Rewrite this title: الإجابة على سبعة أسئلة متقدمة حول نقاط الجودة

ستساعدك المقالة التالية: الإجابة على سبعة أسئلة متقدمة حول نقاط الجودة

إذا كنت تعلن باستخدام Google AdWords لفترة قصيرة، فمن المحتمل أن تكون قادرًا على التعامل مع أساسيات نقاط الجودة: ما هي، وماذا تفعل، وكيف يتم حسابها، وكيف تؤثر على أداء حملتك وتكاليفها. إذا كنت لا تفهم بشكل كامل أساسيات نقاط الجودة، هناك الكثير من الموارد المتاحة لك للمبتدئين.

هذه مجرد أسئلة شائعة (أسئلة متكررة) لمستخدمي AdWords المتوسطين أو المتقدمين. أنت تعرف كيفية إعداد حملة وإدارتها، وتفهم أهمية نقاط الجودة العالية. ولكنه نظام معقد، وربما لا تزال تواجه صعوبة في التعامل مع بعض النقاط الدقيقة.

ستجد أدناه إجابات الخبراء على سبعة أسئلة فنية شائعة حول نقاط الجودة.

التأثير الحقيقي الوحيد الذي يمكن أن يحدثه هذا هو نسبة النقر إلى الظهور (CTR)، ولكن نسبة النقر إلى الظهور هي عامل رئيسي في تحديد نقاط الجودة الخاصة بك. قد يكون هناك زيادة تدريجية في مدى صلتك بالموضوع، ولكن التأثير الرئيسي يكمن في ما إذا كان ذلك سيجبر المزيد من الباحثين على النقر. بشكل عام، غالبًا ما يكون ذلك مفيدًا، ولكن وجود الكلمة الرئيسية في عنوان URL المعروض أو عنوان URL المقصود له تأثير أقل بكثير على نسبة النقر إلى الظهور ونقاط الجودة مقارنةً بالعناوين الرئيسية والعبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء وبيانات المزايا.

الإدراج الديناميكي للكلمات الرئيسية (DKI) بشكل عام مفيد جدًا في رفع نسبة النقر إلى الظهور، وبالتالي نقاط الجودة (مرة أخرى، لا يوجد تعزيز مباشر، ولكن نسبة النقر إلى الظهور هي أكبر عامل منفرد في نقاط الجودة، ويمكن أن يكون للـ DKI تأثير كبير على نسبة النقر إلى الظهور). يمكن أن يكون لتضمين الكلمات الرئيسية الديناميكية في عنوان URL، كما هو الحال في النص الأساسي للإعلان، تأثير هامشي على نسبة النقر إلى الظهور.

كيف يمكن أن تؤدي الكلمة الرئيسية التي لا تتلقى مرات ظهور إلى الإضرار بنقاط الجودة الخاصة بك؟ تستخدم Google عدة مقاييس ليس فقط لتحديد أداء الكلمة الرئيسية، ولكن أيضًا. هذا هو المكان الذي يمكن أن تؤثر فيه الكلمات الرئيسية التي لم تحصل على مرات ظهور سلبًا على الحساب. إذا لم تكن هناك بيانات جديدة تشير إلى Google بأن الكلمة الرئيسية يمكن أن تؤدي أداءً جيدًا، فلن يمنحك ذلك فائدة الشك. كما أن الكلمات الرئيسية التي لا تحصل على مرات ظهور تؤدي إلى حدوث فوضى وارتباك — فمن الأفضل أن تبقي مجموعاتك الإعلانية صغيرة ومتماسكة ونظيفة.

من المهم التفكير في المستويين المختلفين لنقاط الجودة، الأول هو مستوى الحساب والثاني هو مستوى الكلمة الرئيسية. لذلك إذا كان لديك الكثير من الكلمات الدالة في الحساب الذي لديه نقاط جودة 7 وعدد قليل فقط من نقاط الجودة 3، فإن الحساب يتمتع بأداء جيد بشكل عام، مما يعني أنه سيكون من الأسهل تغيير تلك الكلمات الرئيسية ذات النقاط المنخفضة. ومع ذلك، إذا كانت لديك في الغالب كلمات رئيسية تحتوي على الرقم 3، فسيكون أداء حسابك الإجمالي ضعيفًا، وسيكون تغيير هذه الكلمات الرئيسية أكثر صعوبة. يجب أن يعتمد إيقاف الكلمات الرئيسية مؤقتًا وتنشيطها على الأداء.

هناك أربعة احتمالات:

لم تذكر نسبة النقر إلى الظهور، وهي الجزء الأكثر أهمية في QS. إذا كان كل شيء يبدو رائعًا ولكن نسبة النقر إلى الظهور منخفضة، فقم بتعديل نص إعلانك لجعل إعلانك أكثر جاذبية حتى ينقر عليه المزيد من الأشخاص. ربما تعاني من سجل سيء على مستوى ما، سواء كان ذلك على مستوى المجموعة الإعلانية أو الحملة أو الحساب، وربما حتى تجربة مجال عملك مع الكلمة الرئيسية. قد لا تكون كلماتك الرئيسية ذات صلة بالموضوع الذي تعتقده. هل مجموعتك تدور حول “الجولف”؟ أو كل شيء عن “مجموعات نادي الغولف”؟ من المحتمل أن Google تعاقبك على أساليب عملك. هل أنت صريح بشأن كيفية وتوقيت تحصيل الرسوم من العملاء واستخدام معلوماتهم الشخصية؟

معدل التحويل ليس عاملاً في تحديد نقاط الجودة. يمكن أن يصل معدل التحويل إلى 100%، ولكن إذا كانت نسبة النقر إلى الظهور منخفضة جدًا، فستكون نقاط الجودة منخفضة أيضًا.

ذلك يعتمد على الشروط وعلى الحساب. لدى Google طريقتان للتعامل مع الكلمات الرئيسية ذات الحجم المنخفض:

في المجموع – يمكنهم إلقاء نظرة على سلة من الكلمات الرئيسية المرتبطة ومجموع تلك النقاط لمعرفة أداء مجال الكلمة الرئيسية المعني.

– يمكنهم إلقاء نظرة على سلة من الكلمات الرئيسية المرتبطة ومجموع تلك النقاط لمعرفة أداء مجال الكلمة الرئيسية المعني. استقراء من شروط الرأس – يمكنهم أخذ صيغة أوسع للمصطلح وتطبيق أدائه على المصطلحات ذات حجم البحث الأقل لإنشاء أفضل تخمين ذي صلة.

يعتمد الخيار الذي يستخدمونه على البيانات الموجودة في حسابك، لذا فإن النصيحة هي تجنب إضافة هذه الكلمات الرئيسية، وفي حالة قيامك بذلك، تأكد من أن لديك وسيلة لتجميع وقياس الكلمات الرئيسية بشكل إجمالي، ومراقبة الحساب- نقاط الجودة واسعة النطاق عن كثب.