Rewrite this title: الإعلان عن المتحدثين #SEJSummit Chicago (الجزء الأول)

ستساعدك المقالة التالية: الإعلان عن المتحدثين #SEJSummit Chicago (الجزء الأول)

يمهد أفضل قادة التسويق الرقمي الطريق لقمة SEJ بشيكاغو في 23 يونيو 2016!

بالنسبة لمؤتمرنا الصيفي القادم في المدينة العاصفة، اختارت SEJ بعناية خبراء عالميين لتقديم مجموعة واسعة من موضوعات البحث التي يمكنك مناقشتها ومناقشتها والتعلم منها.

فيما يلي نظرة مسبقة على بعض المتحدثين المتوقع حضورهم في قمة SEJ في Navy Pier في شيكاغو، بدءًا من Google وحتى كبار تجار التجزئة الوطنيين والصحف وممثلي الوكالات.

يشمل المتحدثون في قمة SEJ في شيكاغو:

غاري إليس: محلل اتجاهات مشرفي المواقع، جوجل

غاري هو محلل اتجاهات مشرفي المواقع المخصص لإنشاء تجربة بحث أفضل للمستخدمين من خلال مساعدة مشرفي المواقع على إنشاء مواقع ويب مذهلة. عندما لا يقوم بتحليل البيانات للعثور على طرق لتحسين البحث على الويب، يساهم غاري في مدونة مشرفي المواقع المركزية ويساعد المستخدمين على تصحيح أخطاء مواقعهم على الويب في منتديات مشرفي المواقع من Google.

قبل انضمامه إلى Google في عام 2011، قام غاري بتدريس الصحافة عبر الإنترنت في رومانيا وخارجها. لقد كان مستشارًا فنيًا للعديد من وسائل الإعلام رفيعة المستوى، وكان يقضي وقت فراغه في المنتديات عبر الإنترنت لمساعدة مشرفي المواقع في استكشاف المشكلات المتعلقة بالويب والبحث في الأخبار وإصلاحها. درس تكنولوجيا المعلومات في جامعة فينيكس وحصل على شهادة جامعية في الصحافة من كلية آدي إندري للصحافة في رومانيا.

ايرين ايفرهارت: مدير رئيسي، التسويق الرقمي، The Home Depot

تركز إيرين على تسويق المحتوى والاستراتيجية الرقمية وتحسين محركات البحث. قبل انضمامها إلى Home Depot، كانت مديرة التسويق الرقمي في شركة 352 Inc. حيث قامت ببناء فريق تسويق رقمي مكون من 9 أشخاص وأشرفت على استراتيجية موقع الويب الخاص بالوكالة والتسويق الرقمي وإدارة علاقات العملاء. وهي كاتبة عمود منتظمة في Search Engine Land وSearch Engine Watch وتتحدث في المؤتمرات على مستوى البلاد.

كارولين شيلبي: مدير تحسين محركات البحث، تريبيون للنشر

تعمل كارولين في تصميم/بناء مواقع الويب بشكل احترافي ومساعدة الشركات من جميع الأحجام على دمج جهودها التسويقية عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت منذ عام 1994. وهي متخصصة في تحسين محركات البحث (SEO) العضوية والفنية، وتسويق المحتوى، ومساعدة الشركات على إعادة بناء مواقع الويب ذات الأداء الضعيف مع الحفاظ على الروابط الواردة وعمليات البحث الحالية. تصنيفات المحرك. وهي مديرة تحسين محركات البحث في Tribune Publishing، ويعمل فريقها في صحف Chicago Tribune وLA Times وTribune والممتلكات الرقمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ريان جونز: مدير استراتيجية البحث والتحليلات، SapientNitro

يدير رايان فريقًا دوليًا لتحسين محركات البحث والتحليلات في SapientNitro، حيث يساعد العلامات التجارية الكبرى على سرد قصصها. رايان هو أيضًا الرئيس التنفيذي لموقع WTFSEO، وهو موقع محاكاة ساخرة لتسويق البحث والذي يعد في الأساس نسخة صناعتنا من The Onion.

عندما لا يقوم بإنشاء استراتيجيات تسويقية قابلة للتنفيذ أو منشورات مدونة ساخرة، فإنه عادة ما يلعب الهوكي أو يحاول السيطرة على العالم – وهو الأمر الذي كان سينجح في القيام به بالفعل لولا هؤلاء الأطفال المتطفلين وكلابهم.

أكين توسيالي: مدير التسويق الرقمي، غرينجر

يتمتع Akin بأكثر من 17 عامًا من الخبرة في مجال الإستراتيجية الرقمية وشراء الوسائط. يقود حاليًا فريق التسويق الرقمي في Grainger. Grainger هو رقم 13 في قائمة أكبر متاجر التجزئة للتجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة حيث تبلغ مبيعاته عبر الإنترنت 3.6 مليار دولار. كما أنه يدير أيضًا فرق البحث المدفوع (PPC)، والعرض (OLA، وRTB، وDSP الآلي)، وفرق التواصل الاجتماعي المدفوع، وتحسين محركات البحث (SEO)، والبريد الإلكتروني.

وقد قاد سابقًا فرق الإستراتيجية لدى Office Depot، وPNC، وComcast، وSanofi Aventis، وDigiKey، وDSW، وAmex، وPenske. أطلق أحد برامج RLSA الأولى في البلاد، حيث قام بربط البحث المدفوع بقاعدة بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) وسمح للشركة بتخصيص الإعلانات على شبكة البحث بناءً على السلوك الفردي للعميل. كما ساعد كيمبرلي كلارك في تنفيذ DMP. لقد أدار أكثر من 100 مليون دولار في الوسائط الرقمية.

سيتم الإعلان عن بقية تشكيلتنا وجدول الأعمال الرسمي مع موضوعات التحدث قريبًا. ابقوا متابعين!

حول قمة SEJ

تعليم تسويقي قابل للتنفيذ: لكبار المسئولين الاقتصاديين، من خلال تحسين محركات البحث.

تعد قمة SEJ “يوم من الكلمات الرئيسية” تجربة مؤتمرات فريدة مصممة خصيصًا لمسوقي البحث. المحتوى شامل ومتنوع، مع التركيز على تحسين محركات البحث.

ستقام الفعاليات في سانتا مونيكا وشيكاغو ونيويورك طوال عام 2016. وسيحتوي كل حدث على مسار واحد من العروض التقديمية التي تم فحصها على غرار الكلمات الرئيسية والتي يقدمها خبراء الصناعة وأكثر من ثلاث ساعات من فرص التواصل عالية الجودة – يقتصر كل ذلك على 200 مشارك فقط.

أولويتنا القصوى هي توفير فعالة, مؤثر، و لا تنسى تجربة بالنسبة لك، ولهذا السبب يتم حظر عروض المبيعات والعروض التوضيحية للمنتجات والمحتوى المدعوم أثناء الجلسات.

اريد الذهاب؟

للحصول على معلومات حول قمم SEJ في سانتا مونيكا ونيويورك، قم بزيارة صفحة الحدث الخاصة بنا هنا.