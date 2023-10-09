Rewrite this title: الاستحواذ على Google ITA — تم إيقافه في الوقت الحالي

ستساعدك المقالة التالية: الاستحواذ على Google ITA — تم إيقافه في الوقت الحالي

وسرعان ما تحول جوجل من كونه سمكة صغيرة في بركة كبيرة إلى كونه حوتًا في تلك البركة الكبيرة. لقد وصلوا إلى النقطة التي يمكنهم فيها الآن، بسهولة واضحة، استيعاب الشركات العملاقة – حتى الشركات التي تدير تقنيات منافستهم. هذا هو الحال مع ITA، وهي شركة معلومات الطيران التي توفر بيانات لمواقع مثل Expedia، وTripAdvisor، وحتى Bing Travel. وبسبب القلق من أن هذا الاستحواذ قد يسمح لشركة جوجل بالسيطرة على السوق والانخراط في ممارسات غير عادلة، طلب المعارضون إصدار أمر قضائي فيدرالي. ويبدو أن أصواتهم قد سمعت، حيث يستعد مسؤولو مكافحة الاحتكار الآن لرفع دعوى قضائية ضد عملاق محركات البحث.

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإن محامي وزارة العدل الأمريكية يضع إطار العمل والأساس لقضية ضد استحواذ جوجل على 700 مليون دولار. لقد استغرق هذا وقتًا طويلاً، منذ الإعلان عن الاندماج المحتمل لأول مرة في يوليو من عام 2010. واشتكى المنافسون على الفور من أن هذا من شأنه أن يقلل المنافسة ويضر بالسوق السليمة. طلبت وزارة العدل، اعتبارًا من أغسطس 2010، مزيدًا من المعلومات من Google، وتسببت في تأخير الصفقة حتى يتم توفير تلك المعلومات.

وينص القانون على أنه بمجرد تقديم المعلومات من قبل الشركة، يكون أمام وزارة العدل 30 يومًا فقط لاتخاذ قرار بشأن وقف إجراء الشركة. لقد انتهت Google من الامتثال، ويبدو الآن أننا وصلنا إلى تلك النافذة النهائية. لم يتم تحديد القرار بشأن ما إذا كان سيتم وقف الصفقة، لكن الإجراء الذي اتخذته وزارة العدل يظهر لنا أن هذا احتمال حقيقي للغاية على الأقل. حتى لو تمت عملية الاستحواذ، فمن الممكن تمامًا أن تكون هناك صراعات قانونية لاحقًا إذا استخدمت Google سلطة ITA للقيام بأي شيء يتعارض مع الشركات المنافسة.