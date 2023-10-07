Rewrite this title: الإصدار 2 من CognitiveSEO يظهر لأول مرة

ستساعدك المقالة التالية: الإصدار 2 من CognitiveSEO يظهر لأول مرة

في الأسبوع الماضي، حظيت بشرف القيام بجولة افتراضية مع المؤسس Razvan Gavrilas حول الإصدار الثاني من CognitiveSEO. الآن، إذا لم تسمع بهذا من قبل، فهناك سبب لبقائك في وضع التخفي لفترة طويلة. كان CognitiveSEO قيد التطوير لمدة عامين قبل ظهوره لأول مرة في الوضع التجريبي في يوليو 2011. وبعد مرور وقت مع التعليقات والمزيد من التغيير والتبديل لإنشاء سلاح هائل في ترسانة تحسين محركات البحث، يتم إطلاق الإصدار 2 اليوم. الآن، في عام 2012، يعتقد Gavrilas أنه جاهز لمنح خبراء تحسين محركات البحث (SEO) ميزة رائعة على منافسيهم.

مقدمة إلى السيو المعرفي

النقاط الرئيسية للأداة

النقاط الرئيسية للأداة:

تحليل الروابط الخلفية – لا توجد أداة أخرى متعمقة مثل الـ SEO المعرفي. هذه هي الوحدة الأساسية للأداة. يقوم بتجميع البيانات من مقدمي خدمات متعددين. إنه مثالي للبحث السريع في الروابط الخلفية والبحث المتعمق وتتبع سرعة الارتباط وما إلى ذلك.

أفضل استخدام لها هو ذكاء الارتباط التنافسي.

إدارة الارتباط – يركز في الغالب على مراقبة الارتباط. التحديثات اليومية.

تتبع الرتبة – يوميًا على جوجل/بنج/ياهو. يمكنك أيضًا مقارنة تصنيفاتك مع منافسيك.

ادارة مشروع – حافظ على تنظيم عمل SEO الخاص بك. تعيين المهام لعدة مستخدمين. (تنظيم كل ما سبق)

نظرة عامة على تحديثات الإصدار 2

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على الرغم من أنني قمت بإعداد عدد قليل فقط من الحملات وما زلت أتعلم الأداة بشكل متعمق، إلا أنه يمكنني الإشارة إلى بعض الميزات المفضلة لدي.

تقرير تحديد موضع الرابط – من خلال النقر بسهولة على الزاوية السفلية لرابط الموقع، يظهر مربع منبثق يعرض لك موضع الرابط في الصفحة فعليًا.

إدارة المشاريع – سواء كان لديك وكالة تحسين محركات البحث (SEO) أو لديك مساعدة في العقود، فإن ميزة إدارة المشاريع هذه تساعدك في الحفاظ على تنظيم جميع مشاريعك. تعجبني الطريقة التي يمكنك من خلالها الحصول على التقارير ومن يتم تعيينه لكل مهمة في مكان واحد.

بالنسبة لكمية البيانات التي يوفرها لك CognitiveSEO والتقارير المتعمقة التي يمكنك إنشاؤها؛ تم تصميم كل شيء بتصميم نظيف وسهل التنقل.

على الرغم من أنني قمت بإعداد عدد قليل فقط من الحملات وما زلت أتعلم الأداة بشكل متعمق، إلا أنه يمكنني الإشارة إلى بعض الميزات المفضلة لدي.

تقرير تحديد موضع الرابط – من خلال النقر بسهولة على الزاوية السفلية لرابط الموقع، يظهر مربع منبثق يعرض لك موضع الرابط في الصفحة فعليًا.

إدارة المشاريع – سواء كان لديك وكالة تحسين محركات البحث (SEO) أو لديك مساعدة في العقود، فإن ميزة إدارة المشاريع هذه تساعدك في الحفاظ على تنظيم جميع مشاريعك. تعجبني الطريقة التي يمكنك من خلالها الحصول على التقارير ومن يتم تعيينه لكل مهمة في مكان واحد.

بالنسبة لكمية البيانات التي يوفرها لك CognitiveSEO والتقارير المتعمقة التي يمكنك إنشاؤها؛ تم تصميم كل شيء بتصميم نظيف وسهل التنقل.

لبدء النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا، انقر هنا.