Rewrite this title: الإغواء الصادق: مراجعة كتاب التسويق بعد النقر

ستساعدك المقالة التالية: الإغواء الصادق: مراجعة كتاب التسويق بعد النقر

لقد تلقيت مؤخرًا كتابًا من ثلاثة مدونين ومسوقين بارزين: آنا تاليريكو، وجاستن تاليريكو، وسكوت برينكر، مؤسسي IONinteractive. الكتاب بعنوان “الإغواء الصادق: استخدام تسويق ما بعد النقر لتحويل الصفحات المقصودة إلى مغيرات قواعد اللعبة” ().

تم تجميع الكتاب من منشورات مدونة المؤلفين من عام 1999 إلى عام 2008. الفكرة الرئيسية وراء الكتاب هي أن النقرة الأولى تدور حول الصدفة، بينما يبدأ التسويق الحقيقي، حيث تتم النقرة الأولى: ومن هنا جاء مصطلح “التسويق بعد النقر” صاغه الثلاثي (يصف مصطلح “ما بعد النقر” كل ما يحدث بعد النقرة الأولى (المدفوعة)).

فيما يلي بعض النقاط الأساسية التي يجب التفكير فيها:

95-97% من الزوار يغادرون الموقع دون تحويل (ماذا لو كان هؤلاء هم أفضل العملاء المحتملين؟).

في التسويق عبر الويب، ما يهم هو العرض التقديمي، وليس عدد الزيارات (حركة المرور مقابل تفاعل الزوار).

من الممكن أن يتمكن منافسوك من تحقيق عائد على الاستثمار يبلغ خمسة أضعاف ما تحصل عليه من خلال الرسائل والإنفاق المماثل (وفقًا للمنافسة).

لتحقيق أقصى استفادة من جهود ما بعد النقر، قم بإنشاء (على عكس المكان الذي يمكن لمتصفح الويب أن يتجه إليه في أي اتجاه تقريبًا، يقدم مسار التحويل للزائر مجموعة من الخيارات المحددة بعناية).

قم بمطابقة الرسالة بالنقرة (تجنب “قطع الاتصال الكبير” حيث لا يتمكن الزائر الذي يقوم بالنقر من العثور على ما وعد به).

استفد من وسائل التواصل الاجتماعي على صفحاتك المقصودة: قم بإشراك عملائك المحتملين فورًا بعد النقرة الأولى واسمح لهم بمشاهدة علامتك التجارية بشكل أكثر إيجابية.

الاستفادة من الوسائط الغنية: يمكنها تعزيز تحويلات الصفحة المقصودة.

يحتوي الكتاب على العديد من الأمثلة ودراسات الحالة بالإضافة إلى الأساليب التي تم اختبارها جيدًا. بشكل عام، لا أقول أن لديك هذا الكتاب الذي تقوم بمراجعته مدونة تعتمد على. التحقق من ذلك واسمحوا لي أن أعرف ما هو رأيك!