Rewrite this title: الإكمال التلقائي من Google يواجه دعوى قضائية جديدة بسبب اقتراحات الإكمال التلقائي “اليهودية”

ستساعدك المقالة التالية: الإكمال التلقائي من Google يواجه دعوى قضائية جديدة بسبب اقتراحات الإكمال التلقائي “اليهودية”

تواجه ميزة الإكمال التلقائي من Google، والتي واجهت العديد من التحديات القانونية على مدار السنوات العديدة الماضية، دعوى قضائية جديدة في محكمة فرنسية تتعلق باقتراحات استعلام بحث روبرت مردوخ. عندما يكتب أحد مستخدمي Google “روبرت مردوخ”، يقترح محرك البحث عليه إكمال البحث عن “روبرت مردوخ يهودي”. وتتهم الدعوى القضائية، التي رفعتها منظمة SOS Racisme، شركة Google بتصنيف المشاهير بشكل خاطئ، وربط الأشخاص بدين غالبًا ما يكون مضطهدًا، وإنشاء “أكبر ملف يهودي في التاريخ”.

في صفحة الويب التي تصف خوارزمية الإكمال التلقائي، تنص Google على أن الخوارزمية تحدد محتوى الإكمال التلقائي دون تدخل بشري:

“تمامًا مثل الويب، قد تتضمن استعلامات البحث المقدمة مصطلحات وعبارات سخيفة أو غريبة أو مفاجئة. بينما نسعى دائمًا إلى عكس تنوع المحتوى على الويب خوارزميًا (بعضها جيد وبعضها مرفوض)، فإننا نطبق أيضًا مجموعة محدودة من سياسات الإزالة للمواد الإباحية والعنف وخطاب الكراهية والمصطلحات التي يتم استخدامها بشكل متكرر للعثور على المحتوى الذي ينتهك حقوق النشر.”

بالإضافة إلى استفسارات روبرت مردوخ، واجهت ميزة الإكمال التلقائي في Google العديد من المعارك القانونية الأخرى. بالنسبة لرجل ياباني سيئ الحظ، عرضت خوارزمية الإكمال التلقائي نتائج بحث تتعلق بجرائم لم يرتكبها. وعلى الرغم من فوزه في نهاية المطاف بقضية التشهير الإلكتروني في محكمة يابانية، إلا أن هذه الميزة شوهت سمعته وكلفته العديد من فرص العمل. وبالإضافة إلى ذلك، فرضت محكمة فرنسية على شركة جوجل غرامة قدرها 65 ألف دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب اقتراح الإكمال التلقائي الذي أضر بسمعة شركة التأمين من خلال إضافة الكلمة الفرنسية التي تعني “المحتال” إلى نهاية اسم الشركة.

نظرًا لأن Google قادر على تصفية بعض المصطلحات المتعلقة بالمواد الإباحية والعنصرية والعنف، فمن الواضح أن Google لديه التكنولوجيا اللازمة لتطبيق المرشحات بسهولة على أنواع معينة من الاستعلامات. هل حان الوقت لكي تقوم Google بتحديث خوارزمية الإكمال التلقائي الخاصة بها لمنع الإضرار بالسمعة وضمان الامتثال لقوانين كل بلد؟

ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع الأولية للدعوى في محكمة فرنسية يوم الأربعاء.

تشمل المصادر: جوجل، ويب برو نيوز، & ماج الكمبيوتر