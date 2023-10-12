Rewrite this title: الارتباط مثل الحب، عليك أن تعطي البعض لتحصل على البعض

ستساعدك المقالة التالية: الارتباط مثل الحب، عليك أن تعطي البعض لتحصل على البعض

ذات مرة، قال لي شخص أقدره كثيرًا هذا التصريح العميق. لقد استخدمنا العديد من الأساليب المختلفة لزيادة الروابط الواردة لعملائنا ولا تزال بعض الأساليب المجربة والحقيقية تعمل بشكل جيد للغاية اليوم.

في أحد الأمثلة، لدينا عميل B2B يوفر معدات كبيرة للموزعين، لذلك أنشأنا صفحات فردية من المحتوى مع رابط يعود إلى عميلنا وطلبنا من كل موزع من الموزعين نشر الصفحة على موقعه على الويب. تمت كتابة المحتوى بشكل جيد وتم تحسينه بشكل مناسب لعبارات الكلمات الرئيسية التي تهم عملائنا. تم استخدام نص ربط محدد للربط مرة أخرى بعميلنا. بدأت الصفحات في الترتيب بشكل طبيعي من تلقاء نفسها مما ساعد موقع الموزعين على الويب وتمرير رابط الارتباط إلى عميلنا.

في مثال آخر، كان لدينا عميل يقدم خدمات للأفراد والشركات وكانوا يواجهون مشكلة في الوصول إلى الصفحة الأولى من Google بحثًا عن عبارات الكلمات الرئيسية التي كانت مهمة لأعمالهم. لذلك قمنا بإنشاء مواقع مصغرة مليئة بالنصائح والتلميحات المفيدة ومقاطع الفيديو والروابط لمعلومات قيمة. تم إنشاء هذه المواقع المصغرة على أسماء نطاقات غنية بالكلمات الرئيسية. لقد استخدمنا نص ربط محددًا للغاية للربط بالصفحات ذات الصلة على موقع الويب الخاص بعميلنا، وفي غضون ثلاثة أشهر، بدأ عميلنا في الترتيب لتلك الكلمات الرئيسية التي كان يواجه في السابق مشكلة في الوصول إلى الصفحة الأولى من Google لها.

بالنسبة لعميل آخر متخصص في المحامل الكروية المصغرة الدقيقة، قمنا بإنشاء قائمة أفضل 100 استخدامات إبداعية للمحامل الكروية وأرسلناها. كانت بعض الاستخدامات ممتعة جدًا لدرجة أن الأشخاص قاموا بإنشاء مقاطع فيديو وتحميلها عليها YouTube ثم طلب منا الارتباط بهم، وهو ما فعلناه. ثم قمنا بنشر القائمة على Squidoo وسمحنا للأشخاص بإضافة استخداماتهم الخاصة. القائمة لا تزال في ازدياد!

خلاصة القول – نعلم جميعًا مدى أهمية الروابط الواردة. هناك العديد من الطرق للحصول على الروابط التي لا تتضمن الدفع مقابلها. كن مبدعًا – فكر في الأشخاص الذين تعرفهم ولا تخف أبدًا من طلب رابط!

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