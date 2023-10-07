Rewrite this title: الإسفنج والرائد: تحقيق أقصى استفادة من وظيفتك الأولى في البحث

ستساعدك المقالة التالية: الإسفنج والرائد: تحقيق أقصى استفادة من وظيفتك الأولى في البحث

منذ حوالي شهرين كتبت مقالتي الأولى لمجلة محرك البحث عن حصولك على وظيفتك الأولى في مجال تحسين محركات البحث (SEO). حسنًا، لقد انقشع الغبار الآن وأشعر أنه من المهم مشاركة ما تعلمته حتى الآن خلال مسيرتي المهنية الصغيرة في مجال التسويق عبر البحث. سيتم تقسيم هذه المقالة إلى نصفين، الأول هو الإسفنجة والآخر هو الرائد. من المهم أن تدرك أنه عندما تستقر في وظيفتك الأولى في البحث، فلن يتم إرشادك خلال الرحلة بأكملها. هناك أوقات يتم فيها تقديم التوجيه، وهناك أوقات يتعين عليك فيها تحقيق أقصى استفادة من حريتك في الإنتاج بنفسك.

النصف الأول: كونه الإسفنج

قد يكون الدخول إلى وكالة بحث لأول مرة تجربة شاقة بعض الشيء. أنت محاط بمحترفين يعرفون أكثر منك وتفترض أن لديهم قوانين غير مكتوبة حول كيفية التصرف وإنجاز العمل في هذا الوضع غير المألوف. ولهذا السبب فإن أفضل ما يمكنك فعله هو كسر هذا الحاجز من خلال المشاركة وطرح الأسئلة.

إذا كانت الثقافة في مكان عملك مشابهة بأي شكل من الأشكال لما خبرته حتى الآن سندان وسائل الإعلام, Inc. سيكون الناس على أتم استعداد لمشاركة ثروتهم من المعرفة. من المهم أن تدرك أنك جديد وأن هناك معلومات تحتاج إلى معرفتها. من خلال طرح الأسئلة، فإنك لا تضايق أي شخص، فأنت ببساطة تملأ عقلك بالمعلومات التي تحتاجها للمضي قدمًا. كلما زاد عدد الأسئلة التي تطرحها، أصبح التواصل أكثر تعاونًا.

ومع ذلك، لا تقضي كل الوقت في استخدام الحبال الصوتية لتحفيز المحادثة. كما نعلم جميعًا، فإن معظم الوقت الذي نقضيه في العمل مخصص لشاشات الكمبيوتر المتوهجة. والخبر السار هو أنه حتى أثناء حبسك في الأرض الرقمية، يمكنك مراقبة ما يجري من حولك. سوف تتفاجأ بمدى السرعة التي يمكنك بها اكتساب عادات العمل الإنتاجية وكيف يتصرف الأشخاص من حولك بالضبط. إحدى أعظم التجارب بالنسبة لي حتى الآن كانت ببساطة الاستماع إلى اجتماعات العملاء ومشاهدة زملائي الموظفين وهم يتفاعلون مع بعضهم البعض ومع الغرباء على حدٍ سواء. أنت لا تتعلم فقط عندما تطرح الأسئلة، بل إن كونك شديد الملاحظة يمكن أن يكون أداة فعالة جدًا أيضًا.

أخيرًا، وسأقول هذا بكل وضوح قدر الإمكان، وأن أكون على استعداد للتعاون وتحمل أي شيء. انا لن اكذب؛ كانت هناك بعض اللحظات التي كان رأسي يقصف فيها فقط لأنني كنت أتلقى الكثير من المعلومات الجديدة في ذلك الوقت. في ذلك الوقت كنت أفكر “لماذا بحق الجحيم أحاول أن أفعل الكثير في وقت واحد، وهذا يقتلني!” هدأ هذا الشعور بمرور الوقت وأدركت في النهاية أنه خلال تلك اللحظات كنت أحقق أكبر قدر من التقدم. إذا كانت لديك القوة اللازمة للتخلص من أي وعي بالقوة والمكانة، فيمكنك إنجاز أي شيء بالعمل مع أي شخص.

النصف الثاني: أن تكون الرائد

بقدر ما يكون من الممتع أن تكون إسفنجة جميلة، فإن كونك رائدًا يمكن أن يساعد حقًا في تعريفك عندما تزدهر لتصبح محترفًا واسع المعرفة وتتطور إلى دورك سواء داخل الشركة أو في إحدى الوكالات. عندما أتحدث عن كونك رائدًا، فإنني أتحدث عن الأوقات التي تكون فيها حرًا في اتخاذ القرارات بنفسك وإنشاء المسار الخاص بك. كما ذكرت سابقًا، لن يكون هناك توجيه في كل جانب من جوانب وظيفتك الجديدة. نصيحتي الأولى هي أنه لا يجب عليك مطلقًا أن تخاف من الفشل.

في البداية كنت أتخذ قراراتي في كثير من الأحيان بناءً على عدم الرغبة في ارتكاب خطأ ما أو التعامل مع تداعيات ارتكاب الخطأ. كانت تلك الإستراتيجية سيئة للغاية لأنني قللت إلى حد كبير من أهمية مجموعة الدعم التي كانت تحيط بي لمساعدتي على التكيف مع القرارات التي اتخذتها. باختصار، لا يوجد سبب لعدم تجربة شيء جديد أو محاولة تجاوز الحدود بمفردك. كل خطأ له إصلاح، وفي أغلب الأحيان سيتم ملاحظة أفكارك ومخاطرك بطريقة أكثر إيجابية مما كان متوقعًا.

هناك مهمة أخرى ستحتاج إلى التعود عليها وهي إدارة وقت فراغك بشكل صحيح. سيكون رد الفعل الأولي من قبل الكثيرين هو أخذ خمس دقائق إضافية للتحقق من ذلك Facebook التحديثات أو الخروج لإجراء مكالمة هاتفية. اللحظة التي بدأت فيها ملاحظة نفسي لأول مرة وأنا أصبح مساهمًا حقيقيًا في الفريق هي عندما استغلت وقت فراغي لمتابعة أخبار الصناعة، والتواصل مع أقراني في الصناعة، والتواصل مع مدونات وشبكات الصناعة. وفجأة، تم إطلاعي على الأفكار الجديدة والخروج بمواد لمشاركتها مع الفريق بمجرد إعادة توجيه انتباهي خلال فترة التوقف.

النقطة الأخيرة التي سأطرحها تتعلق بالأفكار. لا أعرف شخصًا عاقلًا لا يطرح أفكارًا في رأسه باستمرار، خاصة عندما يتعلق الأمر بعالم البحث المتغير باستمرار. جزء من كونك رائدًا هو امتلاك الشجاعة لمشاركة أفكارك وبيعها. هناك سبب لتعيينك وهو أنه تم التفكير فيك جيدًا وتصورك كمساهم. ليس من السابق لأوانه أبدًا مشاركة الجنون الذي يحدث في رأسك، والتفكير في مدى روعة الأمر عندما تبدأ في رؤية أفكارك قيد التنفيذ.

الكلمة النهائية

إن كونك شخصًا رائدًا ورائدًا يمكن أن يتطلب الكثير من العمل، ولكنه أيضًا شيء يجب أن يأتي بشكل طبيعي إذا كنت ملهمًا حقًا بالبحث والصناعة التي نعيش فيها. هناك الكثير لتتعلمه خلال الأشهر القليلة الأولى من عملك، لكن الوعي بكيفية إدارة عملية التعلم كان مفيدًا جدًا لنفسي. بفضل زملائي وزملائي، كان انتقالي إلى عالم البحث بمثابة مغامرة في حد ذاتها، وهي مغامرة أنا على أتم استعداد لمشاركتها.