Rewrite this title: الاستشهادات المشتركة مقابل النص الأساسي أيهما سيفوز خلال عام 2013؟

ستساعدك المقالة التالية: الاستشهادات المشتركة مقابل النص الأساسي أيهما سيفوز خلال عام 2013؟

الجميع يستعد لتحديث ترتيب الصفحة التالي. عندما يفكر شخص ما في الارتباط، تتبادر كلمة العلاقات العامة إلى ذهننا لأننا نحصل على روابط خلفية عالية الجودة أو ننشئها للحصول على علاقات عامة جيدة. ضع ذلك في اعتبارك أن العلاقات العامة لا علاقة لها بحركة المرور الخاصة بك. يتم إنشاء حركة المرور من خلال محتوى عالي الجودة ومجتمع قوي. منذ بداية التدوين، لعب النص الأساسي دورًا حيويًا عندما يقوم شخص ما بإنشاء رابط خلفي لموقعه على الويب. كلما كان النص الأساسي لديك أكثر ملاءمة، كلما حصلت على تصنيف جيد في SERPs. يعد الاستشهاد المشترك أيضًا أسلوبًا معروفًا يقوم بإنشاء رابط خلفي لموقعك أو المحتوى الخاص بك، ولكن يجب أن تكون أكثر احترافية وفريدة من نوعها للحصول على الاستشهادات المشتركة. كثيرون لا يعرفون المعنى الدقيق للاستشهادات المشتركة. أفضل تعريف للاستشهادات المشتركة هو أدناه:

“الارتباط المتزامن لكل مجموعة من صفحات الويب من كل مجموعة أخرى من صفحات الويب، على الرغم من عدم ارتباط أعضاء المجموعة ببعضهم البعض؛ تستخدمه بعض محركات البحث لإنشاء اتصال بين الصفحات ذات الصلة.

تم تصميم تحديثات خوارزمية Google بحيث تحافظ على مكانك في SERPs. تريد Google عرض المحتوى الأكثر صلة بالموضوع وجودة والذي يحب القراء قراءته. اسمحوا لي أن أشرح الاستشهادات المشتركة من خلال مثال. أنت تكتب مقالًا حول كيفية كسر حماية جهاز iPhone الخاص بك، ولديك الكثير من المشتركين محليًا أو خارج البلاد. هناك العديد من النتائج، لكن القراء يريدون المعلومات الصحيحة التي يمكن أن تساعدهم. يمكنك إخبارهم عن طريق إعطاء رابط لموقع البرنامج المستخدم لكسر السجن. يمكنك القيام بذلك عن طريق إخبارهم بأفضل إصدار من البرنامج وأفضل نظام تشغيل. عند القيام بذلك، فإنك تقوم بالربط أو الإشارة إلى مواقع ويب أخرى. وتسمى هذه الروابط بالاستشهادات المشتركة. سوف جوجل ننظر في جميع الروابط. إذا كانت ذات صلة ببعضها البعض، فسوف تحصل على دفعة للأعلى في موضع SERP الخاص بك. آمل الآن أن تتمكن من فهم سبب أهمية هذا الأمر. هل يجب أن ننسى نص الربط؟ بالتأكيد لا، ولكن علينا أن نولي المزيد من الاهتمام للاستشهادات المشتركة لأنها تحظى بإشادة محركات البحث أكثر من النص الأساسي. وذلك لأن النص الأساسي يتم وضعه بواسطة المالك نفسه ويتم الحصول على الاستشهادات المشتركة من خلال المحتوى الرائع الخاص بك.

كيف يعمل النص المرساة؟ وكيفية استخدامه بطريقة احترافية؟

يعتبر نص الرابط أو تسمية الارتباط أو نص الارتباط أو عنوان الارتباط هو النص المرئي القابل للنقر في الارتباط التشعبي. يمكن للكلمات الموجودة في نص الرابط أن تحدد الترتيب الذي ستحصل عليه الصفحة بواسطة محركات البحث. منذ عام 1998، أضافت بعض متصفحات الويب القدرة على إظهار تلميح أداة للارتباط التشعبي قبل تحديده. لا تحتوي جميع الروابط على نصوص ربط لأنه قد يكون من الواضح أين سيقود الرابط، وذلك بسبب السياق الذي يتم استخدامه فيه. عادةً ما تظل النصوص الأساسية أقل من 60 حرفًا. ستعرض المتصفحات المختلفة نصوص الربط بشكل مختلف.

على سبيل المثال، يعد SEJ مصدرًا جيدًا للحصول على نصائح وبرامج تعليمية حول التسويق عبر البحث. أقوم بالارتباط بمجلة محرك البحث باستخدام نص الربط SEJ. سأفعل ذلك بشكل خاطئ لأنني لا أستخدم نص الربط بشكل صحيح. إذا قمت بالرجوع إلى مجلة محرك البحث باستخدام عبارة مثل “أفضل نصيحة لتسويق البحث” والارتباط بالصفحة الرئيسية لـ SEJ أو أي مقال حول النصائح التسويقية، فإن محركات البحث ستشيد بهذا النوع من النص الأساسي. إذا كانت العديد من مواقع الويب تستخدم هذا النوع من النص الأساسي، فسيتم رفع موضع SEJ في نتائج SERP للكلمات الرئيسية المستهدفة.

كيف تكسب الاستشهادات المشتركة؟

تحظى الاستشهادات المشتركة بإعجاب محركات البحث أكثر من النص الأساسي لأنه يتم الحصول على الاستشهادات المشتركة، بينما يتم إنشاء النص الأساسي بنفسك. هناك بعض الخطوات الاحترافية لكسبها بسرعة حتى تتمكن من الحصول على أقصى قدر من الظهور لموقعك:

البقاء حتى الآن نشر بعض الأشياء الجديدة والفريدة من نوعها نشر حول المواضيع التي لم يتم تناولها بعد الجودة، الجودة، الجودة لا تتلاعب أبدًا بأي شخص، افعل ذلك بطريقة طبيعية

من سيفوز بالسباق؟

البطيء والثابت يفوز بالسباق، وفي هذه الحالة كلاهما بطيء وثابت. عليك أن تكون هادئًا وتنتظر الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات اللازمة. في رأيي والاستطلاعات التي أجريتها من مدونين مختلفين، تعمل الاستشهادات المشتركة بشكل أسرع من النص الأساسي، ولها قيمة أكبر من النص الأساسي، ويتم إنشاؤها بشكل طبيعي. إذا كنت ترغب في كسبها، فأمامك الكثير من العمل للقيام به. النص الأساسي هو شيء لا يمكن التخلي عنه لأنه يمتلك قيمة خاصة به، ولكن يقال إن الاستشهادات المشتركة أقوى من النص الأساسي.

إذا كنت مخطئا في أي لحظة يرجى تصحيح لي هل هناك أي تقنيات احترافية أخرى؟ ما رأيك في النص الأساسي والاستشهادات المشتركة؟

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