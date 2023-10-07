Rewrite this title: الإنفاق على التجارة الإلكترونية يصل إلى مستويات قياسية في عام 2011

ستساعدك المقالة التالية: الإنفاق على التجارة الإلكترونية يصل إلى مستويات قياسية في عام 2011

للربع التاسع على التوالي، حقق الربع الرابع من عام 2011 نمواً قوياً على أساس سنوي في الإنفاق على التجزئة عبر الإنترنت. وأشار التقرير الأخير، الذي أصدرته شركة comScore الرائدة في مجال أبحاث السوق على الإنترنت، إلى زيادة في المبيعات بنسبة 14% مقارنة بالربع الرابع من عام 2010. وحقق تجار التجزئة على الإنترنت مبيعات مذهلة بلغت 49.7 مليار دولار. أيضًا، خلال الربع الرابع، تضمنت أعلى نسبة على الإطلاق 52٪ من الطلبات عبر الإنترنت الشحن المجاني.

أنفق المتسوقون عبر الإنترنت رقماً قياسياً بلغ 161.5 مليار دولار في عام 2011. وقد ساعدت هذه الزيادة بنسبة 13% مقارنة بعام 2010 في العديد من فئات المنتجات عالية الأداء، والتي شهدت كل منها نمواً بنسبة 18% على الأقل مقارنة بالعام الماضي. وتضمنت بعض الفئات الأفضل أداءً: المحتوى الرقمي والاشتراكات، والمجوهرات والساعات، والإلكترونيات الاستهلاكية، والبرمجيات، والألعاب.

الأجهزة المحمولة، مثل الأجهزة اللوحية و smartphones، كما ساهم في زيادة المبيعات في الربع الأخير. نتيجة لاستخدام الهاتف المحمول على نطاق واسع والحملات التسويقية الإستراتيجية التي قام بها Amazon وغيرهم من تجار التجزئة الكبار عبر الإنترنت، أصبح استخدام تطبيقات التحقق من الأسعار هو الاتجاه السائد. تسمح هذه التطبيقات للمتسوقين بالبحث بسهولة عن الأسعار والميزات والطلب من تجار التجزئة عبر الإنترنت أثناء التسوق في المتاجر الفعلية.

توقع جيان فولغوني، رئيس مجلس إدارة شركة كومسكور، أن طبيعة المستهلكين التي تعتمد على القيمة ستقود النمو المستمر للتسوق عبر الإنترنت:

“لقد توج الربع الأخير من عام 2011 بما كان عامًا قويًا آخر بالنسبة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، وهو العام الذي حقق فيه كل ربع زيادات مضاعفة مقارنة بالعام السابق. وفي مواجهة حالة عدم اليقين المستمرة فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي، توجه المستهلكون بشكل متزايد عبر الإنترنت لتلبية احتياجات التسوق الخاصة بهم. ولا يزال السعر والراحة يشكلان المحركين الأساسيين للقيمة بالنسبة للتجارة الإلكترونية، وما لم تتغير هذه الظروف يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من التحول إلى الإنترنت في عام 2012 وربما حتى تسارع في اتجاه النمو الحالي.

مع تسجيل عشرة أيام فردية تجاوزت علامة الإنفاق عبر الإنترنت البالغة مليار دولار في الربع الأخير وتسعة أرباع متتالية من النمو، يبدو مستقبل الإنفاق عبر الإنترنت مشرقًا.

[Sources Include: MarketWatch and comScore; Image by comScore]