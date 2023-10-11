Rewrite this title: الاستفادة من الندوات عبر الإنترنت لتعلم تحسين محركات البحث (أو أي شيء)

ستساعدك المقالة التالية: الاستفادة من الندوات عبر الإنترنت لتعلم تحسين محركات البحث (أو أي شيء)

تعد الندوات عبر الإنترنت مكانًا رائعًا لتعلم أي مهارة تتعلق بالأعمال التجارية والإنترنت. على عكس المدونات وأجزاء المحتوى الأخرى، فأنت لست مجبرًا على قراءة النص، الأمر الذي قد يصبح رتيبًا. تعمل واجهة PowerPoint plus الصوتية على تحسين عملية التعلم العادية لديك ويمكن أن تساعد في تحفيز التطوير.

غالبًا ما يكون المحترفون الذين يقومون بتدريس الندوات عبر الإنترنت قادة فكريين في منطقتهم. سيحضرون لعبة A-Game الخاصة بهم بشكل متكرر إلى الجلسات المجانية في محاولة لجذبك إلى خدمة الاشتراك المدفوعة بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تتاح لك دائمًا الفرصة لطرح الأسئلة بعد ذلك، مما يسمح لك بالوصول إلى أذهان الخبراء دون الاضطرار إلى حضور حدث للتواصل أو إنفاق 2 ألف دولار على مؤتمر.

ضع كل هذا معًا وسيكون لديك أفضل تنسيق تعليمي متاح على الإنترنت، مما يجعل عدم المشاركة فيها أو عدم المشاركة فيها خطأً فادحًا.

قد يكون تحديد موقع هذه الندوات عبر الإنترنت أمرًا صعبًا في كثير من الأحيان. قد تسمع من زملائك أو على خدمة RSS الخاصة بك أو Twitter تغذية، ولكن نادرا ما يحدث في كثير من الأحيان بما فيه الكفاية. هناك العديد من الندوات الأخرى عبر الإنترنت والتي سوف تفوتك إذا نظرت فقط إلى هذه القنوات.

بفضل التطورات التي حققها فريق Google، يمكنك الآن استخدام منصة التنبيه الخاصة بهم للعثور على ندوة عبر الإنترنت حول موضوعك المفضل. تنبيهات جوجل سوف نقوم بتسليم تحديثات يومية إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك أو موجز RSS مع كل موقع ويب يتطابق مع كل ما تقوم بإدخاله. بالنسبة لـ SEO، انظر المثال أدناه:

يمكنك إنشاء هذه لأي مجال من مجالات التعلم التي تريدها. ما عليك سوى تكرار العملية وملء ملف التنبيه الخاص بك بالعدد الذي تريده من استعلامات الندوات التعليمية. بالطبع، يمكنك أيضًا الاستفادة من تنبيهات Google مناطق أخرى لتطوير الأعمال وإدارة السمعة أيضًا.

عندما تبدأ في الحصول على هذه التنبيهات في خدمة RSS أو البريد الوارد لديك، ابدأ في فرزها لتقييم أي منها يمثل ندوات عبر الإنترنت حقيقية وأي منها يذكر فقط مصطلح التنبيه الخاص بك على الصفحة. بمجرد العثور على بضع صفحات، قم بتقييم الجودة من خلال البحث في خدمة الندوات عبر الإنترنت والمتحدث لتحديد ما إذا كان الأمر يستحق وقتك. لا ينبغي عليك أن تدفع مقابل أي من هذه – هناك ما يكفي من الحجم على الإنترنت بحيث يمكنك العثور على ندوات مجانية عبر الإنترنت دون الكثير من المتاعب.

بمجرد الانتهاء من ذلك، حان الوقت لإضافته إلى التقويم الخاص بك. طبيعة هذه التنبيهات هي أنها ستعرض لك الصفحة بمجرد إنشائها/تحديثها، لذلك ستتلقى بشكل متكرر إشعارًا بشأن ندوة عبر الإنترنت قبل أسابيع أو أشهر. ومن خلال إضافته إلى التقويم الخاص بك، سواء على Google أو في أي مكان آخر، سوف تحصل على تذكير (نأمل أن تكون قد قمت بإعداده، أو أن تكون مشغولاً بما يكفي للنظر إلى التقويم الخاص بك كل يوم) للحضور.

الخطوة التالية هي الندوة عبر الإنترنت نفسها. فيما يلي بعض التوصيات لزيادة عائدك من هذه الجلسات إلى الحد الأقصى:

قم بإجراء بحث عن المتحدث قبل الحدث. اقرأ المقالات السابقة التي قاموا بها، وألقِ نظرة على السيرة الذاتية وقم بإجراء أي بحث آخر ترغب في التعرف عليه عن هذا الشخص. يجب أن تجد نفسك مع بعض الاستفسارات حول نجاحاتهم السابقة أو مقالاتهم أو غير ذلك، وهذه المنصة هي طريقة رائعة للحصول على تعليقات فورية وجيدة حول أسئلتك حولهم وعن تجربتهم.

اكتب الأسئلة المتخصصة. إذا كنت تستمع إلى الندوة عبر الإنترنت، فمن المحتمل أن تشعر بأن مجموعة مهاراتك دون المستوى فيما يتعلق بالموضوع الذي تتم مناقشته. هذا يعني أنه يجب أن تكون لديك أسئلة حول كيفية البدء والمتابعة والتنفيذ داخل المنطقة المذكورة. إذا وجدت نفسك تشاهد ندوة عبر الإنترنت دون أي أسئلة حقيقية مسبقًا، فمن المحتمل ألا يكون لديك الكثير لتكسبه من الجلسة وتضيع الوقت في الاستماع إليها.

تدوين الملاحظات، ويفضل أن يكون ذلك في دفتر ملاحظات. أجد أنني أحتفظ بالمعلومات بشكل أفضل في دفاتر الملاحظات ومن خلال تدوين الملاحظات المكتوبة. يمكنك الحصول على دفاتر ملاحظات متعددة وفرزها حسب الفئة، بحيث يمكنك الرجوع بشكل متكرر وإلقاء نظرة على ملاحظاتك للحصول على تذكيرات بشأن ما تعلمته. يتيح لك هذا أيضًا تكبير شاشة PowerPoint والاستمتاع بها بالكامل دون أي تشتيتات أخرى على سطح المكتب.

تواصل معنا وقل شكرًا لك بعد الحدث. يعد الشكر دائمًا أمرًا رائعًا، وسيتواصل المتحدثون معك بشكل أكبر إذا بذلت جهدًا لتقديرهم وشكرهم بشكل مباشر على عرضهم التقديمي. من الأفضل القيام بذلك من خلال Twitterوهي طريقة جيدة لفتح الحوار. يمكنك أيضًا استخدام البريد الإلكتروني إذا كنت تريد التحدث بتعمق أكثر حول الموضوع. وهذا يمكن أن يعزز المزيد من التعلم وكذلك علاقة عمل محتملة في وقت لاحق. إذا رأيت هذا الشخص أو تحدثت إليه لاحقًا في مؤتمر أو في أي مكان آخر، فلديك الآن نقطة التحدث التي يمكنك استخدامها لبدء المحادثة.

اشطف، اغسل، كرر. تعد الندوات عبر الإنترنت طريقة رائعة للمضي قدمًا في عالم التكنولوجيا. من خلال الاستفادة من الاقتراحات المذكورة أعلاه وتنفيذها، لديك فرصة عظيمة لمطابقة الذكاء مع كبار المفكرين في المجال الذي تختاره.