأنك انتهكت شروط الخدمة الخاصة بنا.”

يوم الثلاثاء، تلقى آدامز بريدًا إلكترونيًا من Twitter نصه: “لقد تلقينا للتو إشعارًا محدثًا من صاحب الشكوى يسحب الطلب الأصلي. لذلك، تم إلغاء تعليق حسابك، ولا يلزمك اتخاذ أي إجراء آخر في الوقت الحالي. مقال آدامز في صحيفة الإندبندنت يقدم تعليقًا تفصيليًا على الأحداث التي وقعت بين تعليق حساب الصحفي وإعادته إلى وضعه السابق.

بالرغم من Twitterتنص الإرشادات وأفضل الممارسات الخاصة بـ s على أن فريق الثقة والسلامة التابع لها يقوم بالتحقيق في جميع التقارير الواردة من المستخدمين الذين يتصلون Twitter تفيد بأنه تمت مشاركة معلومات التعريف الشخصية الخاصة بهم على Twitter، لم يتم اتباع هذه السياسات تمامًا مع تغريدة آدامز التي تحتوي على البريد الإلكتروني لزينكل. Twitterتنص سياسات شركة ’s’ الخاصة على أنها لا تراقب التغريدات بحثًا عن انتهاكات للسياسة، وبدلاً من ذلك، يجب على المستخدمين تقديم شكوى حتى يتم التحقيق في حساب المستخدم المخالف. لكن، Twitter أكدت أن أحد أقسامها لفت انتباه NBC إلى تغريدة آدامز. في تدوينة يوم الثلاثاء، Twitterكتب المستشار العام لـ Alex Macgillivray، “لقد قام الفريق الذي يعمل بشكل وثيق مع NBC حول شراكتنا في الألعاب الأولمبية بتحديد تغريدة كانت تنتهك بشكل استباقي Twitter القواعد وشجعتهم على تقديم تذكرة دعم إلى فريق الثقة والسلامة لدينا للإبلاغ عن الانتهاك، كما حدث الآن ذكرت علنا“.

تجربة آدامز مع Twitter لقد سلط تعليق الحساب وإعادته الضوء على قوة ثني السياسة في العلاقة بين NBC و Twitter خلال أولمبياد لندن 2012. على الرغم من أن معظم Twitter ليس لدى المستخدمين مشكلة في وضع ثقتهم في منصة التواصل الاجتماعي، وقد يفكر آدامز، وأولئك المطلعون على قصته، والمستخدمين الذين تأثروا سلبًا بالتغريدات الضارة أو المضايقة، مرتين حول كيفية التعامل مع انتهاكات الخصوصية والسياسة المحتملة من خلال Twitter.

تشمل المصادر: أرض التسويق, المستقل، & Twitter مدونة