Rewrite this title: الاختلافات بين تحسين محركات البحث الأمريكية والعالمية: مقابلة مع أندريه ألبار

ستساعدك المقالة التالية: الاختلافات بين تحسين محركات البحث الأمريكية والعالمية: مقابلة مع أندريه ألبار

كجزء من سلسلة المقابلات التي أجريناها مع SEJ، أندريه البار من AKM3 يناقش الاختلافات بين تحسين محركات البحث الأمريكية والدولية.

وباعتباري مستخدمًا متحمسًا لوسائل التواصل الاجتماعي، كان علي أيضًا أن أسأله عن الاختلافات مع وسائل التواصل الاجتماعي الدولية. يقول أندريه أن هناك الكثير من الاختلافات التي لن تصدقها حتى. استمعوا له وهو يشرح في الفيديو أدناه:

فيما يلي بعض الوجبات الرئيسية من الفيديو:

يقول أندريه إن الكثير من الظواهر الأخيرة التي تسمع عنها في المؤتمرات الأمريكية غير موجودة في الدول الأوروبية.

تعتمد الشركات في الدول الأوروبية الصغيرة على المزيد من التواصل المباشر مع عملائها. يقول أندريه إنه مع تحسين محركات البحث، هناك الكثير من التواصل المباشر.

لا تعتبر الدول الأصغر حجمًا من المستخدمين المتحمسين لمواقع مثل Reddit وStumbleUpon، ولكنها تستخدمها بشكل شائع Facebook و Twitter.

إن نشر المحتوى وانتظار وصول حركة المرور لا يعمل دوليًا. يقول أندريه إن على مسوقي المحتوى أن يبذلوا جهدًا أكبر حتى يشاهد المحتوى الخاص بهم عددًا كبيرًا من الجماهير.

إن بناء رأس المال الخاص بك، مثل قائمة البريد الإلكتروني الكبيرة، أمر بالغ الأهمية في البلدان الصغيرة. يعد الخروج وإجراء اتصالات مباشرة أمرًا يتعين عليك أيضًا القيام به كثيرًا، بالإضافة إلى بناء عدد كبير من المتابعين عليه Facebook و Twitter.

يعد إنشاء الروابط أسهل كثيرًا في الولايات المتحدة، حتى أن أندريه يذهب إلى حد وصفها بأنها “سريالية” و”أرض الأحلام”.

ونظرًا لاختلاف الجماهير بشكل كبير في البلدان الأوروبية، يقول أندريه إنه يتعين عليك حقًا تكييف استراتيجيتك مع كل من هذه الجماهير. لا توجد استراتيجية موحدة لتحسين محركات البحث أو وسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا.

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