Rewrite this title: الإصدار 4.3 من WordPress متوفر الآن: إليك الميزات الجديدة

ستساعدك المقالة التالية: الإصدار 4.3 من WordPress متوفر الآن: إليك الميزات الجديدة

تم إصدار ووردبريس الإصدار 4.3 لنظام إدارة المحتوى الخاص به، والذي يتوفر الآن كتحديث في لوحة المعلومات الخاصة بك.

يأتي الإصدار 4.3 مزودًا بالعديد من الخيارات الجديدة لتسهيل التخصيص – وأبرزها القدرة على تعديل قوائم التنقل في أداة التخصيص.

باستخدام أداة تخصيص موقع WordPress، يمكنك إنشاء القوائم، وتحريرها، ونقل عناصر القائمة، وما إلى ذلك، كل ذلك أثناء المعاينة المباشرة للتغييرات أثناء التنقل.

تم تقديم اختصارات تنسيق جديدة تتضمن قائمة الأشياء باستخدام العلامات النجمية

لإنشاء قوائم ذات تعداد نقطي وعلامات أرقام (#) لإنشاء العناوين.

أضاف WordPress أخيرًا القدرة على تخصيص أيقونات المتصفح – تلك الرموز المربعة الصغيرة التي تظهر في علامات تبويب المتصفح. كما جعلت الشركة منصتها أكثر أمانًا، إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، فسيقوم WordPress الآن بإرسال رابط إعادة تعيين بدلاً من إرسال كلمة مرور جديدة مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

هناك تغيير بسيط، ولكن ليس أقل أهمية، سيؤدي إلى إيقاف تشغيل التعليقات على الصفحات بشكل افتراضي. ستقتصر التعليقات الآن على مشاركات المدونة.

مع هذا التحديث، أصبح أحد أنظمة إدارة المحتوى الأكثر استخدامًا على نطاق واسع أكثر سهولة في الاستخدام. لا شك أن أداة تخصيص القائمة الجديدة ستجعل حياة الكثير من مالكي الموقع أسهل. [markdown formatting]تعد اختصارات التنسيق إضافة جديدة مفيدة، ولكنه قرار غريب من WordPress بعدم اعتماده فقط

(https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown).

في عملية تخفيض السعر، يتم استخدام العلامة النجمية لإنشاء نص مائل، بينما في WordPress يتم استخدامها لإنشاء القوائم. قد تكون هذه الأنواع من الأشياء مربكة لمستخدمي WordPress الذين يكتبون بتنسيق تخفيض السعر، ولكن هذه مجرد شكوى صغيرة حول تحديث الصوت الشامل. الائتمان التحريري: 360 ب /

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