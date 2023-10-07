Rewrite this title: الاستفادة من الشراكات الحالية لتحقيق مكاسب سهلة في تحسين محركات البحث

ستساعدك المقالة التالية: الاستفادة من الشراكات الحالية لتحقيق مكاسب سهلة في تحسين محركات البحث

أنا مؤمن بشدة بضرورة إلغاء مصطلح “بناء الروابط” وإعادة تسميته إلى الأبد باسم “بناء العلاقات”.

إن إنشاء العلاقات وإدارتها بنجاح هو ما سيوفر لك الروابط، وليس إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية غير شخصية تطلب الروابط. فكر في بناء الروابط على أنها شبكات تواصل، حيث من المرجح أن يرتبط الأشخاص بأشخاص يعرفونهم. سهل هكذا.

ومع ذلك، كيف يمكنك نقل جهات الاتصال والشركاء والعملاء إلى فرص الارتباط؟ بالتأكيد، يمكنك ببساطة أن تسأل. ولكن هناك طرقًا أخرى يمكنك من خلالها الاستفادة من هذه العلاقات الموجودة لتحقيق مكاسب ربط سهلة. فيما يلي بعض الأفكار والأمثلة للمنظمات التي استخدمتها.



Linkbait ذات العلامة التجارية المشتركة

يعد إنشاء Linkbait بمثابة استنزاف للموارد، خاصة بالنسبة للأصول القابلة للربط مثل الرسوم البيانية التي يمكن أن يستغرق إكمالها أشهرًا. ومع ذلك، يمكن تقليل مقدار الوقت والمال والطاقة المخصصة لـ Linkbait بشكل كبير إذا استخدمت المعلومات والموارد المتاحة لك من خلال شركائك.

على سبيل المثال، هل تتعامل مع قادة الصناعة الآخرين الذين يمكنهم تقديم مشورة الخبراء؟ إذا كان الأمر كذلك، فيمكنك تحويل ذلك إلى سلسلة خبراء على موقع الويب الخاص بك، وإنشاء محتوى فريد لا يفيد القراء فحسب، بل يعمل أيضًا على تحسين محتوى موقعك ويوفر فرصًا إضافية للارتباط. يمكن أن يتخذ هذا الشكل في الاستطلاعات والمقالات ومقاطع الفيديو والرسوم البيانية والمزيد.

لوضع هذا في منظوره الصحيح، قامت Salesforce مؤخرًا بإنشاء ملف النجاح الاجتماعي البوابة التي هم فيها مقابلات مع خبراء الصناعة حول استراتيجيات واتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

النتائج المحتملة؟ روابط من الخبراء والأشخاص المهتمين بالمعلومات التي قدموها والتغريدات والمشاركات الاجتماعية والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي أي من هذه المزايا الاجتماعية ومزايا تحسين محركات البحث (SEO) أيضًا إلى تحويلات، مما يؤثر بشكل مباشر على مسار مبيعات عملك.

قد يكون لدى شركائك ما يقدمونه أكثر من مجرد الخبرة. قد يمتلك بعضهم الموارد والقوى العاملة للمساعدة في جوانب أخرى من عملية إنشاء المحتوى. على سبيل المثال، ربما تكون لديك فكرة رائعة لإنشاء مخطط معلوماتي، لكنك تفتقر إلى الموارد و/أو الدعم الداخلي للمضي قدمًا في المشروع. قد يكون أحد الشركاء مهتمًا بتطوير الرسم البياني بالبيانات والأفكار التي يقدمها عملك. الفرصه؟ رسم بياني ذو علامة تجارية مشتركة يشارك في عبء العمل والنجاحات.

أصدرت SEOmoz مؤخرًا أ مسح تسعير وكالة كبار المسئولين الاقتصاديين مخطط معلوماتي قام باستطلاع آراء أكثر من 600 وكالة لتحديد تكاليف تحسين محركات البحث الدولية. لقد كان إجراء المسح مهمة ضخمة، كما أن تصميم الرسم البياني المرتبط به سيكون أكثر من ذلك. ومع ذلك، دخلت SEOmoz في شراكة مع AYTM البحث عن المتجر، الذي أخذ بيانات SEOmoz وأنشأ الصورة.

برنامج الشارة

لا تقلل أبدًا من قيمة الشارات والجوائز المرئية. خاصة عندما يؤدي “ختم الموافقة” المرئي إلى تحسين العلامة التجارية و/أو التحويلات لنشاط تجاري آخر، يمكن أن تكون الشارات طريقة رائعة لتسجيل روابط سهلة. من خلال الاستفادة من مجتمعك ببساطة وإضافة عنصر مشاركة آخر، يمكنك جذب التبني بجهد قليل جدًا.

على سبيل المثال، هل يمتلك عملاؤك و/أو قراؤك عادةً مواقع ويب خاصة بهم؟ إذا كان الأمر كذلك، فهم هدف رئيسي للحصول على شارة و/أو جائزة. وبما أنك تتعامل معهم بالفعل، فإن معدل التبني سيكون أعلى مما لو كنت تقدم شارة لهم بشكل بارد.

eLocal تستضيف سلسلة احترافية تقدم فيها شارات وجوائز للمساهمين. إذا نظرت إليها قائمة لوحة الخبراء، ستلاحظ أن أكثر من 65 مالكًا للمواقع يشاركون فيه. هذه 65 فرصة للحصول على شارة. عند النقر للوصول إلى بعض المواقع، ستلاحظ أن الكثير منها إما يستضيف الشارة أو الجائزة، وفي كثير من الحالات مباشرة على الصفحة الرئيسية.

الدراسات الاستقصائية التي تقدم مسارات مبيعات جديدة

تعد الاستطلاعات طريقة رائعة للحصول على تعليقات العملاء حول عمليات عملك. على سبيل المثال، قد تسأل القراء عن أفكارهم حول رسالتك الإخبارية أو عربة التسوق الخاصة بك. يمكن أن تستمر هذه المعلومات بعد ذلك لمساعدتك في تحسين عروضك في هذه المجالات المحددة.

ومع ذلك، يعد استخدام الاستبيان لتقديم المبيعات الثانوية و/أو مسارات التحويل أيضًا أمرًا رائعًا طريقة سهلة للوصول إلى الكثير من الأشخاص وزراعة البذور مع القليل من الجهد.

إذا كان لديك برنامج شارات، فقد تكون هذه طريقة جيدة للتأكد من أن جميع مستلمي الاستطلاع الخاص بك يعرفون عنه. بمجرد إضافة سؤال مثل (نعم/لا) ثم سؤال آخر، فإنك لم تزرع بذرة الشارة فحسب، بل حصلت أيضًا على إذن للاتصال بهؤلاء الأشخاص بشأنها.

وهذا شيء فعلته eLocal للمساعدة في الترويج لبرنامج الشارات الخاص بهم. بالنسبة للوقت الذي استغرقته إضافة هذه الأسئلة، فقد تم بسهولة إنشاء أكثر من 50 هدفًا جديدًا لموضع الشارة.

أحداث التواصل الميسرة

من المؤكد أن أساليب الشبكات القديمة يمكن أن تنجح في بناء الروابط وغيرها من مكاسب تحسين محركات البحث – فلا يلزم أن تكون جميعها عبارة عن تواصل يدوي وهدية من الكلمات لجذب الأشخاص إلى الارتباط بعملك. تذكر أنه عندما تكون في طليعة أذهان الأشخاص، فمن المرجح أن يرتبطوا بك أكثر من أي شخص عشوائي يطلب الارتباط عبر البريد الإلكتروني.

وبالتالي، ابحث عن أي فرصة للتعامل مع شركائك وعملائك الحاليين، لأنه من المحتمل أن يفتح ذلك الأبواب أمام شراكات وعملاء جدد عبر قناة التواصل. إلى جانب متابعة جهات الاتصال عبر البريد الإلكتروني والهاتف والاجتماعات، فكر في تسهيل طريقة أكثر مباشرة للقاء جهات الاتصال الجديدة والحالية. من خلال القيام بذلك، من الواضح أن هذه فرصة للتواصل لجميع المشاركين، مما يعني أن احتمالية التحويل (تقوية العلاقات) أكبر.

على سبيل المثال، يمكنك استضافة اجتماع على تويتر أو دون الاتصال بالإنترنت يشجع كل من يحضر على دعوة شخص واحد على الأقل لا تعرفه غالبية المجموعة. فقاعة. الآن لديك أشخاص تعرفهم وأهداف جديدة للتواصل.

هذا شيء يستضيفه برنامج Practical Green بشكل متكرر. يجتمع قادة الصناعة والعملاء على حدٍ سواء لمناقشة الموضوعات ذات الصلة، وفي هذه العملية يلتقي الجميع بعدد كبير من جهات الاتصال الجديدة التي يمكن أن تصبح شركاء على المدى الطويل. ومن خلال تعزيز هذه العلاقات، يمكنهم لاحقًا الاستمرار في استخدام هذه الاتصالات بأي من الطرق المذكورة أعلاه للحصول على الروابط والتعرض والتحويلات.

أدريا ساراسينو هي رئيسة التوعية في مقطر. عندما لا تتواصل مع أشخاص مثيرين للاهتمام على الويب، يمكنك أن تجد كتاباتها عن الموضة بنفسها مفكرة الأزياء، خزانة الزمرد.