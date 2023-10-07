Rewrite this title: الإثنين الإلكتروني: التسوق خلال العطلات باستخدام ميزات البحث عن المنتجات المحدثة من Google

ستساعدك المقالة التالية: الإثنين الإلكتروني: التسوق خلال العطلات باستخدام ميزات البحث عن المنتجات المحدثة من Google

في اليوم السابق لعيد الشكر، قامت جوجل بالتحديث بحث منتجات جوجل لمساعدة المستهلكين في العثور بسهولة على المنتجات التي يبحثون عنها بأفضل الأسعار. الآن، يحتوي Google Product Search على ميزة “أفضل تطابق” والتي تسلط الضوء على المنتج الذي من المرجح أن يبحث عنه المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن Google Product Search المستهلكين من فرز المنتجات حسب شعبيتها، وقراءة مراجعات المنتج، والعثور على المتاجر المحلية التي تبيع المنتج.

كما أصبح بمقدور مستخدمي الهاتف المحمول الآن الوصول فورًا إلى Mobile Product Search باستخدام علامة التبويب “Shopping” في تطبيق بحث Google. سيسمح هذا الخيار للمستهلكين الذين يتسوقون في المتاجر التقليدية بقراءة المراجعات والبحث عن الأسعار والتفكير في المنتجات المماثلة بسهولة على أجهزتهم المحمولة. وبالنظر إلى موسم التسوق عبر الإنترنت الذي حطم الأرقام القياسية والذي بدأ بالفعل، يبدو أن تحديثات Google Product Search جاءت في توقيت مثالي.

على الرغم من وجود تكهنات واسعة النطاق بأن العروض المثيرة للإعجاب من تجار التجزئة الفعليين لديها القدرة على خفض الإنفاق عبر الإنترنت هذا العام، فقد أنفق المتسوقون عبر الإنترنت 816 مليون دولار في يوم الجمعة الأسود، وهو ما يمثل زيادة قوية مقارنة بمبلغ 648 مليون دولار في العام الماضي. حقق تجار التجزئة التاليون مكاسب مذهلة في يوم الجمعة الأسود على أساس سنوي وساهموا بشكل كبير في الزيادة الإجمالية بنسبة 26٪ في الإنفاق هذا العام: Amazonوول مارت، وأفضل شراء، والهدف، و Apple.

Amazon، والتي شهدت زيادة بنسبة 50٪ تقريبًا في إجمالي المبيعات في يوم الجمعة الأسود، أصدرت بيانًا يشير إلى ذلك Kindle وكانت المبيعات أكبر أربع مرات من العام الماضي. بالرغم من Amazon لم تقدم بيانات المبيعات الفعلية، قالوا أن Kindle النار هي المنتج الأكثر مبيعًا Amazon وأنهم باعوا بالفعل الملايين من الجديد Kindle الأسرة قبل أن يبدأ التسوق في عطلة نهاية الأسبوع. ويتوقع المحللون أن يكون اليوم هو Cyber ​​Monday Amazon وتجار التجزئة الآخرين عبر الإنترنت لرؤية ارتفاع مستمر في حركة المرور و Kindle المبيعات تمضي قدما.

في العام الماضي، أنفق المتسوقون عبر الإنترنت في Cyber ​​Monday أكثر من مليار دولار في عمليات الشراء عبر الإنترنت مما جعله يوم المبيعات الأعلى ربحًا في تاريخ الإنترنت. ومع المكاسب المبهرة التي حققها تجار التجزئة عبر الإنترنت في عام 2011 على أساس سنوي، فمن المعقول أن نتوقع أن يحطم يوم الاثنين الإلكتروني هذا العام كافة الأرقام القياسية للمبيعات عبر الإنترنت.

تشمل المصادر: comScore, سلك الأعمال, مدونة جوجل التجارية، & فينشربيت]