Rewrite this title: الإعلانات على شبكة البحث أعلى مستوى قياسي للإنفاق الإعلاني بقيمة 6.3 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2009

ستساعدك المقالة التالية: الإعلانات على شبكة البحث أعلى مستوى قياسي للإنفاق الإعلاني بقيمة 6.3 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2009

مكتب الإعلانات التفاعلية وIAB التابع لشركة Price Waterhouse Coppers تقرير إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت لعام 2009 تظهر بعض النتائج المثيرة للاهتمام فيما يتعلق بمقارنة الإنفاق على الإعلانات عبر الإنترنت والإنفاق على البحث.

تصدرت الإعلانات على شبكة البحث الإنفاق خلال العام الماضي، مقارنة بالربع الرابع من عام 2008 والربع الرابع من عام 2009. ووفقًا للتقرير، ارتفعت إيرادات الإعلانات على شبكة البحث بشكل طفيف من 45% في عام 2008 إلى 47% في عام 2009. وهذا على الرغم من انخفاض إجمالي إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة. 3.4% إلى 22.7 مليار دولار في عام 2009 (لكنها ارتفعت مرة أخرى في الربع الرابع).

شيء صغير،

لذلك، بينما انخفض الإنفاق الإجمالي، زاد الإنفاق على البحث عبر الإنترنت والإعلانات الصورية 🙂

وبفضل الارتفاع الكبير في الإنفاق خلال الربع الرابع من عام 2009 (علامة جيدة)، زادت الزيادة الإجمالية في إيرادات إعلانات الإنترنت. إذا كانت الأشهر القليلة الماضية تشير إلى أي علامة، فإن هذه الزيادة لن تنتهي في أي وقت قريب. لا أعلم شيئًا عن كل شركة أو استشاري تسويق بحثي محدد، لكننا أكثر انشغالًا من أي وقت مضى ولا يبدو أن النهاية تلوح في الأفق!

نتائج أخرى مثيرة للاهتمام لتقرير IAB: